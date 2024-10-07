https://crimea.ria.ru/20241007/zhutkoe-dtp-s-11-mashinami-na-trasse-krym--pogibli-tri-cheloveka-1140899718.html

Жуткое ДТП с 12 машинами на трассе "Крым" – погибли три человека

Жуткое ДТП с 12 машинами на трассе "Крым" – погибли три человека - РИА Новости Крым, 07.10.2024

Жуткое ДТП с 12 машинами на трассе "Крым" – погибли три человека

В подмосковном Серпухове на трассе М-2 "Крым" произошло массовое ДТП с участием 12 автомобилей, погибли три человека, еще трое получили травмы. Об этом сообщают РИА Новости Крым, 07.10.2024

2024-10-07T14:23

2024-10-07T14:23

2024-10-07T14:29

дтп

московская область

новости

происшествия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В подмосковном Серпухове на трассе М-2 "Крым" произошло массовое ДТП с участием 12 автомобилей, погибли три человека, еще трое получили травмы. Об этом сообщают региональное управление МВД и прокуратура Московской области.В результате ДТП три человека погибли, еще трое получили телесные повреждения. Обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.Областная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств массового ДТП.Накануне на трассе в Краснодарском крае перевернулся "КамАЗ 3511". Водитель грузовика скончался в больнице от полученных травм.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Столкновение на встречке: две женщины и ребенок погибли в ДТП с "КамАЗом"Жесткое тройное ДТП под Ялтой: три человека в больницеДжип смял легковушку в Крыму – погибла женщина и ранен ребенок

московская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, московская область, новости, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)