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Рухнувшей подпорной стеной в Ялте заинтересовалась прокуратура - РИА Новости Крым, 11.12.2023
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Рухнувшей подпорной стеной в Ялте заинтересовалась прокуратура
Рухнувшей подпорной стеной в Ялте заинтересовалась прокуратура - РИА Новости Крым, 11.12.2023
Рухнувшей подпорной стеной в Ялте заинтересовалась прокуратура
Крымская прокуратура проверит, как содержалась подпорная стена на улице Ломоносова в Ялте, рухнувшая после сильных дождей. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T18:45
2023-12-11T18:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Крымская прокуратура проверит, как содержалась подпорная стена на улице Ломоносова в Ялте, рухнувшая после сильных дождей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, добавили в прокуратуре.Обвал на улице Ломоносова произошел ночью 11 декабря, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. В результате повреждения теплотрассы без тепла остались 34 абонента.Ранее прокуратура Крыма организовала проверку после частичного обрушения подпорной стены на трассе Ливадия - Симеиз в Большой Ялте. О том, что там было зафиксировано частичное разрушение подпорной стены, сообщал министр транспорта республики Николай Лукашенко.В результате сильнейшего шторма с ураганным ветром и осадками в Большой Ялте пострадали несколько подпорных стен. По данным МЧС, подпорные стены были подтоплены в Гаспре и в Кореизе, в Гурзуфе есть угроза обрушения дороги.Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма из-за обвалов перекрыли дорогу к монастырюОпасна ли уцелевшая часть подпорной стены в Севастополе – ответ властей"Уничтожено все": последствия шторма на набережных Севастополя - репортаж
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ялта, прокуратура республики крым, происшествия, дороги крыма, новости крыма, крым, юбк
Рухнувшей подпорной стеной в Ялте заинтересовалась прокуратура

По факту обрушения подпорной стены в Ялте прокуратура Крыма проведет проверку

18:45 11.12.2023
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоВ Ялте частично обрушилась подпорная стена на ул. Ломоносова
В Ялте частично обрушилась подпорная стена на ул. Ломоносова
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Крымская прокуратура проверит, как содержалась подпорная стена на улице Ломоносова в Ялте, рухнувшая после сильных дождей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура Республики Крым организовала проверку по факту частичного разрушения подпорной стены на улице Ломоносова в городе Ялте. В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства при содержании объектов дорожной инфраструктуры, а также в сфере благоустройства территории муниципалитета", - проинформировали в ведомстве.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования, добавили в прокуратуре.
Обвал на улице Ломоносова произошел ночью 11 декабря, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. В результате повреждения теплотрассы без тепла остались 34 абонента.
Ранее прокуратура Крыма организовала проверку после частичного обрушения подпорной стены на трассе Ливадия - Симеиз в Большой Ялте. О том, что там было зафиксировано частичное разрушение подпорной стены, сообщал министр транспорта республики Николай Лукашенко.
В результате сильнейшего шторма с ураганным ветром и осадками в Большой Ялте пострадали несколько подпорных стен. По данным МЧС, подпорные стены были подтоплены в Гаспре и в Кореизе, в Гурзуфе есть угроза обрушения дороги.
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