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Госдума предлагает жестко наказывать водителей-лихачей
Госдума предлагает жестко наказывать водителей-лихачей - РИА Новости Крым, 02.10.2024
Госдума предлагает жестко наказывать водителей-лихачей
Депутаты приняли в первом чтении инициативу об ответственности за опасное вождение, сообщает пресс-служба Госдумы РФ. РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T09:50
2024-10-02T09:50
2024-10-02T10:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Депутаты приняли в первом чтении инициативу об ответственности за опасное вождение, сообщает пресс-служба Госдумы РФ.Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, ко второму чтению будут предложены поправки, ужесточающие наказание для водителей-лихачей. По данным статистики, число ДТП вновь стало расти. В 2023 году в России произошло 132,5 тысячи ДТП с пострадавшими — это на 4,5 процента больше, чем по итогам 2022 года. В них погибли 14,5 тысяч человек и более 166 тысяч получили ранения. Такая тенденция, по мнению Володина, указывает на необходимость ужесточать ответственность для водителей, которые сознательно нарушают ПДД.По мнению автоэксперта, директора автошколы Ивана Новикова, закон об опасном вождении сегодня сам по себе не столь важен, как необходимость ужесточить наказание в отношении блогеров-автолюбителей, популяризующих в Интернете нарушения на дорогах.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:"Сборная солянка": юрист – о списке запрещенных лекарств для водителейОткажутся ли в Крыму от комплексов фиксации нарушений на дорогахКак правильно ездить в гололед: эксперт дал главный совет автомобилистам
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россия, новости, государственная дума рф, штрафы, дтп, пдд (правила дорожного движения)
Госдума предлагает жестко наказывать водителей-лихачей
В Госдуме приняли в первом чтении проект закона об ответственности за опасное вождение
09:50 02.10.2024 (обновлено: 10:31 02.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Депутаты приняли в первом чтении инициативу об ответственности за опасное вождение, сообщает пресс-служба Госдумы РФ.
Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, ко второму чтению будут предложены поправки, ужесточающие наказание для водителей-лихачей.
"Принятым в первом чтении законопроектом таких лихачей предлагается штрафовать от трех до пяти тысяч рублей, а за повторное правонарушение уже лишать права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев. Но мы будем обсуждать эти нормы ко второму чтению с учетом необходимости доработать их в сторону ужесточения", — подчеркнул он.
По данным статистики, число ДТП вновь стало расти. В 2023 году в России произошло 132,5 тысячи ДТП с пострадавшими — это на 4,5 процента больше, чем по итогам 2022 года. В них погибли 14,5 тысяч человек и более 166 тысяч получили ранения. Такая тенденция, по мнению Володина, указывает на необходимость ужесточать ответственность для водителей, которые сознательно нарушают ПДД.
"Норма об опасном вождении была введена в ПДД еще в 2016 году, однако до сих пор нет соответствующего наказания за такое поведение на дорогах, угрожающее жизни как самого водителя, так и других участников движения", - напомнил Володин.
По мнению автоэксперта, директора автошколы Ивана Новикова, закон об опасном вождении
сегодня сам по себе не столь важен, как необходимость ужесточить наказание в отношении блогеров-автолюбителей, популяризующих в Интернете нарушения на дорогах.
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