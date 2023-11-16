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Оползень блокировал проезд к домам в Сочи - РИА Новости Крым, 16.11.2023
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Оползень блокировал проезд к домам в Сочи
Оползень блокировал проезд к домам в Сочи - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Оползень блокировал проезд к домам в Сочи
В Краснодарском крае из-за переувлажнения грунта сошел оползень. Об этом сообщают в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T19:06
2023-11-16T19:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае из-за переувлажнения грунта сошел оползень. Об этом сообщают в оперативном штабе Краснодарского края.По данным горадминистрации, на место выехал мэр Барановского сельского округа, а также специалисты с необходимой техникой.Также в краевом оперативном штабе сообщают о подтоплении временных переправ к хутору Городок в Куринском сельском поселении Апшеронского района. Уровень воды в реках Кура и Пшеха поднялся из-за непрекращающегося дождя.Жителей перевозят строители на специальной технике по временному мосту."Население не отрезано от внешнего мира. Размещать людей в пунктах временного размещения нет необходимости", – в оперштабе.Ранее в крымском гидрометцентре сообщали, о неустойчивом характере погоды на полуострове: дождях, местами сильных.Читайте также на РИА Новости Крым:В проливе метровые волны: как работает Керченская переправа в четвергЕще два дня шторма: ливни и ветер задержатся в Крыму до четвергаКак Ялта готовится к борьбе с зимней непогодой
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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происшествия, сочи, погода, новости, россия, краснодарский край, стихия
Оползень блокировал проезд к домам в Сочи

В Краснодарском крае из-за ливней затопило временные переправы и сошел оползень

19:06 16.11.2023
 
© Оперативный штаб Краснодарского краяНа территории Сочинского национального парка сошел оползень
На территории Сочинского национального парка сошел оползень
© Оперативный штаб Краснодарского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае из-за переувлажнения грунта сошел оползень. Об этом сообщают в оперативном штабе Краснодарского края.

"В связи с обильными дождями и переувлажнением грунта на территории Сочинского национального парка сошел оползень, который блокировал проезд к частным домовладениям", – говорится в сообщении оперштаба со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.

По данным горадминистрации, на место выехал мэр Барановского сельского округа, а также специалисты с необходимой техникой.
Также в краевом оперативном штабе сообщают о подтоплении временных переправ к хутору Городок в Куринском сельском поселении Апшеронского района. Уровень воды в реках Кура и Пшеха поднялся из-за непрекращающегося дождя.

"Сейчас проезд перекрыли. Ситуацию контролируют специалисты на местах. Население предупредили, на берегу дежурит специальная техника. Глава поселения Михаил Усов лично следит за ситуацией", – говорится в Telegram-канале оперативного штаба.

Жителей перевозят строители на специальной технике по временному мосту.
"Население не отрезано от внешнего мира. Размещать людей в пунктах временного размещения нет необходимости", – в оперштабе.
Ранее в крымском гидрометцентре сообщали, о неустойчивом характере погоды на полуострове: дождях, местами сильных.
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