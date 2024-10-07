https://crimea.ria.ru/20241007/armiya-rossii-osvobodila-grodovku-v-dnr-1140896033.html

Армия России освободила Гродовку в ДНР

Армия России освободила Гродовку в ДНР - РИА Новости Крым, 07.10.2024

Армия России освободила Гродовку в ДНР

Подразделения Вооруженных сил России освободили населенный пункт Гродовка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.10.2024

2024-10-07T12:42

2024-10-07T12:42

2024-10-07T12:42

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

донецкая народная республика (днр)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России освободили населенный пункт Гродовка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.Поселок Гродовка расположен в Красноармейском (Покровском) районе ДНР.5 октября бойцы подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Второе Желанное в ДНР.За последнюю неделю российские военные также освободили целый ряд населенных пунктов. 29 сентября группировка войск "Запад" освободила село Макеевку в Луганской Народной Республике. 30 сентября военнослужащие группы "Центр" освободили село Нелеповка в ДНР. 1 октября под контроль взяты населенный пункт Крутой Яр в Донецкой Народной Республике и Вишневое в Харьковской области, 2 числа - Верхнекаменское Донецкой Народной Республики.3 октября Армия России освободила Угледар. По словам военного эксперта, политолога Алексея Анпилогова, освобождением Угледара в обороне ВСУ в Донбассе образовывается брешь протяженностью 15-20 километров, которую украинскому командованию будет очень сложно закрыть.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Угледара"Кинжал" в действии – по оборонке Украины нанесены 29 групповых ударовВСУ превратили его в крепость – российские бойцы об освобождении Угледара

донецкая народная республика (днр)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), потери всу