Оползень угрожает участку трассы М-4 "Дон": введен режим ЧС
Глава Геленджика ввел режим ЧС из-за оползня
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниОползень угрожает участку трассы М-4 "Дон"
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 05 янв – РИА Новости Крым. Оползень угрожает участку трассы М-4 "Дон" в Пшадском сельском округе Геленджика. В связи с этим на части его территории, включающей 1491-1 километр федеральной трассы, объявлен режим ЧС.
"Постановлением Главы Муниципального образования город-курорт Геленджик в связи с образованием оползня введен режим "Чрезвычайная ситуация" на 1491 км трассы М-4 "Дон" на части территории Пшадского сельского округа", – сообщает Автодор Кубани.
Как сообщили накануне в Госавтоинспекции Кубани, на участке трассы М-4 "Дон" в районе Михайловского перевала в результате оползня обрушилась часть дорожного полотна.
"На участке автомобильной дороги федерального значения М-4 "Дон" 1492 км, Михайловский перевал, г. Геленджик принято решение о введении реверсивного движения. Существует риск еще более значительного повреждения проезжей части. Представители владельца автомобильной дороги просят водителей большегрузных транспортных средств искать пути объезда", – опубликовано в Telegram-канале ведомства.
16 ноября 2023 года из-за сильных ливней в Краснодарском крае оползень сошел на территории Сочинского национального парка. В результате был заблокирован проезд к нескольким частным домовладениям.
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