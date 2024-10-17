https://crimea.ria.ru/20241017/glavnoe-za-den-17-oktyabrya-1141172510.html

Главное за день: 17 октября

Главное за день: 17 октября - РИА Новости Крым, 17.10.2024

Главное за день: 17 октября

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о хищении 130 миллионов рублей при гособоронзаказе. Украина грозит восстановить свой ядерный потенциал, если ее... РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T22:55

2024-10-17T22:55

2024-10-17T22:55

главное за день

новости

россия

в мире

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138195816_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2495fabf8b1a39d26a8cbe3f944c1da6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о хищении 130 миллионов рублей при гособоронзаказе. Украина грозит восстановить свой ядерный потенциал, если ее не примут в НАТО. Российские военные освободили Максимильяновку в ДНР и нанесли удар по объектам энергетики Украины. Нидерланды разрешили Киеву удар с помощью F-16 по глубинным областям РФ. ВСУ предприняли атаку беспилотниками на три региона РФ и трижды за день пытались нанести удар по Орловской области. В Госдуме РФ приняли в первом чтении закон об увеличении минимального размера оплаты труда. Путин анонсировал строительство не менее 350 спортивных объектов в год в разных регионах России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Хищение при гособоронзаказеВ Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело в отношении двух представителей руководства Радиотехнического института (РТИ) имени Минца. Их подозревают в хищении 130 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщила пресс-служба СК."Возбуждено уголовное дело в отношении исполнительного директора дивизиона "Оборонные решения" ОАО "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца" и заместителя главного конструктора указанного предприятия. Они подозреваются в совершении мошенничества в особо крупном размере в рамках исполнения государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.На Украине грозят воссоздать ядерное оружиеУкраина может создать ядерную бомбу за несколько недель, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на чиновника, задействованного в закупке вооружения.Такой сценарий якобы рассматривается после завершения украино-российского конфликта, если Украину не примут в члены НАТО. Автор статьи Юлиан Репке уверен, что этот вариант развития событий подтверждают недавние слова Владимира Зеленского, сказанные во время разговора с Дональдом Трампом. Зеленский заявил, что Украина восстановит ядерный потенциал, если не станет членом альянса.Российские военные освободили Максимилиановку в ДНРАрмия России освободила село Максимильяновка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В результате активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Максимильяновка Донецкой Народной Республики", – сказано в сводке.Кроме того, высокоточными ударами были поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу ВПК Украины. Подразделения Вооруженных сил России за минувшие сутки в зоне СВО заняли более выгодные рубежи, уничтожили 15 складов, в том числе с дронами, боеприпасами и военно-техническим имуществом ВСУ. Потери украинских войск составили порядка 2160 человек убитыми и ранеными.Нидерланды разрешили Киеву удары по российской глубинкеНидерланды разрешили Киеву использовать поставленные ими истребители F-16 для нанесения ударов по военным целям, расположенным в глубинных территориях РФ. Такое заявление сделал глава нидерландского оборонного ведомства Рубен Брекелманс в ходе встречи министров обороны НАТО.По словам Брекелманса, Нидерланды разрешают Киеву использовать F-16 для "самообороны", в процессе которой "может потребоваться перехват ракет или нанесение ударов, например, по аэродромам в России".Три региона России были атакованы беспилотниками ВСУВ течение ночи над территорией России сбиты 13 дронов, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА над территорией Орловской области, четыре – над территорией Курской области и три – над территорией Брянской области", – сказано в сообщении военного ведомства.После полудня дежурные средства российской ПВО уничтожили еще пять украинских беспилотников над Орловской областью, к вечеру регион снова подвергся воздушной атаке - средства ПВО уничтожили еще пять украинских дронов.Госдума приняла закон об увеличении МРОТЗаконопроект об увеличении минимального размера оплаты труда принят в первом чтении депутатами Госдумы РФ. Об этом сообщает председатель Госдумы Вячеслав Володин."Госдума приняла в I чтении законопроект об установлении МРОТ на уровне 22 440 рублей с 2025 года", - говорится в сообщении.Данный законопроект в Госдуму внесен правительством РФ в конце сентября. До этого об увеличении минимального размера оплаты труда на заседании правительства говорил премьер-министр Михаил Мишустин.В России будут строить не менее 350 спортивных объектов в год – ПутинКаждый год в России ежегодно будут строиться не менее 350 спортивных объектов, на эти цели в ближайшие шесть лет направят 65 миллиардов рублей. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе презентации новых спортивных объектов, введенных в эксплуатацию в этом году."В планах – ежегодно строить только за счет федеральной поддержки не менее 350 спортивных объектов, в первую очередь в малых городах и селах. Речь об универсальных комплексах и быстровозводимых площадках. В ближайшие шесть лет направим на это из федерального бюджета не менее 65 миллиардов рублей", - сказал глава государства.

https://crimea.ria.ru/20241017/chto-obespechilo-proval-plana-pobedy-zelenskogo--mnenie-1141159152.html

https://crimea.ria.ru/20241017/pochemu-udary-vglub-rossii-oruzhiem-nato-ne-spasut-ukrainu--mnenie-1141151567.html

https://crimea.ria.ru/20241017/chem-otvetit-polsha-na-oskvernenie-pamyatnika-zhertvam-volyni--mnenie-1141135323.html

https://crimea.ria.ru/20241017/zakhvat-sobora-upts-v-cherkassakh-chto-izvestno--1141150560.html

https://crimea.ria.ru/20241017/putin-vruchit-v-kremle-gosnagrady-paralimpiytsam-1141171796.html

https://crimea.ria.ru/20241017/6-let-boli-v-kerchi-pochtili-pamyat-pogibshikh-v-politekhnicheskom-kolledzhe-1141142041.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, россия, в мире, общество