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Закрыта автодорога Судак – Новый Свет: разрушена подпорная стена - РИА Новости Крым, 12.01.2024
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Закрыта автодорога Судак – Новый Свет: разрушена подпорная стена
Закрыта автодорога Судак – Новый Свет: разрушена подпорная стена - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Закрыта автодорога Судак – Новый Свет: разрушена подпорная стена
На участке автодороги Судак - Новый Свет изменено движение. Об этом сообщает Минтранс Крыма. РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T17:38
2024-01-12T17:38
судак
новый свет
новости крыма
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служба автомобильных дорог республики крым
происшествия
оползень
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. На участке автодороги Судак - Новый Свет изменено движение. Об этом сообщает Минтранс Крыма.По информации дорожных служб, участок огорожен, установлены соответствующие знаки и указатели. Участников дорожного движения просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов."Работы по ликвидации разрушения будут выполнены до начала курортного сезона", – заявляют в Минтрансе.В начале января прошла информация об оползне на участке трассы М-4 "Дон" в Пшадском сельском округе Геленджика. На части его территории, включающей 1491-1 километр федеральной трассы, объявлен режим ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Скала обрушилась на дорогу в Севастополе – пострадал рейсовый автобусРухнувшей подпорной стеной в Ялте заинтересовалась прокуратураМасштабное разрушение подпорных стен: ситуация в Ялте после мощного ливня
https://crimea.ria.ru/20240110/podpornaya-stena-obrushilas-na-dorogu-v-yalte-1134102359.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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судак, новый свет, новости крыма, крым, служба автомобильных дорог республики крым, происшествия, оползень
Закрыта автодорога Судак – Новый Свет: разрушена подпорная стена

Из-за разрушения подпорной стены закрыто движение на участке автодороги Судак – Новый Свет

17:38 12.01.2024
 
© ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики КрымИз-за разрушения подпорной стены закрыто движение на участке автодороги Судак – Новый Свет
Из-за разрушения подпорной стены закрыто движение на участке автодороги Судак – Новый Свет
© ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. На участке автодороги Судак - Новый Свет изменено движение. Об этом сообщает Минтранс Крыма.
"На автомобильной дороге Судак – Новый Свет на участке протяженностью 50 м произошло разрушение подпорной стены вследствие активизации оползневых процессов", говорится в сообщении.
По информации дорожных служб, участок огорожен, установлены соответствующие знаки и указатели. Участников дорожного движения просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.
"Работы по ликвидации разрушения будут выполнены до начала курортного сезона", – заявляют в Минтрансе.
© ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики КрымИз-за разрушения подпорной стены закрыто движение на участке автодороги Судак – Новый Свет
Из-за разрушения подпорной стены закрыто движение на участке автодороги Судак – Новый Свет
1 из 2
Из-за разрушения подпорной стены закрыто движение на участке автодороги Судак – Новый Свет
© ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики Крым
© ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики КрымИз-за разрушения подпорной стены закрыто движение на участке автодороги Судак – Новый Свет
Из-за разрушения подпорной стены закрыто движение на участке автодороги Судак – Новый Свет
2 из 2
Из-за разрушения подпорной стены закрыто движение на участке автодороги Судак – Новый Свет
© ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики Крым
1 из 2
Из-за разрушения подпорной стены закрыто движение на участке автодороги Судак – Новый Свет
© ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики Крым
2 из 2
Из-за разрушения подпорной стены закрыто движение на участке автодороги Судак – Новый Свет
© ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики Крым
В начале января прошла информация об оползне на участке трассы М-4 "Дон" в Пшадском сельском округе Геленджика. На части его территории, включающей 1491-1 километр федеральной трассы, объявлен режим ЧС.
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СудакНовый СветНовости КрымаКрымСлужба автомобильных дорог Республики КрымПроисшествияОползень
 
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