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Украина потеряла за неделю почти 14,5 тысяч боевиков

Украина потеряла за неделю почти 14,5 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 11.10.2024

Украина потеряла за неделю почти 14,5 тысяч боевиков

За неделю российская армия освободила шесть населенных пунктов в зоне СВО, потери украинских войск составили около 14 430 человек, следует из сводки Минобороны... РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T14:25

2024-10-11T14:25

2024-10-11T14:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. За неделю российская армия освободила шесть населенных пунктов в зоне СВО, потери украинских войск составили около 14 430 человек, следует из сводки Минобороны России в пятницу.В течение недели подразделения группировки войск "Север" уничтожили свыше 2090 военнослужащих ВСУ, девять танков, 32 боевые бронированные машины, 26 автомобилей, чешскую пусковую установку реактивной системы залпового огня Vampire, 25 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, два полевых склада с боеприпасами. В Курской области освобождены населенные пункты Новая Сорочина и Покровский.Подразделения группы "Запад" продолжили продвижение в глубину обороны противника и заняли более выгодные рубежи. Отражены 23 контратаки, ликвидированы 2920 боевиков, два танка, 16 других боевых бронированных машин, 46 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 22 полевых склада боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки освободили населенные пункты Желанное Второе и Островское Донецкой Народной Республики, отразили 22 контратаки. Потери противника составили до 4790 украинских солдат, четыре боевые бронированные машины, 53 автомобиля, 45 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и 10 полевых складов с боеприпасами.Группировкой "Центр" освобожден населенный пункт Гродовка Донецкой Народной Республики. Отражены 58 контратак штурмовых групп противника. Украинские формирования потеряли до 3370 военнослужащих, четыре танка, в том числе немецкий Leopard и французский АМХ-10, 11 других боевых бронированных машин, в том числе американских, 27 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.В результате слаженных действий подразделений группировки "Восток" освобожден населенный пункт Золотая Нива Донецкой Народной Республики. Отражены 10 контратак, уничтожены до 780 боевиков, пять боевых бронированных машин и 51 автомобиль, 16 орудий полевой артиллерии, из них 12 производства стран НАТО.Бойцы "Днепра" разбили до 480 военных ВСУ, 27 автомобилей ,14 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, четыре полевых склада боеприпасов."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 43 украинских военнослужащих", - добавили в российском оборонном ведомстве.Также за неделю Вооруженные силы России нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетического и военно-промышленного комплексов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Группа "Север" наступает в Курской областиАрмия России наносит удары: потери ВСУ за сутки превысили 1700 боевиковВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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