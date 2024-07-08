https://crimea.ria.ru/20240708/abiturient-ne-postupil-na-byudzhet-kak-pomozhet-matkapital-1138600783.html

Абитуриент не поступил на бюджет: как поможет маткапитал

Абитуриент не поступил на бюджет: как поможет маткапитал - РИА Новости Крым, 08.07.2024

Абитуриент не поступил на бюджет: как поможет маткапитал

Если ребенок не поступил на бюджет, то он может поступить на коммерческое отделение вуза за счет средств материнского капитала. Об этой возможности напомнила в... РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T06:47

2024-07-08T06:47

2024-07-08T06:33

материнский капитал

ирина карпенко

образование в россии

образование в крыму и севастополе

высшее образование

господдержка

фонд социального и пенсионного страхования

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111827/71/1118277176_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6656472a52ed23f6859ffff7abfe1747.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Если ребенок не поступил на бюджет, то он может поступить на коммерческое отделение вуза за счет средств материнского капитала. Об этой возможности напомнила в пресс-центре РИА Новости Крым замначальника управления установления социальных выплат отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по региону Ирина Карпенко.При этом в договоре обязательно нужно прописать название вуза и направления, которые выбрал поступающий, а также сумму, подлежащую перечислению из средств маткапитала, уточнила она. Учебное заведение, в котором будущий студент хочет получать образование, должен находиться на территории Российской Федерации.Получение образовательных услуг является достаточно популярным направлением расходования средств маткапитала. Им уже воспользовались более 45 тысяч крымских семей, отметили в Фонде. В случае, если ребенок в последующем перевелся на бюджет, деньги возвращаются на сертификат. Также возврат средств возможен и по другим, указанным в договоре причинам.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель управляющего отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым Людмила Пупышева сообщила, что в Крыму сертификаты на материнский капитал получили уже более 190 тысяч семей, в некоторых случаях они выдаются папам.В апреле на официальном сайте Минтруда России появилась информация, что детям из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые потеряли родителей до воссоединения регионов с Россией, планируют выдавать сертификаты на материнский капитал.Читайте также на РИА Новости Крым:Абитуриенты Крыма хотят работать в туризме и IT-сфереКак работает программа материнского капитала в КрымуБолее 26 тысяч семей в Севастополе получили маткапитал с 2019 года

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

материнский капитал, ирина карпенко, образование в россии, образование в крыму и севастополе, высшее образование, господдержка, фонд социального и пенсионного страхования, россия