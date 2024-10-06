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"Искандер" уничтожил контейнеровоз с боеприпасами ВСУ в Одесской области - РИА Новости Крым, 06.10.2024
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"Искандер" уничтожил контейнеровоз с боеприпасами ВСУ в Одесской области
"Искандер" уничтожил контейнеровоз с боеприпасами ВСУ в Одесской области - РИА Новости Крым, 06.10.2024
"Искандер" уничтожил контейнеровоз с боеприпасами ВСУ в Одесской области
Российские войска ударом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" уничтожили контейнеровоз с боеприпасами, доставленными для ВСУ из Европы, в порту... РИА Новости Крым, 06.10.2024
2024-10-06T14:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Российские войска ударом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" уничтожили контейнеровоз с боеприпасами, доставленными для ВСУ из Европы, в порту "Южный" Одесской области, сообщило Минобороны РФ и показало видео.Удар был нанесен в момент разгрузки боеприпасов. На кадрах объективного контроля запечатлена детонация боеприпасов и горение судна.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине громко: в ряде районов ночью и утром звучали взрывыПВО сбила украинские беспилотники над тремя регионами РоссииВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и афродром в Хмельницком
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Удар "Искандером" по месту разгрузки контейнеровоза с боеприпасами в Одесской области
Расчет «Искандера-М» нанес ракетный удар по месту разгрузки контейнеровоза с боеприпасами в порту «Южный» в Одесской области Украины в момент разгрузки боеприпасов, сообщает Минобороны РФ, публикуя кадры уничтожения судна. В оборонном ведомстве указали, что контейнеровоз доставил партию боеприпасов и вооружения из Европы.
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новости сво, одесса, видео, министерство обороны рф, новости, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
"Искандер" уничтожил контейнеровоз с боеприпасами ВСУ в Одесской области

ударом "Искандера" уничтожен контейнеровоз с боеприпасами ВСУ в Одесской области

14:06 06.10.2024 (обновлено: 14:07 06.10.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкОперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер"
Оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Российские войска ударом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" уничтожили контейнеровоз с боеприпасами, доставленными для ВСУ из Европы, в порту "Южный" Одесской области, сообщило Минобороны РФ и показало видео.

"Расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ был нанесен ракетный удар по месту разгрузки контейнеровоза с боеприпасами в порту "Южный" населенного пункта Новые Беляры Одесской области... Морское судно доставило партию боеприпасов и вооружения в порт Одесской области из Европы", - говорится в сообщении ведомства.

Удар был нанесен в момент разгрузки боеприпасов. На кадрах объективного контроля запечатлена детонация боеприпасов и горение судна.
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