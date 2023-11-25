https://crimea.ria.ru/20231125/v-krymu-obrushilas-esche-odna-podpornaya-stena--1133050964.html

В Крыму обрушилась еще одна подпорная стена

В Крыму обрушилась еще одна подпорная стена - РИА Новости Крым, 25.11.2023

В Крыму обрушилась еще одна подпорная стена

Подпорная стена частично обрушилась на дороге Ливадия - Симеиз на Южном берегу Крыма. Об этом в субботу сообщил министр транспорта региона Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 25.11.2023

2023-11-25T14:06

2023-11-25T14:06

2023-11-25T14:07

ситуация на дорогах крыма

крым

юбк

минтранс крыма

николай лукашенко

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ливадия

симеиз

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 - РИА Новости Крым. Подпорная стена частично обрушилась на дороге Ливадия - Симеиз на Южном берегу Крыма. Об этом в субботу сообщил министр транспорта региона Николай Лукашенко.Он отметил, что обрушение выявили сотрудники Крымавтодора при плановых работах. По данным профильного министра, специалисты в ближайшее время установят ограждение и сигнальные таблички перед опасным участком. Ранее сообщалось о частичном обрушении подпорной стены в Севастополе. Она упала на проезжую часть улицы Адмирала Октябрьского. На месте с утра субботы работали специалисты, было ограничено движение транспорта. В течение нескольких часов обломки стены и грунт с проезжей части убрали и движение возобновилось. Власти расторгнут отношения с подрядной организацией, которая занималась ремонтом рухнувшей подпорной стены. На объект в ближайшее время выйдет уже новый подрядчик, который должен будет демонтировать остальные аварийно-опасные участки стены и завершить ремонт в установленные ранее сроки.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасна ли уцелевшая часть подпорной стены в Севастополе – ответ властейВ Севастополе повреждена причальная инфраструктураИз-за оползня изменилось расписание движения автобусов в Лучистое

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