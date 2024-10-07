https://crimea.ria.ru/20241007/armiya-rossii-osvobodila-grodovku-v-dnr-1140896033.html
Армия России освободила Гродовку в ДНР
Армия России освободила Гродовку в ДНР - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Армия России освободила Гродовку в ДНР
Подразделения Вооруженных сил России освободили населенный пункт Гродовка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T12:42
2024-10-07T12:42
2024-10-07T12:42
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/04/1138595727_0:0:3185:1792_1920x0_80_0_0_9433328925dc30d8f0213df61939d4f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России освободили населенный пункт Гродовка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.Поселок Гродовка расположен в Красноармейском (Покровском) районе ДНР.5 октября бойцы подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Второе Желанное в ДНР.За последнюю неделю российские военные также освободили целый ряд населенных пунктов. 29 сентября группировка войск "Запад" освободила село Макеевку в Луганской Народной Республике. 30 сентября военнослужащие группы "Центр" освободили село Нелеповка в ДНР. 1 октября под контроль взяты населенный пункт Крутой Яр в Донецкой Народной Республике и Вишневое в Харьковской области, 2 числа - Верхнекаменское Донецкой Народной Республики.3 октября Армия России освободила Угледар. По словам военного эксперта, политолога Алексея Анпилогова, освобождением Угледара в обороне ВСУ в Донбассе образовывается брешь протяженностью 15-20 километров, которую украинскому командованию будет очень сложно закрыть.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Угледара"Кинжал" в действии – по оборонке Украины нанесены 29 групповых ударовВСУ превратили его в крепость – российские бойцы об освобождении Угледара
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/04/1138595727_456:0:3185:2047_1920x0_80_0_0_c420fd40a37266d9567ea9e1e900f347.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), потери всу
Армия России освободила Гродовку в ДНР
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Гродовка в ДНР - Минобороны