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Жуткое ДТП с 12 машинами на трассе "Крым" – погибли три человека - РИА Новости Крым, 07.10.2024
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Жуткое ДТП с 12 машинами на трассе "Крым" – погибли три человека
Жуткое ДТП с 12 машинами на трассе "Крым" – погибли три человека - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Жуткое ДТП с 12 машинами на трассе "Крым" – погибли три человека
В подмосковном Серпухове на трассе М-2 "Крым" произошло массовое ДТП с участием 12 автомобилей, погибли три человека, еще трое получили травмы. Об этом сообщают РИА Новости Крым, 07.10.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В подмосковном Серпухове на трассе М-2 "Крым" произошло массовое ДТП с участием 12 автомобилей, погибли три человека, еще трое получили травмы. Об этом сообщают региональное управление МВД и прокуратура Московской области.В результате ДТП три человека погибли, еще трое получили телесные повреждения. Обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.Областная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств массового ДТП.Накануне на трассе в Краснодарском крае перевернулся "КамАЗ 3511". Водитель грузовика скончался в больнице от полученных травм.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Столкновение на встречке: две женщины и ребенок погибли в ДТП с "КамАЗом"Жесткое тройное ДТП под Ялтой: три человека в больницеДжип смял легковушку в Крыму – погибла женщина и ранен ребенок
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дтп, московская область, новости, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Жуткое ДТП с 12 машинами на трассе "Крым" – погибли три человека

В массовом ДТП на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье погибли три человека

14:23 07.10.2024 (обновлено: 14:29 07.10.2024)
 
© Прокуратуры Московской областиМассовое ДТП на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье
Массовое ДТП на трассе М-2 Крым в Подмосковье
© Прокуратуры Московской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В подмосковном Серпухове на трассе М-2 "Крым" произошло массовое ДТП с участием 12 автомобилей, погибли три человека, еще трое получили травмы. Об этом сообщают региональное управление МВД и прокуратура Московской области.

"На 103 км трассы М-2 "Крым" произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и семью легковыми автомобилями", – говорится в сообщении.

В результате ДТП три человека погибли, еще трое получили телесные повреждения. Обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.
Областная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств массового ДТП.
Накануне на трассе в Краснодарском крае перевернулся "КамАЗ 3511". Водитель грузовика скончался в больнице от полученных травм.
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ДТПМосковская областьНовостиПроисшествияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
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