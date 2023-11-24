На Южном берегу Крыма из-за обвалов перекрыли дорогу к монастырю
Размытая ливнями дорога к Косьмо-Дамиановскому монастырю в Крыму временно перекрыта
13:48 24.11.2023 (обновлено: 13:51 24.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма - в Большой Алуште - временно ограничили движение для всех видов транспорта по участку автомобильной дороги, которая ведет к Косьмо-Дамиановскому монастырю. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог республики.
"Прекращение движения всех видов транспорта на участке трассы НП РЗ 35К-001 Ялта – Алушта вводится на время проведения работ по ликвидации последствий выпадения обильных осадков до окончания восстановительных работ", - предупредили в учреждении.
Как пояснили РИА Новости Крым в службе, речь идет об участке автомобильной дороги, проходящей по территории Крымского национального парка, в районе Косьмо-Дамиановского монастыря. Данная дорога необщего пользования. Тем не менее, крымчан, в первую очередь тех, кто намерен посетить нацпарк, просят учитывать информацию о дорожных работах и ограничении движения при построении своих маршрутов, добавили в ведомстве.
Сильные дожди и ветер обрушились на полуостров в минувшие выходные. Непогода нанесла ущерб в разных муниципалитетах республики. В некоторых районах на восстановление энергоснабжения потребовалось около двух суток.
Пострадал от непогоды и монастырь Косьмы и Дамиана. Как сообщил на своей странице в соцсетях протоиерей Дмитрий Кротков, очень сильно размыло дорогу на монастырь со стороны Алушты. Также оказалась повреждена верхняя площадка монастыря, а сходившие с гор потоки воды и грязи размыли участок возле храма, глубина размыва в отдельных местах достигала восьми метров. Кроме того, пострадала нижняя площадка возле часовни с источником: ее полностью завалило камнями и глиной.
В 2021 году Косьмо-Дамиановский мужской монастырь также сильно пострадал от летнего потопа. Тогда из-за сильных дождей и вышедшей из берегов реки на территорию обители сошел сель, который разрушил парковую зону.
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