https://crimea.ria.ru/20240112/kak-pravilno-ezdit-v-gololed-ekspert-dal-glavnyy-sovet-avtomobilistam-1134159429.html

Как правильно ездить в гололед: эксперт дал главный совет автомобилистам

Как правильно ездить в гололед: эксперт дал главный совет автомобилистам - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Как правильно ездить в гололед: эксперт дал главный совет автомобилистам

Автомобилистам зимой следует не только уделять машине больше внимания, но и помнить главное – не разгоняться и соблюдать дистанцию, так как все машины, даже... РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T21:12

2024-01-12T21:12

2024-01-12T20:16

радио "спутник в крыму"

гололед

погода в крыму

крымская погода

совет эксперта

автомобиль

мнения

юрий артамонов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Автомобилистам зимой следует не только уделять машине больше внимания, но и помнить главное – не разгоняться и соблюдать дистанцию, так как все машины, даже полноприводные, при торможении ведут себя одинаково. Советы по безопасному вождению по заснеженным и обледенелым дорогам в эфире радио "Спутник в Крыму" дал инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.Следить за техническим состоянием автомобиля зимой следует более трепетно, говорит Артамонов. Ведь если вы встанете из-за неисправности, а вокруг ни машин, ни поселков – это очень опасно: можно просто замерзнуть, предостерегает он.Несмотря на то, что в Крыму даже зимой уместнее летняя резина – в минувший декабрь, например, было до 20 градусов тепла – понижение температуры все же случается и порой внезапно, поэтому зимние шины лучше поставить, говорит эксперт.Казалось бы, самое простое – омывающая жидкость, но с ней нередко бывают проблемы в мороз, отмечает он. Избежать их поможет замена, сделанная вовремя и правильно."Пока жидкость не замерзла, ее надо вылить, а если бачок несъемный, активировать режим омывания и полностью израсходовать летнюю. И только потом залить зимнюю и прогнать по трубкам. Не допускайте смешивания", – рекомендует эксперт.Владельцам дизельных автомобилей Артамонов советует всегда возить с собой баночку антигеля.Но главное правило зимних дорог – одно: не разгоняйтесь, предостерегает он."Не нужно лихачить в зимний период, и держите дистанцию с впереди идущим автомобилем. Очень прошу водителей, которые все знают и умеют в эту дистанцию не вклиниваться. Есть те, кто считают своим долгом, раз большая дистанция, обогнать и вклиниться. Не надо: это зима. Хотите получить какое-то удовольствие от аварийного вождения – езжайте на полигон, на автодром, на лед. Там проверьте возможности свои и автомобиля. А на дороге общего пользования не надо, не делайте так", – призвал эксперт.Он подчеркнул, что при торможении на опасной зимней дороге все автомобили ведут себя одинаково, так что владельцам полноприводных расслабляться не стоит.Определить безопасную дистанцию для зимней дороги, по его словам, можно следующим образом."Если вы видите, что автомобиль впереди вас поравнялся с каким-то знаком (деревом, столбом) – через 4 секунды этот знак должен быть возле вас. Отсчитайте: раз, два, три, четыре. Таким образом вы будете всегда держать нужную дистанцию и суметь среагировать", – сказал Артамонов, отметив, что летом этот интервал сокращается вдвое: 2 секунды.Он также посоветовал автомобилистам не переживать по поводу соляных смесей, которыми коммунальщики обрабатывают дороги в мороз.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять простых правил езды по зимним дорогам – инфографика Дорогу на плато Ай-Петри в Крыму закрыли Закрыта автодорога Судак – Новый Свет: разрушена подпорная стена

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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