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Сокрушительный удар: ракеты разнесли бронетанковый завод на Украине - РИА Новости Крым, 16.10.2024
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Сокрушительный удар: ракеты разнесли бронетанковый завод на Украине
Сокрушительный удар: ракеты разнесли бронетанковый завод на Украине - РИА Новости Крым, 16.10.2024
Сокрушительный удар: ракеты разнесли бронетанковый завод на Украине
Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве, уничтожены пять промышленных зданий и 10 единиц бронетехники. Об этом... РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T09:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве, уничтожены пять промышленных зданий и 10 единиц бронетехники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.По данным ведомства, удар нанесен пятью ракетами.Производство и ремонт бронетанковой техники на заводе остановлено, добавили в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.12 октября Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины.За прошлую неделю, по данным ведомства, Вооруженные силы России нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетического и военно-промышленного комплексов на Украине, инфраструктуре военных аэродромов.Читайте также на РИА Новости Крым:Два военных аэродрома поражены на Украине"Искандер" уничтожил контейнеровоз с боеприпасами ВСУ в Одесской областиВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком
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россия, новости, новости сво, потери всу , украина, николаев, министерство обороны рф
Сокрушительный удар: ракеты разнесли бронетанковый завод на Украине

Вооруженные силы России ракетным ударом разбили военный завод в Николаеве

09:36 16.10.2024
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве, уничтожены пять промышленных зданий и 10 единиц бронетехники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
По данным ведомства, удар нанесен пятью ракетами.
"В результате удара поражено пять промзданий предприятия, уничтожено 10 единиц бронированной техники, в том числе шесть танков", - говорится в сообщении.
Производство и ремонт бронетанковой техники на заводе остановлено, добавили в Минобороны.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
12 октября Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины.
За прошлую неделю, по данным ведомства, Вооруженные силы России нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетического и военно-промышленного комплексов на Украине, инфраструктуре военных аэродромов.
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РоссияНовостиНовости СВОПотери ВСУУкраинаНиколаевМинистерство обороны РФ
 
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