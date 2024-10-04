https://crimea.ria.ru/20241004/dzhip-smyal-legkovushku-v-krymu--pogibla-zhenschina-i-ranen-rebenok-1140844676.html

Джип смял легковушку в Крыму – погибла женщина и ранен ребенок

Джип смял легковушку в Крыму – погибла женщина и ранен ребенок - РИА Новости Крым, 04.10.2024

Джип смял легковушку в Крыму – погибла женщина и ранен ребенок

В Первомайском районе Крыма внедорожник при развороте протаранил иномарку. В ДТП погибла пассажир второго авто и ранен ребенок. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.10.2024

2024-10-04T13:07

2024-10-04T13:07

2024-10-04T14:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости Крым. В Первомайском районе Крыма внедорожник при развороте протаранил иномарку. В ДТП погибла пассажир второго авто и ранен ребенок. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.По предварительной информации, авария произошла 3 октября в 16:00 на автодороге Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью. Установлено, что водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee при развороте не уступил дорогу Nissan Almera.В прокуратуре Крыма сообщают, что по данному факту возбуждено уголовное дело на водителя внедорожника за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. В четверг водитель троллейбуса спровоцировал массовое ДТП с двумя леговушками в Симферополе. В результате пострадал пассажир общественного транспорта. В этот же день 19-летний водитель легковушки врезался в рейсовый автобус с пассажирами на трассе "Таврида" в районе поселка Зуя Белогорского района Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сел без прав за руль: в Крыму виновник ДТП с потерпевшим пойдет в колониюВ Крыму виновник смертельного ДТП получил срок в колонии-поселенииГосдума предлагает жестко наказывать водителей-лихачей

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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