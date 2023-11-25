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В Крыму обрушилась еще одна подпорная стена - РИА Новости Крым, 25.11.2023
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В Крыму обрушилась еще одна подпорная стена
В Крыму обрушилась еще одна подпорная стена - РИА Новости Крым, 25.11.2023
В Крыму обрушилась еще одна подпорная стена
Подпорная стена частично обрушилась на дороге Ливадия - Симеиз на Южном берегу Крыма. Об этом в субботу сообщил министр транспорта региона Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 25.11.2023
2023-11-25T14:06
2023-11-25T14:07
ситуация на дорогах крыма
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симеиз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 - РИА Новости Крым. Подпорная стена частично обрушилась на дороге Ливадия - Симеиз на Южном берегу Крыма. Об этом в субботу сообщил министр транспорта региона Николай Лукашенко.Он отметил, что обрушение выявили сотрудники Крымавтодора при плановых работах. По данным профильного министра, специалисты в ближайшее время установят ограждение и сигнальные таблички перед опасным участком. Ранее сообщалось о частичном обрушении подпорной стены в Севастополе. Она упала на проезжую часть улицы Адмирала Октябрьского. На месте с утра субботы работали специалисты, было ограничено движение транспорта. В течение нескольких часов обломки стены и грунт с проезжей части убрали и движение возобновилось. Власти расторгнут отношения с подрядной организацией, которая занималась ремонтом рухнувшей подпорной стены. На объект в ближайшее время выйдет уже новый подрядчик, который должен будет демонтировать остальные аварийно-опасные участки стены и завершить ремонт в установленные ранее сроки.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасна ли уцелевшая часть подпорной стены в Севастополе – ответ властейВ Севастополе повреждена причальная инфраструктураИз-за оползня изменилось расписание движения автобусов в Лучистое
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крым, юбк, минтранс крыма, николай лукашенко, транспорт, ливадия, симеиз, ялта, происшествия, новости крыма
В Крыму обрушилась еще одна подпорная стена

Частичное обрушение подпорной стены произошло по дороге в Симеиз на Южном берегу Крыма

14:06 25.11.2023 (обновлено: 14:07 25.11.2023)
 
© Минтранс КрымаЧастичное обрушение подпорной стены произошло по дороге в Симеиз на Южном берегу Крыма
Частичное обрушение подпорной стены произошло по дороге в Симеиз на Южном берегу Крыма
© Минтранс Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 - РИА Новости Крым. Подпорная стена частично обрушилась на дороге Ливадия - Симеиз на Южном берегу Крыма. Об этом в субботу сообщил министр транспорта региона Николай Лукашенко.
Он отметил, что обрушение выявили сотрудники Крымавтодора при плановых работах.

"25 ноября в ходе объездов автомобильных дорог выявлено частичное разрушение подпорной стены на автодороге Ливадия-Симеиз км 8+350. Будут приняты меры по ликвидации последствий разрушения подпорной стены", - написал он в своем Telegram-канале.

По данным профильного министра, специалисты в ближайшее время установят ограждение и сигнальные таблички перед опасным участком.
Ранее сообщалось о частичном обрушении подпорной стены в Севастополе. Она упала на проезжую часть улицы Адмирала Октябрьского. На месте с утра субботы работали специалисты, было ограничено движение транспорта. В течение нескольких часов обломки стены и грунт с проезжей части убрали и движение возобновилось.
Власти расторгнут отношения с подрядной организацией, которая занималась ремонтом рухнувшей подпорной стены. На объект в ближайшее время выйдет уже новый подрядчик, который должен будет демонтировать остальные аварийно-опасные участки стены и завершить ремонт в установленные ранее сроки.
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