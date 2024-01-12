Закрыта автодорога Судак – Новый Свет: разрушена подпорная стена
Из-за разрушения подпорной стены закрыто движение на участке автодороги Судак – Новый Свет
© ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики КрымИз-за разрушения подпорной стены закрыто движение на участке автодороги Судак – Новый Свет
© ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. На участке автодороги Судак - Новый Свет изменено движение. Об этом сообщает Минтранс Крыма.
"На автомобильной дороге Судак – Новый Свет на участке протяженностью 50 м произошло разрушение подпорной стены вследствие активизации оползневых процессов", – говорится в сообщении.
По информации дорожных служб, участок огорожен, установлены соответствующие знаки и указатели. Участников дорожного движения просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.
"Работы по ликвидации разрушения будут выполнены до начала курортного сезона", – заявляют в Минтрансе.
© ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики КрымИз-за разрушения подпорной стены закрыто движение на участке автодороги Судак – Новый Свет
1 из 2
Из-за разрушения подпорной стены закрыто движение на участке автодороги Судак – Новый Свет
© ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики Крым
© ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики КрымИз-за разрушения подпорной стены закрыто движение на участке автодороги Судак – Новый Свет
2 из 2
Из-за разрушения подпорной стены закрыто движение на участке автодороги Судак – Новый Свет
© ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики Крым
1 из 2
Из-за разрушения подпорной стены закрыто движение на участке автодороги Судак – Новый Свет
© ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики Крым
2 из 2
Из-за разрушения подпорной стены закрыто движение на участке автодороги Судак – Новый Свет
© ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики Крым
В начале января прошла информация об оползне на участке трассы М-4 "Дон" в Пшадском сельском округе Геленджика. На части его территории, включающей 1491-1 километр федеральной трассы, объявлен режим ЧС.
10 января, 22:43Подпорная стена обрушилась на дорогу в Ялте
Читайте также на РИА Новости Крым: