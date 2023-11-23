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Река на контроле: как в Алуште готовятся к непогоде - РИА Новости Крым, 23.11.2023
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Река на контроле: как в Алуште готовятся к непогоде
Река на контроле: как в Алуште готовятся к непогоде - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Река на контроле: как в Алуште готовятся к непогоде
В связи с надвигающимся штормовым предупреждением глава Алушты Галина Огнева поручила взять на особый контроль состояние реки Улу-Узень, которая питает... РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T21:40
2023-11-23T21:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В связи с надвигающимся штормовым предупреждением глава Алушты Галина Огнева поручила взять на особый контроль состояние реки Улу-Узень, которая питает Изобильненское водохранилище. По ее данным, обильные осадки, которые обрушились на Крым на этой неделе, уже наполнили водохранилище. "Посетила плотину Изобильненского водохранилища с контролем уровня воды после продолжительных осадков. Рада сообщить, что водохранилище наполнилось, это хороший знак для следующего курортного сезона", - рассказала мэр города.При этом она поручила профильным службам держать ситуацию с возможными подтоплениями на особом контроле.За минувшие сутки притоки в крымские водохранилища естественного стока составили порядка двух миллионов кубометров за счет продолжающихся обильных осадков, сообщил директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик. Накануне председатель крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что после прошедших дождей приток воды составил 15 млн кубометров. Общий запас воды в республике достиг140 млн "кубов", которых хватит примерно на полтора года при условии полного отсутствия притоков.Непогода в Крыму усилится к выходным. В регионе с 25 по 27 ноября ожидаются сильные дожди с мокрым снегом и ураганный ветер до 38 метров в секунду.Читайте также на РИА Новости Крым:Водохранилища Крыма за сутки пополнились еще на 2 млн кубометровУлавливать и перераспределять: как сохранить воду в КрымуАксенов рассказал об обеспечении Крыма водой
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РИА Новости Крым
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крым, алушта, водохранилище, водохранилища крыма, галина огнева, вода в крыму, общество, крымская погода, новости крыма
Река на контроле: как в Алуште готовятся к непогоде

Избежать подтоплений: состояние реки Улу-Узень в Алуште взяли на особый контроль

21:40 23.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевИзобильненское водохранилище
Изобильненское водохранилище - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В связи с надвигающимся штормовым предупреждением глава Алушты Галина Огнева поручила взять на особый контроль состояние реки Улу-Узень, которая питает Изобильненское водохранилище.
По ее данным, обильные осадки, которые обрушились на Крым на этой неделе, уже наполнили водохранилище.
"Посетила плотину Изобильненского водохранилища с контролем уровня воды после продолжительных осадков. Рада сообщить, что водохранилище наполнилось, это хороший знак для следующего курортного сезона", - рассказала мэр города.
При этом она поручила профильным службам держать ситуацию с возможными подтоплениями на особом контроле.
"В ближайшие дни по прогнозу синоптиков в регионе сохраняется дождливая погода. Дала поручение профильным специалистам держать на контроле пропускную способность реки Улу-Узень для предотвращения подтопления в случае перелива водохранилища", - добавила Огнева.
За минувшие сутки притоки в крымские водохранилища естественного стока составили порядка двух миллионов кубометров за счет продолжающихся обильных осадков, сообщил директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик. Накануне председатель крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что после прошедших дождей приток воды составил 15 млн кубометров. Общий запас воды в республике достиг140 млн "кубов", которых хватит примерно на полтора года при условии полного отсутствия притоков.
Непогода в Крыму усилится к выходным. В регионе с 25 по 27 ноября ожидаются сильные дожди с мокрым снегом и ураганный ветер до 38 метров в секунду.
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КрымАлуштаВодохранилищеВодохранилища КрымаГалина ОгневаВода в КрымуОбществоКрымская погодаНовости Крыма
 
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