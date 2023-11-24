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На Южном берегу Крыма из-за обвалов перекрыли дорогу к монастырю - РИА Новости Крым, 24.11.2023
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На Южном берегу Крыма из-за обвалов перекрыли дорогу к монастырю
На Южном берегу Крыма из-за обвалов перекрыли дорогу к монастырю - РИА Новости Крым, 24.11.2023
На Южном берегу Крыма из-за обвалов перекрыли дорогу к монастырю
На Южном берегу Крыма - в Большой Алуште - временно ограничили движение для всех видов транспорта по участку автомобильной дороги, которая ведет к... РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T13:48
2023-11-24T13:51
ситуация на дорогах крыма
крым
алушта
ремонт дорог
транспорт
служба автомобильных дорог республики крым
новости крыма
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма - в Большой Алуште - временно ограничили движение для всех видов транспорта по участку автомобильной дороги, которая ведет к Косьмо-Дамиановскому монастырю. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог республики.Как пояснили РИА Новости Крым в службе, речь идет об участке автомобильной дороги, проходящей по территории Крымского национального парка, в районе Косьмо-Дамиановского монастыря. Данная дорога необщего пользования. Тем не менее, крымчан, в первую очередь тех, кто намерен посетить нацпарк, просят учитывать информацию о дорожных работах и ограничении движения при построении своих маршрутов, добавили в ведомстве.Сильные дожди и ветер обрушились на полуостров в минувшие выходные. Непогода нанесла ущерб в разных муниципалитетах республики. В некоторых районах на восстановление энергоснабжения потребовалось около двух суток.Пострадал от непогоды и монастырь Косьмы и Дамиана. Как сообщил на своей странице в соцсетях протоиерей Дмитрий Кротков, очень сильно размыло дорогу на монастырь со стороны Алушты. Также оказалась повреждена верхняя площадка монастыря, а сходившие с гор потоки воды и грязи размыли участок возле храма, глубина размыва в отдельных местах достигала восьми метров. Кроме того, пострадала нижняя площадка возле часовни с источником: ее полностью завалило камнями и глиной.В 2021 году Косьмо-Дамиановский мужской монастырь также сильно пострадал от летнего потопа. Тогда из-за сильных дождей и вышедшей из берегов реки на территорию обители сошел сель, который разрушил парковую зону.Читайте также на РИА Новости Крым:Река на контроле: в Алуште готовятся к непогодеЭкстренные службы Крыма готовятся к возможным ЧС из-за непогодыЕсли на машину упало дерево: юрист объяснил алгоритм возмещения ущерба
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, алушта, ремонт дорог, транспорт, служба автомобильных дорог республики крым, новости крыма, крымская погода
На Южном берегу Крыма из-за обвалов перекрыли дорогу к монастырю

Размытая ливнями дорога к Косьмо-Дамиановскому монастырю в Крыму временно перекрыта

13:48 24.11.2023 (обновлено: 13:51 24.11.2023)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкДорожный знак
Дорожный знак - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма - в Большой Алуште - временно ограничили движение для всех видов транспорта по участку автомобильной дороги, которая ведет к Косьмо-Дамиановскому монастырю. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог республики.
"Прекращение движения всех видов транспорта на участке трассы НП РЗ 35К-001 Ялта – Алушта вводится на время проведения работ по ликвидации последствий выпадения обильных осадков до окончания восстановительных работ", - предупредили в учреждении.
Как пояснили РИА Новости Крым в службе, речь идет об участке автомобильной дороги, проходящей по территории Крымского национального парка, в районе Косьмо-Дамиановского монастыря. Данная дорога необщего пользования. Тем не менее, крымчан, в первую очередь тех, кто намерен посетить нацпарк, просят учитывать информацию о дорожных работах и ограничении движения при построении своих маршрутов, добавили в ведомстве.
Сильные дожди и ветер обрушились на полуостров в минувшие выходные. Непогода нанесла ущерб в разных муниципалитетах республики. В некоторых районах на восстановление энергоснабжения потребовалось около двух суток.
Пострадал от непогоды и монастырь Косьмы и Дамиана. Как сообщил на своей странице в соцсетях протоиерей Дмитрий Кротков, очень сильно размыло дорогу на монастырь со стороны Алушты. Также оказалась повреждена верхняя площадка монастыря, а сходившие с гор потоки воды и грязи размыли участок возле храма, глубина размыва в отдельных местах достигала восьми метров. Кроме того, пострадала нижняя площадка возле часовни с источником: ее полностью завалило камнями и глиной.
В 2021 году Косьмо-Дамиановский мужской монастырь также сильно пострадал от летнего потопа. Тогда из-за сильных дождей и вышедшей из берегов реки на территорию обители сошел сель, который разрушил парковую зону.
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