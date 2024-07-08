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Абитуриент не поступил на бюджет: как поможет маткапитал - РИА Новости Крым, 08.07.2024
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Абитуриент не поступил на бюджет: как поможет маткапитал
Абитуриент не поступил на бюджет: как поможет маткапитал - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Абитуриент не поступил на бюджет: как поможет маткапитал
Если ребенок не поступил на бюджет, то он может поступить на коммерческое отделение вуза за счет средств материнского капитала. Об этой возможности напомнила в... РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T06:47
2024-07-08T06:33
материнский капитал
ирина карпенко
образование в россии
образование в крыму и севастополе
высшее образование
господдержка
фонд социального и пенсионного страхования
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Если ребенок не поступил на бюджет, то он может поступить на коммерческое отделение вуза за счет средств материнского капитала. Об этой возможности напомнила в пресс-центре РИА Новости Крым замначальника управления установления социальных выплат отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по региону Ирина Карпенко.При этом в договоре обязательно нужно прописать название вуза и направления, которые выбрал поступающий, а также сумму, подлежащую перечислению из средств маткапитала, уточнила она. Учебное заведение, в котором будущий студент хочет получать образование, должен находиться на территории Российской Федерации.Получение образовательных услуг является достаточно популярным направлением расходования средств маткапитала. Им уже воспользовались более 45 тысяч крымских семей, отметили в Фонде. В случае, если ребенок в последующем перевелся на бюджет, деньги возвращаются на сертификат. Также возврат средств возможен и по другим, указанным в договоре причинам.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель управляющего отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым Людмила Пупышева сообщила, что в Крыму сертификаты на материнский капитал получили уже более 190 тысяч семей, в некоторых случаях они выдаются папам.В апреле на официальном сайте Минтруда России появилась информация, что детям из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые потеряли родителей до воссоединения регионов с Россией, планируют выдавать сертификаты на материнский капитал.Читайте также на РИА Новости Крым:Абитуриенты Крыма хотят работать в туризме и IT-сфереКак работает программа материнского капитала в КрымуБолее 26 тысяч семей в Севастополе получили маткапитал с 2019 года
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материнский капитал, ирина карпенко, образование в россии, образование в крыму и севастополе, высшее образование, господдержка, фонд социального и пенсионного страхования, россия
Абитуриент не поступил на бюджет: как поможет маткапитал

Средства маткапитала можно потратить на коммерческое обучение выпускника

06:47 08.07.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВ ВУЗах вывешены списки рекомендованных к зачислению абитуриентов
В ВУЗах вывешены списки рекомендованных к зачислению абитуриентов - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Если ребенок не поступил на бюджет, то он может поступить на коммерческое отделение вуза за счет средств материнского капитала. Об этой возможности напомнила в пресс-центре РИА Новости Крым замначальника управления установления социальных выплат отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по региону Ирина Карпенко.

"Если ребенок не поступил на бюджет, то он может поступить на коммерческое отделение за счет средств маткапитала. Для этого владельцу сертификата нужно заключить договор об оказании платных образовательных услуг", – сказала Карпенко.

При этом в договоре обязательно нужно прописать название вуза и направления, которые выбрал поступающий, а также сумму, подлежащую перечислению из средств маткапитала, уточнила она. Учебное заведение, в котором будущий студент хочет получать образование, должен находиться на территории Российской Федерации.
Получение образовательных услуг является достаточно популярным направлением расходования средств маткапитала. Им уже воспользовались более 45 тысяч крымских семей, отметили в Фонде. В случае, если ребенок в последующем перевелся на бюджет, деньги возвращаются на сертификат. Также возврат средств возможен и по другим, указанным в договоре причинам.

"Если раньше средства направлялись только в вузы и среднетехнические образовательные учреждения, то с недавнего времени мы оплачиваем образовательные услуги и индивидуальным предпринимателям (ИП – ред). Если лицо имеет статус ИП, то также может подать заявление на получение образовательных услуг", – сообщила Карпенко.

Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель управляющего отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым Людмила Пупышева сообщила, что в Крыму сертификаты на материнский капитал получили уже более 190 тысяч семей, в некоторых случаях они выдаются папам.
В апреле на официальном сайте Минтруда России появилась информация, что детям из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые потеряли родителей до воссоединения регионов с Россией, планируют выдавать сертификаты на материнский капитал.
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Материнский капиталИрина КарпенкоОбразование в РоссииОбразование в Крыму и СевастополеВысшее образованиеГосподдержкаФонд социального и пенсионного страхованияРоссия
 
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