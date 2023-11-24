https://crimea.ria.ru/20231124/na-yuzhnom-beregu-kryma-iz-za-obvalov-perekryli-dorogu-k-monastyryu-1133030805.html

На Южном берегу Крыма из-за обвалов перекрыли дорогу к монастырю

На Южном берегу Крыма из-за обвалов перекрыли дорогу к монастырю - РИА Новости Крым, 24.11.2023

На Южном берегу Крыма из-за обвалов перекрыли дорогу к монастырю

На Южном берегу Крыма - в Большой Алуште - временно ограничили движение для всех видов транспорта по участку автомобильной дороги, которая ведет к... РИА Новости Крым, 24.11.2023

2023-11-24T13:48

2023-11-24T13:48

2023-11-24T13:51

ситуация на дорогах крыма

крым

алушта

ремонт дорог

транспорт

служба автомобильных дорог республики крым

новости крыма

крымская погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110826/41/1108264192_311:1:2004:954_1920x0_80_0_0_cc331f7b602570e8bd691d4784b13bca.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма - в Большой Алуште - временно ограничили движение для всех видов транспорта по участку автомобильной дороги, которая ведет к Косьмо-Дамиановскому монастырю. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог республики.Как пояснили РИА Новости Крым в службе, речь идет об участке автомобильной дороги, проходящей по территории Крымского национального парка, в районе Косьмо-Дамиановского монастыря. Данная дорога необщего пользования. Тем не менее, крымчан, в первую очередь тех, кто намерен посетить нацпарк, просят учитывать информацию о дорожных работах и ограничении движения при построении своих маршрутов, добавили в ведомстве.Сильные дожди и ветер обрушились на полуостров в минувшие выходные. Непогода нанесла ущерб в разных муниципалитетах республики. В некоторых районах на восстановление энергоснабжения потребовалось около двух суток.Пострадал от непогоды и монастырь Косьмы и Дамиана. Как сообщил на своей странице в соцсетях протоиерей Дмитрий Кротков, очень сильно размыло дорогу на монастырь со стороны Алушты. Также оказалась повреждена верхняя площадка монастыря, а сходившие с гор потоки воды и грязи размыли участок возле храма, глубина размыва в отдельных местах достигала восьми метров. Кроме того, пострадала нижняя площадка возле часовни с источником: ее полностью завалило камнями и глиной.В 2021 году Косьмо-Дамиановский мужской монастырь также сильно пострадал от летнего потопа. Тогда из-за сильных дождей и вышедшей из берегов реки на территорию обители сошел сель, который разрушил парковую зону.Читайте также на РИА Новости Крым:Река на контроле: в Алуште готовятся к непогодеЭкстренные службы Крыма готовятся к возможным ЧС из-за непогодыЕсли на машину упало дерево: юрист объяснил алгоритм возмещения ущерба

крым

алушта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, алушта, ремонт дорог, транспорт, служба автомобильных дорог республики крым, новости крыма, крымская погода