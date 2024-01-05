https://crimea.ria.ru/20240105/opolzen-ugrozhaet-uchastku-trassy-m-4-don-vveden-rezhim-chs-1134006726.html

Оползень угрожает участку трассы М-4 "Дон": введен режим ЧС

Оползень угрожает участку трассы М-4 "Дон": введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 05.01.2024

Оползень угрожает участку трассы М-4 "Дон": введен режим ЧС

Оползень угрожает участку трассы М-4 "Дон" в Пшадском сельском округе Геленджика. В связи с этим на части его территории, включающей 1491-1 километр федеральной РИА Новости Крым, 05.01.2024

2024-01-05T17:31

2024-01-05T17:31

2024-01-05T17:31

геленджик

новости

краснодарский край

кубань

трасса м-4 "дон"

режим чс

госавтоинспекция кубани

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СИМФЕРОПОЛЬ, 05 янв – РИА Новости Крым. Оползень угрожает участку трассы М-4 "Дон" в Пшадском сельском округе Геленджика. В связи с этим на части его территории, включающей 1491-1 километр федеральной трассы, объявлен режим ЧС.Как сообщили накануне в Госавтоинспекции Кубани, на участке трассы М-4 "Дон" в районе Михайловского перевала в результате оползня обрушилась часть дорожного полотна.16 ноября 2023 года из-за сильных ливней в Краснодарском крае оползень сошел на территории Сочинского национального парка. В результате был заблокирован проезд к нескольким частным домовладениям.Читайте также на РИА Новости Крым:Скала обрушилась на дорогу в Севастополе – пострадал рейсовый автобусФеодосия после шторма - участки набережных закрыты, ущерб еще считаютОбвал подпорной стены в Ялте – разбита теплотрасса, люди без тепла

геленджик

краснодарский край

кубань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геленджик, новости, краснодарский край, кубань, трасса м-4 "дон", режим чс, госавтоинспекция кубани