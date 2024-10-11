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38 ударов "Кинжалами" – на Украине поражены объекты нефтегазовой отрасли
38 ударов "Кинжалами" – на Украине поражены объекты нефтегазовой отрасли - РИА Новости Крым, 11.10.2024
38 ударов "Кинжалами" – на Украине поражены объекты нефтегазовой отрасли
Вооруженные силы России за неделю нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также... РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T13:36
2024-10-11T13:36
2024-10-11T13:42
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
гиперзвуковые ракеты "кинжал"
энергосистема украины
в мире
украина
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетического и военно-промышленного комплексов на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, были поражены цеха производства и хранения безэкипажных катеров и дронов, базы горючего, склады боеприпасов и военно-технического имущества. Разбиты российскими ударами пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.9 октября в Минобороны сообщили о поражении объектов энергетики на Украине, которые обеспечивали ВСУ горюче-смазочными материалами. Сутками ранее был уничтожен контейнеровоз с боеприпасами для украинских боевиков. 7 октября групповой удар гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" поразил аэродромную инфраструктуру ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два военных аэродрома поражены на Украине"Искандер" уничтожил контейнеровоз с боеприпасами ВСУ в Одесской областиВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, гиперзвуковые ракеты "кинжал", энергосистема украины, в мире, украина, потери всу
38 ударов "Кинжалами" – на Украине поражены объекты нефтегазовой отрасли
ВС России нанесли 38 ударов по аэродромам и объектам нефтегазовой отрасли Украины
13:36 11.10.2024 (обновлено: 13:42 11.10.2024)