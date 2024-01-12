https://crimea.ria.ru/20240112/zakryta-avtodoroga-sudak--novyy-svet-razrushena-podpornaya-stena-1134154870.html

Закрыта автодорога Судак – Новый Свет: разрушена подпорная стена

Закрыта автодорога Судак – Новый Свет: разрушена подпорная стена - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Закрыта автодорога Судак – Новый Свет: разрушена подпорная стена

На участке автодороги Судак - Новый Свет изменено движение. Об этом сообщает Минтранс Крыма. РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T17:38

2024-01-12T17:38

2024-01-12T17:38

судак

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оползень

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. На участке автодороги Судак - Новый Свет изменено движение. Об этом сообщает Минтранс Крыма.По информации дорожных служб, участок огорожен, установлены соответствующие знаки и указатели. Участников дорожного движения просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов."Работы по ликвидации разрушения будут выполнены до начала курортного сезона", – заявляют в Минтрансе.В начале января прошла информация об оползне на участке трассы М-4 "Дон" в Пшадском сельском округе Геленджика. На части его территории, включающей 1491-1 километр федеральной трассы, объявлен режим ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Скала обрушилась на дорогу в Севастополе – пострадал рейсовый автобусРухнувшей подпорной стеной в Ялте заинтересовалась прокуратураМасштабное разрушение подпорных стен: ситуация в Ялте после мощного ливня

https://crimea.ria.ru/20240110/podpornaya-stena-obrushilas-na-dorogu-v-yalte-1134102359.html

судак

новый свет

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судак, новый свет, новости крыма, крым, служба автомобильных дорог республики крым, происшествия, оползень