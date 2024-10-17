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Главное за день: 17 октября - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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Главное за день: 17 октября
Главное за день: 17 октября - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Главное за день: 17 октября
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о хищении 130 миллионов рублей при гособоронзаказе. Украина грозит восстановить свой ядерный потенциал, если ее... РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T22:55
2024-10-17T22:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о хищении 130 миллионов рублей при гособоронзаказе. Украина грозит восстановить свой ядерный потенциал, если ее не примут в НАТО. Российские военные освободили Максимильяновку в ДНР и нанесли удар по объектам энергетики Украины. Нидерланды разрешили Киеву удар с помощью F-16 по глубинным областям РФ. ВСУ предприняли атаку беспилотниками на три региона РФ и трижды за день пытались нанести удар по Орловской области. В Госдуме РФ приняли в первом чтении закон об увеличении минимального размера оплаты труда. Путин анонсировал строительство не менее 350 спортивных объектов в год в разных регионах России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Хищение при гособоронзаказеВ Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело в отношении двух представителей руководства Радиотехнического института (РТИ) имени Минца. Их подозревают в хищении 130 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщила пресс-служба СК."Возбуждено уголовное дело в отношении исполнительного директора дивизиона "Оборонные решения" ОАО "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца" и заместителя главного конструктора указанного предприятия. Они подозреваются в совершении мошенничества в особо крупном размере в рамках исполнения государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.На Украине грозят воссоздать ядерное оружиеУкраина может создать ядерную бомбу за несколько недель, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на чиновника, задействованного в закупке вооружения.Такой сценарий якобы рассматривается после завершения украино-российского конфликта, если Украину не примут в члены НАТО. Автор статьи Юлиан Репке уверен, что этот вариант развития событий подтверждают недавние слова Владимира Зеленского, сказанные во время разговора с Дональдом Трампом. Зеленский заявил, что Украина восстановит ядерный потенциал, если не станет членом альянса.Российские военные освободили Максимилиановку в ДНРАрмия России освободила село Максимильяновка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В результате активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Максимильяновка Донецкой Народной Республики", – сказано в сводке.Кроме того, высокоточными ударами были поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу ВПК Украины. Подразделения Вооруженных сил России за минувшие сутки в зоне СВО заняли более выгодные рубежи, уничтожили 15 складов, в том числе с дронами, боеприпасами и военно-техническим имуществом ВСУ. Потери украинских войск составили порядка 2160 человек убитыми и ранеными.Нидерланды разрешили Киеву удары по российской глубинкеНидерланды разрешили Киеву использовать поставленные ими истребители F-16 для нанесения ударов по военным целям, расположенным в глубинных территориях РФ. Такое заявление сделал глава нидерландского оборонного ведомства Рубен Брекелманс в ходе встречи министров обороны НАТО.По словам Брекелманса, Нидерланды разрешают Киеву использовать F-16 для "самообороны", в процессе которой "может потребоваться перехват ракет или нанесение ударов, например, по аэродромам в России".Три региона России были атакованы беспилотниками ВСУВ течение ночи над территорией России сбиты 13 дронов, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА над территорией Орловской области, четыре – над территорией Курской области и три – над территорией Брянской области", – сказано в сообщении военного ведомства.После полудня дежурные средства российской ПВО уничтожили еще пять украинских беспилотников над Орловской областью, к вечеру регион снова подвергся воздушной атаке - средства ПВО уничтожили еще пять украинских дронов.Госдума приняла закон об увеличении МРОТЗаконопроект об увеличении минимального размера оплаты труда принят в первом чтении депутатами Госдумы РФ. Об этом сообщает председатель Госдумы Вячеслав Володин."Госдума приняла в I чтении законопроект об установлении МРОТ на уровне 22 440 рублей с 2025 года", - говорится в сообщении.Данный законопроект в Госдуму внесен правительством РФ в конце сентября. До этого об увеличении минимального размера оплаты труда на заседании правительства говорил премьер-министр Михаил Мишустин.В России будут строить не менее 350 спортивных объектов в год – ПутинКаждый год в России ежегодно будут строиться не менее 350 спортивных объектов, на эти цели в ближайшие шесть лет направят 65 миллиардов рублей. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе презентации новых спортивных объектов, введенных в эксплуатацию в этом году."В планах – ежегодно строить только за счет федеральной поддержки не менее 350 спортивных объектов, в первую очередь в малых городах и селах. Речь об универсальных комплексах и быстровозводимых площадках. В ближайшие шесть лет направим на это из федерального бюджета не менее 65 миллиардов рублей", - сказал глава государства.
https://crimea.ria.ru/20241017/chto-obespechilo-proval-plana-pobedy-zelenskogo--mnenie-1141159152.html
https://crimea.ria.ru/20241017/pochemu-udary-vglub-rossii-oruzhiem-nato-ne-spasut-ukrainu--mnenie-1141151567.html
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главное за день, новости, россия, в мире, общество
Главное за день: 17 октября

Главные события и заявления четверга, 17 октября

22:55 17.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о хищении 130 миллионов рублей при гособоронзаказе. Украина грозит восстановить свой ядерный потенциал, если ее не примут в НАТО. Российские военные освободили Максимильяновку в ДНР и нанесли удар по объектам энергетики Украины. Нидерланды разрешили Киеву удар с помощью F-16 по глубинным областям РФ. ВСУ предприняли атаку беспилотниками на три региона РФ и трижды за день пытались нанести удар по Орловской области. В Госдуме РФ приняли в первом чтении закон об увеличении минимального размера оплаты труда. Путин анонсировал строительство не менее 350 спортивных объектов в год в разных регионах России.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Хищение при гособоронзаказе

В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело в отношении двух представителей руководства Радиотехнического института (РТИ) имени Минца. Их подозревают в хищении 130 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщила пресс-служба СК.
"Возбуждено уголовное дело в отношении исполнительного директора дивизиона "Оборонные решения" ОАО "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца" и заместителя главного конструктора указанного предприятия. Они подозреваются в совершении мошенничества в особо крупном размере в рамках исполнения государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.

На Украине грозят воссоздать ядерное оружие

Украина может создать ядерную бомбу за несколько недель, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на чиновника, задействованного в закупке вооружения.
"У нас есть материалы, у нас есть знания. Если приказ будет отдан, нам понадобится всего несколько недель, чтобы сделать первую бомбу", — сказал источник газеты.
Такой сценарий якобы рассматривается после завершения украино-российского конфликта, если Украину не примут в члены НАТО. Автор статьи Юлиан Репке уверен, что этот вариант развития событий подтверждают недавние слова Владимира Зеленского, сказанные во время разговора с Дональдом Трампом. Зеленский заявил, что Украина восстановит ядерный потенциал, если не станет членом альянса.
Владимир Зеленский время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Вчера, 19:03Радио "Спутник в Крыму"
Что обеспечило провал "плана победы" Зеленского – мнение

Российские военные освободили Максимилиановку в ДНР

Армия России освободила село Максимильяновка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В результате активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Максимильяновка Донецкой Народной Республики", – сказано в сводке.
Кроме того, высокоточными ударами были поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу ВПК Украины. Подразделения Вооруженных сил России за минувшие сутки в зоне СВО заняли более выгодные рубежи, уничтожили 15 складов, в том числе с дронами, боеприпасами и военно-техническим имуществом ВСУ. Потери украинских войск составили порядка 2160 человек убитыми и ранеными.
Командир расчета БРК Бастион на боевом дежурстве - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Вчера, 11:55Эксклюзивы РИА Новости Крым
Почему удары вглубь России оружием НАТО не спасут Украину – мнение

Нидерланды разрешили Киеву удары по российской глубинке

Нидерланды разрешили Киеву использовать поставленные ими истребители F-16 для нанесения ударов по военным целям, расположенным в глубинных территориях РФ. Такое заявление сделал глава нидерландского оборонного ведомства Рубен Брекелманс в ходе встречи министров обороны НАТО.
По словам Брекелманса, Нидерланды разрешают Киеву использовать F-16 для "самообороны", в процессе которой "может потребоваться перехват ракет или нанесение ударов, например, по аэродромам в России".
Марш памяти жертв Волынской резни в Польше - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Вчера, 06:45Радио "Спутник в Крыму"
Чем ответит Польша на осквернение памятника жертвам Волыни – мнение

Три региона России были атакованы беспилотниками ВСУ

В течение ночи над территорией России сбиты 13 дронов, сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА над территорией Орловской области, четыре – над территорией Курской области и три – над территорией Брянской области", – сказано в сообщении военного ведомства.
После полудня дежурные средства российской ПВО уничтожили еще пять украинских беспилотников над Орловской областью, к вечеру регион снова подвергся воздушной атаке - средства ПВО уничтожили еще пять украинских дронов.
Захват храма УПЦ в Черкассах
Вчера, 11:02
Вооруженный захват собора УПЦ в Черкассах: что известно

Госдума приняла закон об увеличении МРОТ

Законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда принят в первом чтении депутатами Госдумы РФ. Об этом сообщает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Госдума приняла в I чтении законопроект об установлении МРОТ на уровне 22 440 рублей с 2025 года", - говорится в сообщении.
Данный законопроект в Госдуму внесен правительством РФ в конце сентября. До этого об увеличении минимального размера оплаты труда на заседании правительства говорил премьер-министр Михаил Мишустин.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Приволжский федеральный округ - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Вчера, 21:11
Путин вручит в Кремле госнаграды паралимпийцам

В России будут строить не менее 350 спортивных объектов в год – Путин

Каждый год в России ежегодно будут строиться не менее 350 спортивных объектов, на эти цели в ближайшие шесть лет направят 65 миллиардов рублей. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе презентации новых спортивных объектов, введенных в эксплуатацию в этом году.
"В планах – ежегодно строить только за счет федеральной поддержки не менее 350 спортивных объектов, в первую очередь в малых городах и селах. Речь об универсальных комплексах и быстровозводимых площадках. В ближайшие шесть лет направим на это из федерального бюджета не менее 65 миллиардов рублей", - сказал глава государства.
Мемориал жертвам теракта в Керченском политехническом колледже - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Вчера, 12:43
6 лет боли: в Керчи почтили память погибших в политехническом колледже
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22:06Дроны атаковали институт в Горловке
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21:29В Крыму на день закрывают въезд в село в Нижнегорском районе – причина
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