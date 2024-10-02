https://crimea.ria.ru/20241002/gosduma-predlagaet-zhestko-nakazyvat-voditeley-likhachey-1140791479.html

Госдума предлагает жестко наказывать водителей-лихачей

Госдума предлагает жестко наказывать водителей-лихачей - РИА Новости Крым, 02.10.2024

Госдума предлагает жестко наказывать водителей-лихачей

Депутаты приняли в первом чтении инициативу об ответственности за опасное вождение, сообщает пресс-служба Госдумы РФ. РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T09:50

2024-10-02T09:50

2024-10-02T10:31

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пдд (правила дорожного движения)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Депутаты приняли в первом чтении инициативу об ответственности за опасное вождение, сообщает пресс-служба Госдумы РФ.Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, ко второму чтению будут предложены поправки, ужесточающие наказание для водителей-лихачей. По данным статистики, число ДТП вновь стало расти. В 2023 году в России произошло 132,5 тысячи ДТП с пострадавшими — это на 4,5 процента больше, чем по итогам 2022 года. В них погибли 14,5 тысяч человек и более 166 тысяч получили ранения. Такая тенденция, по мнению Володина, указывает на необходимость ужесточать ответственность для водителей, которые сознательно нарушают ПДД.По мнению автоэксперта, директора автошколы Ивана Новикова, закон об опасном вождении сегодня сам по себе не столь важен, как необходимость ужесточить наказание в отношении блогеров-автолюбителей, популяризующих в Интернете нарушения на дорогах.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:"Сборная солянка": юрист – о списке запрещенных лекарств для водителейОткажутся ли в Крыму от комплексов фиксации нарушений на дорогахКак правильно ездить в гололед: эксперт дал главный совет автомобилистам

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, государственная дума рф, штрафы, дтп, пдд (правила дорожного движения)