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Оползень угрожает участку трассы М-4 "Дон": введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 05.01.2024
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Оползень угрожает участку трассы М-4 "Дон": введен режим ЧС
Оползень угрожает участку трассы М-4 "Дон": введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 05.01.2024
Оползень угрожает участку трассы М-4 "Дон": введен режим ЧС
Оползень угрожает участку трассы М-4 "Дон" в Пшадском сельском округе Геленджика. В связи с этим на части его территории, включающей 1491-1 километр федеральной РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T17:31
2024-01-05T17:31
геленджик
новости
краснодарский край
кубань
трасса м-4 "дон"
режим чс
госавтоинспекция кубани
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СИМФЕРОПОЛЬ, 05 янв – РИА Новости Крым. Оползень угрожает участку трассы М-4 "Дон" в Пшадском сельском округе Геленджика. В связи с этим на части его территории, включающей 1491-1 километр федеральной трассы, объявлен режим ЧС.Как сообщили накануне в Госавтоинспекции Кубани, на участке трассы М-4 "Дон" в районе Михайловского перевала в результате оползня обрушилась часть дорожного полотна.16 ноября 2023 года из-за сильных ливней в Краснодарском крае оползень сошел на территории Сочинского национального парка. В результате был заблокирован проезд к нескольким частным домовладениям.Читайте также на РИА Новости Крым:Скала обрушилась на дорогу в Севастополе – пострадал рейсовый автобусФеодосия после шторма - участки набережных закрыты, ущерб еще считаютОбвал подпорной стены в Ялте – разбита теплотрасса, люди без тепла
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5
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Новости
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геленджик, новости, краснодарский край, кубань, трасса м-4 "дон", режим чс, госавтоинспекция кубани
Оползень угрожает участку трассы М-4 "Дон": введен режим ЧС

Глава Геленджика ввел режим ЧС из-за оползня

17:31 05.01.2024
 
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниОползень угрожает участку трассы М-4 "Дон"
Оползень угрожает участку трассы М-4 Дон
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
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СИМФЕРОПОЛЬ, 05 янв – РИА Новости Крым. Оползень угрожает участку трассы М-4 "Дон" в Пшадском сельском округе Геленджика. В связи с этим на части его территории, включающей 1491-1 километр федеральной трассы, объявлен режим ЧС.

"Постановлением Главы Муниципального образования город-курорт Геленджик в связи с образованием оползня введен режим "Чрезвычайная ситуация" на 1491 км трассы М-4 "Дон" на части территории Пшадского сельского округа", – сообщает Автодор Кубани.

Как сообщили накануне в Госавтоинспекции Кубани, на участке трассы М-4 "Дон" в районе Михайловского перевала в результате оползня обрушилась часть дорожного полотна.

"На участке автомобильной дороги федерального значения М-4 "Дон" 1492 км, Михайловский перевал, г. Геленджик принято решение о введении реверсивного движения. Существует риск еще более значительного повреждения проезжей части. Представители владельца автомобильной дороги просят водителей большегрузных транспортных средств искать пути объезда", – опубликовано в Telegram-канале ведомства.

16 ноября 2023 года из-за сильных ливней в Краснодарском крае оползень сошел на территории Сочинского национального парка. В результате был заблокирован проезд к нескольким частным домовладениям.
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ГеленджикНовостиКраснодарский крайКубаньТрасса М-4 "Дон"Режим ЧСГосавтоинспекция Кубани
 
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