https://crimea.ria.ru/20241016/sokrushitelnyy-udar-rakety-raznesli--bronetankovyy-zavod-na-ukraine-1141118746.html

Сокрушительный удар: ракеты разнесли бронетанковый завод на Украине

Сокрушительный удар: ракеты разнесли бронетанковый завод на Украине - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Сокрушительный удар: ракеты разнесли бронетанковый завод на Украине

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве, уничтожены пять промышленных зданий и 10 единиц бронетехники. Об этом... РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T09:36

2024-10-16T09:36

2024-10-16T09:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве, уничтожены пять промышленных зданий и 10 единиц бронетехники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.По данным ведомства, удар нанесен пятью ракетами.Производство и ремонт бронетанковой техники на заводе остановлено, добавили в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.12 октября Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины.За прошлую неделю, по данным ведомства, Вооруженные силы России нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетического и военно-промышленного комплексов на Украине, инфраструктуре военных аэродромов.Читайте также на РИА Новости Крым:Два военных аэродрома поражены на Украине"Искандер" уничтожил контейнеровоз с боеприпасами ВСУ в Одесской областиВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, новости сво, потери всу , украина, николаев, министерство обороны рф