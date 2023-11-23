https://crimea.ria.ru/20231123/reka-na-kontrole-kak-v-alushte-gotovyatsya-k-nepogode-1133020698.html

Река на контроле: как в Алуште готовятся к непогоде

Река на контроле: как в Алуште готовятся к непогоде - РИА Новости Крым, 23.11.2023

Река на контроле: как в Алуште готовятся к непогоде

В связи с надвигающимся штормовым предупреждением глава Алушты Галина Огнева поручила взять на особый контроль состояние реки Улу-Узень, которая питает... РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T21:40

2023-11-23T21:40

2023-11-23T21:40

крым

алушта

водохранилище

водохранилища крыма

галина огнева

вода в крыму

общество

крымская погода

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0b/1122335368_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_1dffdc8232d41776bade69b17d5fd69d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В связи с надвигающимся штормовым предупреждением глава Алушты Галина Огнева поручила взять на особый контроль состояние реки Улу-Узень, которая питает Изобильненское водохранилище. По ее данным, обильные осадки, которые обрушились на Крым на этой неделе, уже наполнили водохранилище. "Посетила плотину Изобильненского водохранилища с контролем уровня воды после продолжительных осадков. Рада сообщить, что водохранилище наполнилось, это хороший знак для следующего курортного сезона", - рассказала мэр города.При этом она поручила профильным службам держать ситуацию с возможными подтоплениями на особом контроле.За минувшие сутки притоки в крымские водохранилища естественного стока составили порядка двух миллионов кубометров за счет продолжающихся обильных осадков, сообщил директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик. Накануне председатель крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что после прошедших дождей приток воды составил 15 млн кубометров. Общий запас воды в республике достиг140 млн "кубов", которых хватит примерно на полтора года при условии полного отсутствия притоков.Непогода в Крыму усилится к выходным. В регионе с 25 по 27 ноября ожидаются сильные дожди с мокрым снегом и ураганный ветер до 38 метров в секунду.Читайте также на РИА Новости Крым:Водохранилища Крыма за сутки пополнились еще на 2 млн кубометровУлавливать и перераспределять: как сохранить воду в КрымуАксенов рассказал об обеспечении Крыма водой

крым

алушта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, алушта, водохранилище, водохранилища крыма, галина огнева, вода в крыму, общество, крымская погода, новости крыма