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Что симферопольцы думают о ценах на проезд в маршрутках и троллейбусах
Что симферопольцы думают о ценах на проезд в маршрутках и троллейбусах - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Что симферопольцы думают о ценах на проезд в маршрутках и троллейбусах
Стоимость проезда в общественном транспорте Симферополя обоснована и устраивает многих горожан, более того - она ниже, чем цена во многих других российских... РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T15:10
2024-10-11T15:10
2024-10-11T15:10
общественный транспорт
симферополь
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мнения
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Стоимость проезда в общественном транспорте Симферополя обоснована и устраивает многих горожан, более того - она ниже, чем цена во многих других российских регионах. Однако есть и те, кто считает, что стоимость завышена. Опрос жителей столицы корреспонденты РИА Новости Крым провели после появления информации о том, что генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить цены на проезд в общественном транспорте, а также наличие и удобство маршрутов.Большинство респондентов отметили, что такая цена - 30 рублей при наличной оплате и 25 при безналичной - вполне им по силам. Некоторые люди старшего поколения признались, что для них эта стоимость ощутима. А вот студенты выразили надежду на введение скидки для учащихся. Подробнее - в нашем видео.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает общественный транспорт в Симферополе - мнение горожан Почему в Крыму остро не хватает запчастей для общественного транспортаЖара и нет кондиционера в автобусе: власти Симферополя назвали причиныВ Симферополе изменят систему контроля за работой автобусов на маршрутах
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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общественный транспорт, симферополь, цены и тарифы, крым, мнения, транспорт, опрос, видео
Что симферопольцы думают о ценах на проезд в маршрутках и троллейбусах
Жители Симферополя считают цены на проезд в общественном транспорте приемлемыми