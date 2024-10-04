Джип смял легковушку в Крыму – погибла женщина и ранен ребенок
В жутком ДТП в Первомайском районе Крыма погибла женщина и ранен ребенок
13:07 04.10.2024 (обновлено: 14:27 04.10.2024)
© Госавтоинспекция КрымаСмертельное ДТП произошло на автодороге в Первомайском районе Крыма
© Госавтоинспекция Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости Крым. В Первомайском районе Крыма внедорожник при развороте протаранил иномарку. В ДТП погибла пассажир второго авто и ранен ребенок. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.
По предварительной информации, авария произошла 3 октября в 16:00 на автодороге Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью. Установлено, что водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee при развороте не уступил дорогу Nissan Almera.
"В результате ДТП пассажир Nissan Almera 1986 года рождения смертельно травмирована, пассажир 2007 года рождения данного автомобиля получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", - уточняют в Госавтоинспекции.
© Госавтоинспекция КрымаСмертельное ДТП произошло на автодороге в Первомайском районе Крыма
© Госавтоинспекция Крыма
Смертельное ДТП произошло на автодороге в Первомайском районе Крыма
В прокуратуре Крыма сообщают, что по данному факту возбуждено уголовное дело на водителя внедорожника за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
В четверг водитель троллейбуса спровоцировал массовое ДТП с двумя леговушками в Симферополе. В результате пострадал пассажир общественного транспорта. В этот же день 19-летний водитель легковушки врезался в рейсовый автобус с пассажирами на трассе "Таврида" в районе поселка Зуя Белогорского района Крыма.
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