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На Украине поражены обеспечивающие работу ВПК объекты энергетики
На Украине поражены обеспечивающие работу ВПК объекты энергетики - РИА Новости Крым, 17.10.2024
На Украине поражены обеспечивающие работу ВПК объекты энергетики
Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины. Об этом в четверг сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T12:21
2024-10-17T12:21
2024-10-17T12:23
новости сво
министерство обороны рф
энергосистема украины
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины. Об этом в четверг сообщает Минобороны России.Также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 141 районе.Ранее сообщалось, что армия России за неделю нанесла 29 групповых ударов по объектам энергетики и инфраструктуре военных аэродромов Украины, в том числе с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Немецкие танки в степях Украины: сколько Leopard подбили за время СВОНефтезавод и склад безэкипажных катеров уничтожены на УкраинеСокрушительный удар: ракеты разнесли бронетанковый завод на Украине
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новости сво, министерство обороны рф, энергосистема украины, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
На Украине поражены обеспечивающие работу ВПК объекты энергетики
На Украине поражены обеспечивающие работу военной промышленности объекты энергетики
12:21 17.10.2024 (обновлено: 12:23 17.10.2024)