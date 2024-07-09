https://crimea.ria.ru/20240709/sertifikat-na-matkapital-ne-prishel-na-gosuslugi-chto-delat-1138598787.html

Сертификат на маткапитал не пришел на Госуслуги: что делать

Сертификат на маткапитал не пришел на Госуслуги: что делать - РИА Новости Крым, 09.07.2024

Сертификат на маткапитал не пришел на Госуслуги: что делать

Если сертификат на получение материнского капитала не пришел на Госуслуги, необходимо обратиться в ближайшую клиентскую службу отделения СФР по Республике Крым... РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T09:11

2024-07-09T09:11

2024-07-09T09:11

материнский капитал

новости

ирина карпенко

отделение социального фонда россии по республике крым

семья

госуслуги

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Если сертификат на получение материнского капитала не пришел на Госуслуги, необходимо обратиться в ближайшую клиентскую службу отделения СФР по Республике Крым или в МФЦ. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала замначальника управления установления социальных выплат отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РК Ирина Карпенко."Если по каким-то причинам мамочке в личный кабинет не поступил сертификат на материнский капитал, то она может обратиться лично в ближайшую клиентскую службу Отделения СФР по Республике Крым, либо в МФЦ, либо через электронные сервисы, чтобы подать соответствующее заявление", – сказала Карпенко.При себе необходимо иметь паспорт, который подтверждает гражданство Российской Федерации, свидетельства о рождении детей, которые также должны являться гражданами России, перечислила она.По словам Карпенко, заявление о выдаче сертификата рассматривается в течение пяти рабочих дней с даты приема заявления. Предельный срок для вынесения решения не должен превышать 15 рабочих дней.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель управляющего отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым Людмила Пупышева сообщила, что в Крыму сертификаты на материнский капитал получили уже более 190 тысяч семей, в некоторых случаях они выдаются папам.Материнский капитал является бессрочным, им можно распоряжаться в любое время.Материнский капитал – это мера господдержки российских семей, которая работает на материковой части России уже 17 лет, а в Крыму - девять, с момента вступления региона в состав РФ.В апреле на официальном сайте Минтруда России появилась информация, что детям из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые потеряли родителей до воссоединения регионов с Россией, планируют выдавать сертификаты на материнский капитал.Читайте также на РИА Новости Крым:Маткапитал в новых регионах: на Херсонщине оценили новые возможностиМатеринский капитал в новых регионах: размер и условия полученияУвеличен размер соцвыплат медработникам: как их получить в КрымуСоциальная поддержка в Крыму: какие выплаты положены чернобыльцамКак досрочно выйти на пенсию в Крыму – процедура

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

материнский капитал, новости, ирина карпенко, отделение социального фонда россии по республике крым, семья, госуслуги, новости крыма, крым