https://crimea.ria.ru/20240920/kak-rabotaet-obschestvennyy-transport-v-simferopole---mnenie-gorozhan-1140491475.html

Как работает общественный транспорт в Симферополе - мнение горожан

Как работает общественный транспорт в Симферополе - мнение горожан - РИА Новости Крым, 20.09.2024

Как работает общественный транспорт в Симферополе - мнение горожан

Работа общественного транспорта в Симферополе в целом устраивает жителей крымской столицы, однако есть и недовольные тем, что в вечернее время ждать на... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T12:47

2024-09-20T12:47

2024-09-20T12:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым, Ирина Еремейчук. Работа общественного транспорта в Симферополе в целом устраивает жителей крымской столицы, однако есть и недовольные тем, что в вечернее время ждать на остановках приходится по 30-40 минут. Об этом местные жители рассказали корреспондентам РИА Новости Крым. Большая часть опрошенных отметила, что время ожидания автобуса или троллейбуса в среднем составляет 15 минут, что нормально. Однако часть граждан выразили недовольство тем, что в вечернее время и в выходные ждать маршрутку иногда приходится по 30-40 минут. Кроме того, некоторые отметили затруднения в работе транспорта в микрорайоне Пневматика.Как пояснил РИА Новости Крым начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий, вечером пассажиропоток уменьшается и рейсы выполняются по установленному расписанию.По словам Сухацкого, в расписаниях движения транспорта, которые размещены на каждой остановке, также есть QR-код со ссылкой на Telegram-канал, где размещен более подробный график движения."Также в этом информационном источнике каждый день публикуется информация о том, какие сбои в работе общественного транспорта в текущем режиме могут происходить. Например, сходы с линий по причине того, что автобус сломался, либо нет водителя", - уточнил он.Что касается микрорайона Пневматика, по словам Сухацкого, туда ежедневно курсируют как минимум три ключевых маршрута. Интервал между маршрутами должен быть 10 минут, заметил он."По Пневматике из самых ключевых маршрутов есть 25-й и 6-й автобус с самым большим пассажиропотоком и самым коротким интервалом, а ниже, к улице Балаклавской, есть троллейбусные маршруты, например, 7-й троллейбус – там 12 единиц транспорта предусмотрено, 10 минут интервал должен быть в будние и выходные дни", - уточнил он.Сухацкий заверил, что в Симферополе ведут системный контроль за временем отправления общественного транспорта.По его словам, в случае повторного выявления нарушения в работе маршрута сумма штрафа для перевозчика удваивается."Недостатки, безусловно, есть в работе транспорта, но информацией о всех недостатках мы владеем и перевозчиков привлекаем к ответственности", - заключил Сухацкий.В Симферополе остро не хватает водителей общественного транспорта, из-за чего 25 машин не могут выйти на маршруты, заявлял ранее Сухацкий. По его данным, на сегодняшний день даже государственное предприятие "Крымтроллейбус", машины которого обязаны выходить в рейсы до 22.00-23.00 с интервалом в 20 минут, испытывает дефицит водительского состава. В целом, по словам Сухацкого, для нормального функционирования сети общественного транспорта в Симферополе в данный момент не хватает около 75 водителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в Крыму остро не хватает запчастей для общественного транспортаЖара и нет кондиционера в автобусе: власти Симферополя назвали причиныВ Симферополе изменят систему контроля за работой автобусов на маршрутах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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