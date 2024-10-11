Рейтинг@Mail.ru
Украина потеряла за неделю почти 14,5 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241011/ukraina-poteryala-za-nedelyu-pochti-145-tysyach-boevikov-1141017488.html
Украина потеряла за неделю почти 14,5 тысяч боевиков
Украина потеряла за неделю почти 14,5 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Украина потеряла за неделю почти 14,5 тысяч боевиков
За неделю российская армия освободила шесть населенных пунктов в зоне СВО, потери украинских войск составили около 14 430 человек, следует из сводки Минобороны... РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T14:25
2024-10-11T14:25
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
новости
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0b/1141017939_0:95:3306:1955_1920x0_80_0_0_07c39bde4ad7f550af2406516ede7808.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. За неделю российская армия освободила шесть населенных пунктов в зоне СВО, потери украинских войск составили около 14 430 человек, следует из сводки Минобороны России в пятницу.В течение недели подразделения группировки войск "Север" уничтожили свыше 2090 военнослужащих ВСУ, девять танков, 32 боевые бронированные машины, 26 автомобилей, чешскую пусковую установку реактивной системы залпового огня Vampire, 25 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, два полевых склада с боеприпасами. В Курской области освобождены населенные пункты Новая Сорочина и Покровский.Подразделения группы "Запад" продолжили продвижение в глубину обороны противника и заняли более выгодные рубежи. Отражены 23 контратаки, ликвидированы 2920 боевиков, два танка, 16 других боевых бронированных машин, 46 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 22 полевых склада боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки освободили населенные пункты Желанное Второе и Островское Донецкой Народной Республики, отразили 22 контратаки. Потери противника составили до 4790 украинских солдат, четыре боевые бронированные машины, 53 автомобиля, 45 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и 10 полевых складов с боеприпасами.Группировкой "Центр" освобожден населенный пункт Гродовка Донецкой Народной Республики. Отражены 58 контратак штурмовых групп противника. Украинские формирования потеряли до 3370 военнослужащих, четыре танка, в том числе немецкий Leopard и французский АМХ-10, 11 других боевых бронированных машин, в том числе американских, 27 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.В результате слаженных действий подразделений группировки "Восток" освобожден населенный пункт Золотая Нива Донецкой Народной Республики. Отражены 10 контратак, уничтожены до 780 боевиков, пять боевых бронированных машин и 51 автомобиль, 16 орудий полевой артиллерии, из них 12 производства стран НАТО.Бойцы "Днепра" разбили до 480 военных ВСУ, 27 автомобилей ,14 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, четыре полевых склада боеприпасов."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 43 украинских военнослужащих", - добавили в российском оборонном ведомстве.Также за неделю Вооруженные силы России нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетического и военно-промышленного комплексов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Группа "Север" наступает в Курской областиАрмия России наносит удары: потери ВСУ за сутки превысили 1700 боевиковВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0b/1141017939_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_28545a12eaa479eb0c767506edd1242b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости, россия, украина, инфографика
Украина потеряла за неделю почти 14,5 тысяч боевиков

Минобороны России: потери украинских войск за неделю составили почти 14,5 тысяч человек

14:25 11.10.2024
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. За неделю российская армия освободила шесть населенных пунктов в зоне СВО, потери украинских войск составили около 14 430 человек, следует из сводки Минобороны России в пятницу.
В течение недели подразделения группировки войск "Север" уничтожили свыше 2090 военнослужащих ВСУ, девять танков, 32 боевые бронированные машины, 26 автомобилей, чешскую пусковую установку реактивной системы залпового огня Vampire, 25 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, два полевых склада с боеприпасами. В Курской области освобождены населенные пункты Новая Сорочина и Покровский.
Подразделения группы "Запад" продолжили продвижение в глубину обороны противника и заняли более выгодные рубежи. Отражены 23 контратаки, ликвидированы 2920 боевиков, два танка, 16 других боевых бронированных машин, 46 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 22 полевых склада боеприпасов.
Бойцы "Южной" группировки освободили населенные пункты Желанное Второе и Островское Донецкой Народной Республики, отразили 22 контратаки. Потери противника составили до 4790 украинских солдат, четыре боевые бронированные машины, 53 автомобиля, 45 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и 10 полевых складов с боеприпасами.
Сводка Минобороны РФ на 11 .10 24Сводка Минобороны РФ на 11 .10 24
Группировкой "Центр" освобожден населенный пункт Гродовка Донецкой Народной Республики. Отражены 58 контратак штурмовых групп противника. Украинские формирования потеряли до 3370 военнослужащих, четыре танка, в том числе немецкий Leopard и французский АМХ-10, 11 других боевых бронированных машин, в том числе американских, 27 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.
В результате слаженных действий подразделений группировки "Восток" освобожден населенный пункт Золотая Нива Донецкой Народной Республики. Отражены 10 контратак, уничтожены до 780 боевиков, пять боевых бронированных машин и 51 автомобиль, 16 орудий полевой артиллерии, из них 12 производства стран НАТО.
Бойцы "Днепра" разбили до 480 военных ВСУ, 27 автомобилей ,14 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, четыре полевых склада боеприпасов.
"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 43 украинских военнослужащих", - добавили в российском оборонном ведомстве.
Также за неделю Вооруженные силы России нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетического и военно-промышленного комплексов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Группа "Север" наступает в Курской области
Армия России наносит удары: потери ВСУ за сутки превысили 1700 боевиков
ВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииПотери ВСУНовостиРоссияУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:21В Курской области ВСУ потеряли почти 22 тысячи боевиков
15:10Что симферопольцы думают о ценах на проезд в маршрутках и троллейбусах
14:53Российские силы ПВО уничтожили шесть натовских ракет за неделю
14:39Спорт и культура в Крыму получают недостаточно средств -Аксенов
14:25Украина потеряла за неделю почти 14,5 тысяч боевиков
14:19Ждать ли толчков в Крыму после землетрясения в Черном море
14:02Новые регионы получат 2,5 млрд рублей на спортивную инфраструктуру
13:47Бизнес-Фест собрал 800 предпринимателей Крыма
13:3638 ударов "Кинжалами" – на Украине поражены объекты нефтегазовой отрасли
13:31Бывший сотрудник ЗАЭС шпионил на украинскую разведку
13:28Российская армия освободила еще один населенный пункт в ДНР
13:25В Крыму зажглось полярное сияние – когда повторится свечение
13:25Компания "ПСБ Страхование" открыла представительство в Крыму
13:21Крымский мост – пробка со стороны Керчи выросла в три раза
12:41РНКБ подписал сделки по финансированию объектов на сумму 53 млрд рублей
12:38Украинский шпион из Мелитополя получил 12 лет колонии
12:33Штормовые выходные: на Крым обрушатся ливни и сильный ветер
12:14Крымский мост сейчас – со стороны Керчи растет очередь
11:56В Краснодаре найдены обломки неизвестного летательного объекта
11:31В Севастополе женщина сорвалась со скалы и погибла
Лента новостейМолния