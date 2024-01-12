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Как правильно ездить в гололед: эксперт дал главный совет автомобилистам - РИА Новости Крым, 12.01.2024
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Как правильно ездить в гололед: эксперт дал главный совет автомобилистам
Как правильно ездить в гололед: эксперт дал главный совет автомобилистам - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Как правильно ездить в гололед: эксперт дал главный совет автомобилистам
Автомобилистам зимой следует не только уделять машине больше внимания, но и помнить главное – не разгоняться и соблюдать дистанцию, так как все машины, даже... РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T21:12
2024-01-12T20:16
радио "спутник в крыму"
гололед
погода в крыму
крымская погода
совет эксперта
автомобиль
мнения
юрий артамонов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Автомобилистам зимой следует не только уделять машине больше внимания, но и помнить главное – не разгоняться и соблюдать дистанцию, так как все машины, даже полноприводные, при торможении ведут себя одинаково. Советы по безопасному вождению по заснеженным и обледенелым дорогам в эфире радио "Спутник в Крыму" дал инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.Следить за техническим состоянием автомобиля зимой следует более трепетно, говорит Артамонов. Ведь если вы встанете из-за неисправности, а вокруг ни машин, ни поселков – это очень опасно: можно просто замерзнуть, предостерегает он.Несмотря на то, что в Крыму даже зимой уместнее летняя резина – в минувший декабрь, например, было до 20 градусов тепла – понижение температуры все же случается и порой внезапно, поэтому зимние шины лучше поставить, говорит эксперт.Казалось бы, самое простое – омывающая жидкость, но с ней нередко бывают проблемы в мороз, отмечает он. Избежать их поможет замена, сделанная вовремя и правильно."Пока жидкость не замерзла, ее надо вылить, а если бачок несъемный, активировать режим омывания и полностью израсходовать летнюю. И только потом залить зимнюю и прогнать по трубкам. Не допускайте смешивания", – рекомендует эксперт.Владельцам дизельных автомобилей Артамонов советует всегда возить с собой баночку антигеля.Но главное правило зимних дорог – одно: не разгоняйтесь, предостерегает он."Не нужно лихачить в зимний период, и держите дистанцию с впереди идущим автомобилем. Очень прошу водителей, которые все знают и умеют в эту дистанцию не вклиниваться. Есть те, кто считают своим долгом, раз большая дистанция, обогнать и вклиниться. Не надо: это зима. Хотите получить какое-то удовольствие от аварийного вождения – езжайте на полигон, на автодром, на лед. Там проверьте возможности свои и автомобиля. А на дороге общего пользования не надо, не делайте так", – призвал эксперт.Он подчеркнул, что при торможении на опасной зимней дороге все автомобили ведут себя одинаково, так что владельцам полноприводных расслабляться не стоит.Определить безопасную дистанцию для зимней дороги, по его словам, можно следующим образом."Если вы видите, что автомобиль впереди вас поравнялся с каким-то знаком (деревом, столбом) – через 4 секунды этот знак должен быть возле вас. Отсчитайте: раз, два, три, четыре. Таким образом вы будете всегда держать нужную дистанцию и суметь среагировать", – сказал Артамонов, отметив, что летом этот интервал сокращается вдвое: 2 секунды.Он также посоветовал автомобилистам не переживать по поводу соляных смесей, которыми коммунальщики обрабатывают дороги в мороз.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять простых правил езды по зимним дорогам – инфографика Дорогу на плато Ай-Петри в Крыму закрыли Закрыта автодорога Судак – Новый Свет: разрушена подпорная стена
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5
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96
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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гололед, погода в крыму, крымская погода, совет эксперта, автомобиль, мнения, юрий артамонов
Как правильно ездить в гололед: эксперт дал главный совет автомобилистам

Как правильно ездить в гололед – совет эксперта

21:12 12.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Автомобилистам зимой следует не только уделять машине больше внимания, но и помнить главное – не разгоняться и соблюдать дистанцию, так как все машины, даже полноприводные, при торможении ведут себя одинаково. Советы по безопасному вождению по заснеженным и обледенелым дорогам в эфире радио "Спутник в Крыму" дал инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.
Следить за техническим состоянием автомобиля зимой следует более трепетно, говорит Артамонов. Ведь если вы встанете из-за неисправности, а вокруг ни машин, ни поселков – это очень опасно: можно просто замерзнуть, предостерегает он.
Несмотря на то, что в Крыму даже зимой уместнее летняя резина – в минувший декабрь, например, было до 20 градусов тепла – понижение температуры все же случается и порой внезапно, поэтому зимние шины лучше поставить, говорит эксперт.

"Все равно "переобуйтесь", потому что есть у нас перевалы, есть северные районы Крыма, и есть материк, на который вы можете поехать в случае чего. Поэтому – надо", – советует Артамонов.

Казалось бы, самое простое – омывающая жидкость, но с ней нередко бывают проблемы в мороз, отмечает он. Избежать их поможет замена, сделанная вовремя и правильно.
"Пока жидкость не замерзла, ее надо вылить, а если бачок несъемный, активировать режим омывания и полностью израсходовать летнюю. И только потом залить зимнюю и прогнать по трубкам. Не допускайте смешивания", – рекомендует эксперт.
Владельцам дизельных автомобилей Артамонов советует всегда возить с собой баночку антигеля.

"Как правило, на заправках есть зимний дизель, который при отрицательных температурах не становится "кашей", но бывает, что не завезли или смешали. Вдруг вы будете заправляться на незнакомых заправках: если чувствуете, что машина как-то не так себя ведет – обязательно добавляйте эту баночку в бак, чтобы все хоть как-то смешалось и дальше продолжило работать и ничего не замерзло", – рекомендует Артамонов.

Но главное правило зимних дорог – одно: не разгоняйтесь, предостерегает он.
"Не нужно лихачить в зимний период, и держите дистанцию с впереди идущим автомобилем. Очень прошу водителей, которые все знают и умеют в эту дистанцию не вклиниваться. Есть те, кто считают своим долгом, раз большая дистанция, обогнать и вклиниться. Не надо: это зима. Хотите получить какое-то удовольствие от аварийного вождения – езжайте на полигон, на автодром, на лед. Там проверьте возможности свои и автомобиля. А на дороге общего пользования не надо, не делайте так", – призвал эксперт.
Он подчеркнул, что при торможении на опасной зимней дороге все автомобили ведут себя одинаково, так что владельцам полноприводных расслабляться не стоит.

"Полноприводный автомобиль хорошо разгоняется даже по льду и дает человеку какую-то уверенность, что он все может. Но вот тормозит он так же, как все остальные. И как ведет себя переднеприводный автомобиль в заносах: руль в сторону заноса, газ добавили – вышли. В заднеприводном, наоборот, газ сбавили. А как поведет себя полноприводный автомобиль? Как электроника решит. Поэтому расслабляться все равно не стоит и дистанцию надо держать", – рекомендует Артамонов.

Определить безопасную дистанцию для зимней дороги, по его словам, можно следующим образом.
"Если вы видите, что автомобиль впереди вас поравнялся с каким-то знаком (деревом, столбом) – через 4 секунды этот знак должен быть возле вас. Отсчитайте: раз, два, три, четыре. Таким образом вы будете всегда держать нужную дистанцию и суметь среагировать", – сказал Артамонов, отметив, что летом этот интервал сокращается вдвое: 2 секунды.
Он также посоветовал автомобилистам не переживать по поводу соляных смесей, которыми коммунальщики обрабатывают дороги в мороз.

"Как правило, автомобиль снизу обработан антикоррозионными составами, поэтому вероятность того, что эта соль как-то повредит, очень небольшая. Да и просто так не избавишься ни на одной мойке. Она вымоется колесами следующим летом, когда поездите под дождем", – подытожил эксперт.

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