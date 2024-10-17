https://crimea.ria.ru/20241017/na-ukraine-porazheny-obespechivayuschie-rabotu-vpk-obekty-energetiki-1141152867.html

На Украине поражены обеспечивающие работу ВПК объекты энергетики

На Украине поражены обеспечивающие работу ВПК объекты энергетики - РИА Новости Крым, 17.10.2024

На Украине поражены обеспечивающие работу ВПК объекты энергетики

Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины. Об этом в четверг сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T12:21

2024-10-17T12:21

2024-10-17T12:23

новости сво

министерство обороны рф

энергосистема украины

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/15/1127125990_0:41:1587:934_1920x0_80_0_0_b4d40db57824e07f1fad9e49110c5b2d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины. Об этом в четверг сообщает Минобороны России.Также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 141 районе.Ранее сообщалось, что армия России за неделю нанесла 29 групповых ударов по объектам энергетики и инфраструктуре военных аэродромов Украины, в том числе с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Немецкие танки в степях Украины: сколько Leopard подбили за время СВОНефтезавод и склад безэкипажных катеров уничтожены на УкраинеСокрушительный удар: ракеты разнесли бронетанковый завод на Украине

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, энергосистема украины, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)