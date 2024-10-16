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Сокрушительный удар: ракеты разнесли бронетанковый завод на Украине
Сокрушительный удар: ракеты разнесли бронетанковый завод на Украине - РИА Новости Крым, 16.10.2024
Сокрушительный удар: ракеты разнесли бронетанковый завод на Украине
Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве, уничтожены пять промышленных зданий и 10 единиц бронетехники. Об этом... РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T09:36
2024-10-16T09:36
2024-10-16T09:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве, уничтожены пять промышленных зданий и 10 единиц бронетехники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.По данным ведомства, удар нанесен пятью ракетами.Производство и ремонт бронетанковой техники на заводе остановлено, добавили в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.12 октября Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины.За прошлую неделю, по данным ведомства, Вооруженные силы России нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетического и военно-промышленного комплексов на Украине, инфраструктуре военных аэродромов.Читайте также на РИА Новости Крым:Два военных аэродрома поражены на Украине"Искандер" уничтожил контейнеровоз с боеприпасами ВСУ в Одесской областиВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости, новости сво, потери всу , украина, николаев, министерство обороны рф
Сокрушительный удар: ракеты разнесли бронетанковый завод на Украине
Вооруженные силы России ракетным ударом разбили военный завод в Николаеве