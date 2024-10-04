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Джип смял легковушку в Крыму – погибла женщина и ранен ребенок - РИА Новости Крым, 04.10.2024
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Джип смял легковушку в Крыму – погибла женщина и ранен ребенок
Джип смял легковушку в Крыму – погибла женщина и ранен ребенок - РИА Новости Крым, 04.10.2024
Джип смял легковушку в Крыму – погибла женщина и ранен ребенок
В Первомайском районе Крыма внедорожник при развороте протаранил иномарку. В ДТП погибла пассажир второго авто и ранен ребенок. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T13:07
2024-10-04T14:27
ситуация на дорогах крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости Крым. В Первомайском районе Крыма внедорожник при развороте протаранил иномарку. В ДТП погибла пассажир второго авто и ранен ребенок. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.По предварительной информации, авария произошла 3 октября в 16:00 на автодороге Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью. Установлено, что водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee при развороте не уступил дорогу Nissan Almera.В прокуратуре Крыма сообщают, что по данному факту возбуждено уголовное дело на водителя внедорожника за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. В четверг водитель троллейбуса спровоцировал массовое ДТП с двумя леговушками в Симферополе. В результате пострадал пассажир общественного транспорта. В этот же день 19-летний водитель легковушки врезался в рейсовый автобус с пассажирами на трассе "Таврида" в районе поселка Зуя Белогорского района Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сел без прав за руль: в Крыму виновник ДТП с потерпевшим пойдет в колониюВ Крыму виновник смертельного ДТП получил срок в колонии-поселенииГосдума предлагает жестко наказывать водителей-лихачей
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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крым, первомайский район, происшествия, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, прокуратура республики крым, госавтоинспекция крыма, новости крыма
Джип смял легковушку в Крыму – погибла женщина и ранен ребенок

В жутком ДТП в Первомайском районе Крыма погибла женщина и ранен ребенок

13:07 04.10.2024 (обновлено: 14:27 04.10.2024)
 
© Госавтоинспекция КрымаСмертельное ДТП произошло на автодороге в Первомайском районе Крыма
Смертельное ДТП произошло на автодороге в Первомайском районе Крыма
© Госавтоинспекция Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости Крым. В Первомайском районе Крыма внедорожник при развороте протаранил иномарку. В ДТП погибла пассажир второго авто и ранен ребенок. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.
По предварительной информации, авария произошла 3 октября в 16:00 на автодороге Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью. Установлено, что водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee при развороте не уступил дорогу Nissan Almera.
"В результате ДТП пассажир Nissan Almera 1986 года рождения смертельно травмирована, пассажир 2007 года рождения данного автомобиля получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", - уточняют в Госавтоинспекции.
© Госавтоинспекция КрымаСмертельное ДТП произошло на автодороге в Первомайском районе Крыма
Смертельное ДТП произошло на автодороге в Первомайском районе Крыма
© Госавтоинспекция Крыма
Смертельное ДТП произошло на автодороге в Первомайском районе Крыма
В прокуратуре Крыма сообщают, что по данному факту возбуждено уголовное дело на водителя внедорожника за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
В четверг водитель троллейбуса спровоцировал массовое ДТП с двумя леговушками в Симферополе. В результате пострадал пассажир общественного транспорта. В этот же день 19-летний водитель легковушки врезался в рейсовый автобус с пассажирами на трассе "Таврида" в районе поселка Зуя Белогорского района Крыма.
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