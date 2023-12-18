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Феодосия после шторма - участки набережных закрыты, ущерб еще считают - РИА Новости Крым, 18.12.2023
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Феодосия после шторма - участки набережных закрыты, ущерб еще считают
Феодосия после шторма - участки набережных закрыты, ущерб еще считают - РИА Новости Крым, 18.12.2023
Феодосия после шторма - участки набережных закрыты, ущерб еще считают
Часть Коктебельской набережной остается закрытой после ноябрьского шторма. Хотя основной удар стихии пришелся на западное побережье Крыма, в Феодосийском... РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T13:10
2023-12-18T13:10
эксклюзивы риа новости крым
феодосия
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
коктебель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Часть Коктебельской набережной остается закрытой после ноябрьского шторма. Хотя основной удар стихии пришелся на западное побережье Крыма, в Феодосийском регионе также произошло размытие берегоукрепительных сооружений, и местные власти пока еще продолжают считать убытки. Какова ситуация в Феодосии и местных прибрежных поселках - в материале РИА Новости Крым.Площадь Волошина за ленточкойСейчас прогулки по набережной Коктебеля ограничены: по двум ее сторонам, в районе Киловой горки и возле холма Юнге, идет глобальная стройка - реконструкция, активная фаза которой началась в сентябре. Однако после ноябрьского шторма прогулочных площадей стало еще меньше - морская стихия размыла основания набережной в районе Волошинской площади, там где установлен памятник поэту.Пока гулять в районе Волошинской площади нельзя - опасно, поэтому участок огородили красно-белой лентой. Работы проведут, как только позволит погода - пока море у юго-восточных берегов еще штормит. Планируется, что укрепление сделают в январе.Что происходит в ОрджоникидзеЖивописный поселок Орджоникидзе также пострадал: в променадной зоне "отделались легким испугом" - кое-где снесло балясины приморского ограждения и искорежило металлические каркасы пляжных зонтов, а вот гидротехнические сооружения пострадали значительнее."В Орджоникидзе подмыт участок гидротехнических сооружений - плиты на берегу. Сейчас в городе на их восстановление денег нет, но работы запланированы, и к началу сезона обязательно все будет приведено в порядок", - пообещали в феодосийской мэрии.Размер ущерба еще подсчитывают. При этом гулять по набережной можно: опасных повреждений в прогулочной части нет. Исключение - участок берега вблизи границ знаменитой Тихой бухты, где из-за незаконных строительных работ произошел оползень, а после шторма ситуация усугубилась. В этом месте необходима подпорная стена, считают ученые, однако пока готовых решений по этому вопросу нет. Кроме того, ноябрьская стихия практически полностью смыла два пляжа в границах поселка. Как уточнили РИА Новости Крым в местном отделе по курортам и туризму, восстанавливать пляжную инфраструктуру предстоит предпринимателям, которые ведут коммерческую деятельность на берегу по договорам благоустройства.Большая ФеодосияВ остальных феодосийских прибрежных поселках, а также в самом городе, критичных разрушений нет, уточнили в мэрии. Набережная Десантников цела, в Приморском, где берегоукрепительные сооружения и новую набережную построили в 2020 году, - тоже без разрушений. Тем не менее, на пляжных территориях в разных частях всего феодосийского побережья - от Приморского до Курортного - есть размытия, пострадавшие нестационарные коммерческие объекты и поврежденные курортные элементы.Все это также предстоит ремонтировать благоустроителям, констатируют в мэрии. Сколько пляжей в регионе откроется в этом году, в курортном отделе феодосийской администрации пока не уточняют - перечень будет определен до 1 апреля. В прошлом курортном сезоне в Феодосийском регионе официально работали 59 пляжей.Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. Скорость ветра достигала 144 км/ч. Ураган повалил сотни деревьев, сорвал несколько сотен крыш, повредил линии электропередачи и разрушил набережные приморских городов. Из подтопленных домов людей эвакуировали. В ночь на 29 ноября на полуостров вновь обрушился сильный ветер с дождем, что привело к новым авариям на энергосетях, подтоплениям и разрушениям. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 18 муниципалитетах полуострова был введен режим ЧС.Глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев в начале декабря сообщал, что предварительная сумма ущерба, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, составляет почти 40 млрд рублей, из которых более 30 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений. Наиболее пострадали от шторма берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосийском регионе, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах. К восстановлению разрушенных и поврежденных штормом набережных и берегоукрепительных сооружений в Крыму приступят уже в январе следующего года, чтобы успеть провести работы до начала курортного сезона, заявлял ранее глава республики Сергей Аксенов. Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм сдвинул сроки завершения реконструкции набережной в ЕвпаторииПятиметровые волны разбили новую набережную АлуштыНа какие средства Крым восстановят после шторма – ответ властей
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феодосия, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, коктебель, крым, новости крыма, городская среда
Феодосия после шторма - участки набережных закрыты, ущерб еще считают

В Коктебеле часть набережной остается закрытой после ноябрьского шторма - власти

13:10 18.12.2023
 
© РИА Новости КрымНабережная Коктебеля после ноябрьского урагана в Крыму
Набережная Коктебеля после ноябрьского урагана в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Часть Коктебельской набережной остается закрытой после ноябрьского шторма. Хотя основной удар стихии пришелся на западное побережье Крыма, в Феодосийском регионе также произошло размытие берегоукрепительных сооружений, и местные власти пока еще продолжают считать убытки. Какова ситуация в Феодосии и местных прибрежных поселках - в материале РИА Новости Крым.

Площадь Волошина за ленточкой

Сейчас прогулки по набережной Коктебеля ограничены: по двум ее сторонам, в районе Киловой горки и возле холма Юнге, идет глобальная стройка - реконструкция, активная фаза которой началась в сентябре. Однако после ноябрьского шторма прогулочных площадей стало еще меньше - морская стихия размыла основания набережной в районе Волошинской площади, там где установлен памятник поэту.
"Поскольку объект находится в реконструкции, а заказчиком работ является Инвестрой Крыма, его специалисты выезжали на место по нашему приглашению, - сообщили РИА Новости Крым в администрации города. - Рассматривался вопрос о закрытии участка до конца реконструкции, однако в итоге принято решение о проведении строительных работ по укреплению этой части, что позволит безопасно использовать набережную до полной реконструкции".
Пока гулять в районе Волошинской площади нельзя - опасно, поэтому участок огородили красно-белой лентой. Работы проведут, как только позволит погода - пока море у юго-восточных берегов еще штормит. Планируется, что укрепление сделают в январе.

Что происходит в Орджоникидзе

Живописный поселок Орджоникидзе также пострадал: в променадной зоне "отделались легким испугом" - кое-где снесло балясины приморского ограждения и искорежило металлические каркасы пляжных зонтов, а вот гидротехнические сооружения пострадали значительнее.
"В Орджоникидзе подмыт участок гидротехнических сооружений - плиты на берегу. Сейчас в городе на их восстановление денег нет, но работы запланированы, и к началу сезона обязательно все будет приведено в порядок", - пообещали в феодосийской мэрии.
Размер ущерба еще подсчитывают. При этом гулять по набережной можно: опасных повреждений в прогулочной части нет. Исключение - участок берега вблизи границ знаменитой Тихой бухты, где из-за незаконных строительных работ произошел оползень, а после шторма ситуация усугубилась. В этом месте необходима подпорная стена, считают ученые, однако пока готовых решений по этому вопросу нет. Кроме того, ноябрьская стихия практически полностью смыла два пляжа в границах поселка. Как уточнили РИА Новости Крым в местном отделе по курортам и туризму, восстанавливать пляжную инфраструктуру предстоит предпринимателям, которые ведут коммерческую деятельность на берегу по договорам благоустройства.

Большая Феодосия

В остальных феодосийских прибрежных поселках, а также в самом городе, критичных разрушений нет, уточнили в мэрии. Набережная Десантников цела, в Приморском, где берегоукрепительные сооружения и новую набережную построили в 2020 году, - тоже без разрушений. Тем не менее, на пляжных территориях в разных частях всего феодосийского побережья - от Приморского до Курортного - есть размытия, пострадавшие нестационарные коммерческие объекты и поврежденные курортные элементы.
© РИА Новости КрымНабережная Коктебеля после ноябрьского урагана в Крыму
Набережная Коктебеля после ноябрьского урагана в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости Крым
Набережная Коктебеля после ноябрьского урагана в Крыму
Все это также предстоит ремонтировать благоустроителям, констатируют в мэрии. Сколько пляжей в регионе откроется в этом году, в курортном отделе феодосийской администрации пока не уточняют - перечень будет определен до 1 апреля. В прошлом курортном сезоне в Феодосийском регионе официально работали 59 пляжей.
Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. Скорость ветра достигала 144 км/ч. Ураган повалил сотни деревьев, сорвал несколько сотен крыш, повредил линии электропередачи и разрушил набережные приморских городов. Из подтопленных домов людей эвакуировали. В ночь на 29 ноября на полуостров вновь обрушился сильный ветер с дождем, что привело к новым авариям на энергосетях, подтоплениям и разрушениям. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 18 муниципалитетах полуострова был введен режим ЧС.
Глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев в начале декабря сообщал, что предварительная сумма ущерба, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, составляет почти 40 млрд рублей, из которых более 30 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений. Наиболее пострадали от шторма берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосийском регионе, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах. К восстановлению разрушенных и поврежденных штормом набережных и берегоукрепительных сооружений в Крыму приступят уже в январе следующего года, чтобы успеть провести работы до начала курортного сезона, заявлял ранее глава республики Сергей Аксенов.
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