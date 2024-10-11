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Что симферопольцы думают о ценах на проезд в маршрутках и троллейбусах - РИА Новости Крым, 11.10.2024
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Что симферопольцы думают о ценах на проезд в маршрутках и троллейбусах
Что симферопольцы думают о ценах на проезд в маршрутках и троллейбусах - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Что симферопольцы думают о ценах на проезд в маршрутках и троллейбусах
Стоимость проезда в общественном транспорте Симферополя обоснована и устраивает многих горожан, более того - она ниже, чем цена во многих других российских... РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T15:10
2024-10-11T15:10
общественный транспорт
симферополь
цены и тарифы
крым
мнения
транспорт
опрос
видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Стоимость проезда в общественном транспорте Симферополя обоснована и устраивает многих горожан, более того - она ниже, чем цена во многих других российских регионах. Однако есть и те, кто считает, что стоимость завышена. Опрос жителей столицы корреспонденты РИА Новости Крым провели после появления информации о том, что генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить цены на проезд в общественном транспорте, а также наличие и удобство маршрутов.Большинство респондентов отметили, что такая цена - 30 рублей при наличной оплате и 25 при безналичной - вполне им по силам. Некоторые люди старшего поколения признались, что для них эта стоимость ощутима. А вот студенты выразили надежду на введение скидки для учащихся. Подробнее - в нашем видео.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает общественный транспорт в Симферополе - мнение горожан Почему в Крыму остро не хватает запчастей для общественного транспортаЖара и нет кондиционера в автобусе: власти Симферополя назвали причиныВ Симферополе изменят систему контроля за работой автобусов на маршрутах
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общественный транспорт, симферополь, цены и тарифы, крым, мнения, транспорт, опрос, видео
Что симферопольцы думают о ценах на проезд в маршрутках и троллейбусах

Жители Симферополя считают цены на проезд в общественном транспорте приемлемыми

15:10 11.10.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Стоимость проезда в общественном транспорте Симферополя обоснована и устраивает многих горожан, более того - она ниже, чем цена во многих других российских регионах. Однако есть и те, кто считает, что стоимость завышена. Опрос жителей столицы корреспонденты РИА Новости Крым провели после появления информации о том, что генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить цены на проезд в общественном транспорте, а также наличие и удобство маршрутов.
Большинство респондентов отметили, что такая цена - 30 рублей при наличной оплате и 25 при безналичной - вполне им по силам. Некоторые люди старшего поколения признались, что для них эта стоимость ощутима. А вот студенты выразили надежду на введение скидки для учащихся. Подробнее - в нашем видео.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Общественный транспортСимферопольЦены и тарифыКрымМненияТранспортОпросВидео
 
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Заголовок открываемого материала
15:21В Курской области ВСУ потеряли почти 22 тысячи боевиков
15:10Что симферопольцы думают о ценах на проезд в маршрутках и троллейбусах
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