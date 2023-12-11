https://crimea.ria.ru/20231211/rukhnuvshey-podpornoy-stenoy-v-yalte-zainteresovalas-prokuratura-1133471369.html

Рухнувшей подпорной стеной в Ялте заинтересовалась прокуратура

Рухнувшей подпорной стеной в Ялте заинтересовалась прокуратура - РИА Новости Крым, 11.12.2023

Рухнувшей подпорной стеной в Ялте заинтересовалась прокуратура

Крымская прокуратура проверит, как содержалась подпорная стена на улице Ломоносова в Ялте, рухнувшая после сильных дождей. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 11.12.2023

2023-12-11T18:45

2023-12-11T18:45

2023-12-11T18:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Крымская прокуратура проверит, как содержалась подпорная стена на улице Ломоносова в Ялте, рухнувшая после сильных дождей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, добавили в прокуратуре.Обвал на улице Ломоносова произошел ночью 11 декабря, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. В результате повреждения теплотрассы без тепла остались 34 абонента.Ранее прокуратура Крыма организовала проверку после частичного обрушения подпорной стены на трассе Ливадия - Симеиз в Большой Ялте. О том, что там было зафиксировано частичное разрушение подпорной стены, сообщал министр транспорта республики Николай Лукашенко.В результате сильнейшего шторма с ураганным ветром и осадками в Большой Ялте пострадали несколько подпорных стен. По данным МЧС, подпорные стены были подтоплены в Гаспре и в Кореизе, в Гурзуфе есть угроза обрушения дороги.Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма из-за обвалов перекрыли дорогу к монастырюОпасна ли уцелевшая часть подпорной стены в Севастополе – ответ властей"Уничтожено все": последствия шторма на набережных Севастополя - репортаж

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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