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Армия России освободила Гродовку в ДНР - РИА Новости Крым, 07.10.2024
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Армия России освободила Гродовку в ДНР
Армия России освободила Гродовку в ДНР - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Армия России освободила Гродовку в ДНР
Подразделения Вооруженных сил России освободили населенный пункт Гродовка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T12:42
2024-10-07T12:42
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России освободили населенный пункт Гродовка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.Поселок Гродовка расположен в Красноармейском (Покровском) районе ДНР.5 октября бойцы подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Второе Желанное в ДНР.За последнюю неделю российские военные также освободили целый ряд населенных пунктов. 29 сентября группировка войск "Запад" освободила село Макеевку в Луганской Народной Республике. 30 сентября военнослужащие группы "Центр" освободили село Нелеповка в ДНР. 1 октября под контроль взяты населенный пункт Крутой Яр в Донецкой Народной Республике и Вишневое в Харьковской области, 2 числа - Верхнекаменское Донецкой Народной Республики.3 октября Армия России освободила Угледар. По словам военного эксперта, политолога Алексея Анпилогова, освобождением Угледара в обороне ВСУ в Донбассе образовывается брешь протяженностью 15-20 километров, которую украинскому командованию будет очень сложно закрыть.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Угледара"Кинжал" в действии – по оборонке Украины нанесены 29 групповых ударовВСУ превратили его в крепость – российские бойцы об освобождении Угледара
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), потери всу
Армия России освободила Гродовку в ДНР

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Гродовка в ДНР - Минобороны

12:42 07.10.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота РСЗО "Ураган" группировки войск "Запад"
Работа РСЗО Ураган группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России освободили населенный пункт Гродовка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Гродовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Поселок Гродовка расположен в Красноармейском (Покровском) районе ДНР.
5 октября бойцы подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Второе Желанное в ДНР.
За последнюю неделю российские военные также освободили целый ряд населенных пунктов. 29 сентября группировка войск "Запад" освободила село Макеевку в Луганской Народной Республике. 30 сентября военнослужащие группы "Центр" освободили село Нелеповка в ДНР. 1 октября под контроль взяты населенный пункт Крутой Яр в Донецкой Народной Республике и Вишневое в Харьковской области, 2 числа - Верхнекаменское Донецкой Народной Республики.
3 октября Армия России освободила Угледар. По словам военного эксперта, политолога Алексея Анпилогова, освобождением Угледара в обороне ВСУ в Донбассе образовывается брешь протяженностью 15-20 километров, которую украинскому командованию будет очень сложно закрыть.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Потери ВСУ
 
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