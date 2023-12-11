Рухнувшей подпорной стеной в Ялте заинтересовалась прокуратура
По факту обрушения подпорной стены в Ялте прокуратура Крыма проведет проверку
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоВ Ялте частично обрушилась подпорная стена на ул. Ломоносова
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Крымская прокуратура проверит, как содержалась подпорная стена на улице Ломоносова в Ялте, рухнувшая после сильных дождей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Прокуратура Республики Крым организовала проверку по факту частичного разрушения подпорной стены на улице Ломоносова в городе Ялте. В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства при содержании объектов дорожной инфраструктуры, а также в сфере благоустройства территории муниципалитета", - проинформировали в ведомстве.
При наличии оснований будут приняты меры реагирования, добавили в прокуратуре.
Обвал на улице Ломоносова произошел ночью 11 декабря, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. В результате повреждения теплотрассы без тепла остались 34 абонента.
Ранее прокуратура Крыма организовала проверку после частичного обрушения подпорной стены на трассе Ливадия - Симеиз в Большой Ялте. О том, что там было зафиксировано частичное разрушение подпорной стены, сообщал министр транспорта республики Николай Лукашенко.
В результате сильнейшего шторма с ураганным ветром и осадками в Большой Ялте пострадали несколько подпорных стен. По данным МЧС, подпорные стены были подтоплены в Гаспре и в Кореизе, в Гурзуфе есть угроза обрушения дороги.
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