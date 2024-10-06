https://crimea.ria.ru/20241006/iskander-unichtozhil-konteynerovoz-s-boepripasami-vsu-v-odesskoy-oblasti-1140878606.html

"Искандер" уничтожил контейнеровоз с боеприпасами ВСУ в Одесской области

"Искандер" уничтожил контейнеровоз с боеприпасами ВСУ в Одесской области - РИА Новости Крым, 06.10.2024

"Искандер" уничтожил контейнеровоз с боеприпасами ВСУ в Одесской области

Российские войска ударом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" уничтожили контейнеровоз с боеприпасами, доставленными для ВСУ из Европы, в порту... РИА Новости Крым, 06.10.2024

2024-10-06T14:06

2024-10-06T14:06

2024-10-06T14:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Российские войска ударом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" уничтожили контейнеровоз с боеприпасами, доставленными для ВСУ из Европы, в порту "Южный" Одесской области, сообщило Минобороны РФ и показало видео.Удар был нанесен в момент разгрузки боеприпасов. На кадрах объективного контроля запечатлена детонация боеприпасов и горение судна.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине громко: в ряде районов ночью и утром звучали взрывыПВО сбила украинские беспилотники над тремя регионами РоссииВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и афродром в Хмельницком

https://crimea.ria.ru/20241006/vs-rf-razgromili-bazu-goryuchego-v-odesse-i-afrodrom-v-khmelnitskom-1140877179.html

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Удар "Искандером" по месту разгрузки контейнеровоза с боеприпасами в Одесской области Расчет «Искандера-М» нанес ракетный удар по месту разгрузки контейнеровоза с боеприпасами в порту «Южный» в Одесской области Украины в момент разгрузки боеприпасов, сообщает Минобороны РФ, публикуя кадры уничтожения судна. В оборонном ведомстве указали, что контейнеровоз доставил партию боеприпасов и вооружения из Европы. 2024-10-06T14:06 true PT0M33S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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