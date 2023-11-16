https://crimea.ria.ru/20231116/opolzen-blokiroval-proezd-k-domam-v-sochi-1132837426.html

Оползень блокировал проезд к домам в Сочи

Оползень блокировал проезд к домам в Сочи - РИА Новости Крым, 16.11.2023

Оползень блокировал проезд к домам в Сочи

В Краснодарском крае из-за переувлажнения грунта сошел оползень. Об этом сообщают в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T19:06

2023-11-16T19:06

2023-11-16T19:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае из-за переувлажнения грунта сошел оползень. Об этом сообщают в оперативном штабе Краснодарского края.По данным горадминистрации, на место выехал мэр Барановского сельского округа, а также специалисты с необходимой техникой.Также в краевом оперативном штабе сообщают о подтоплении временных переправ к хутору Городок в Куринском сельском поселении Апшеронского района. Уровень воды в реках Кура и Пшеха поднялся из-за непрекращающегося дождя.Жителей перевозят строители на специальной технике по временному мосту."Население не отрезано от внешнего мира. Размещать людей в пунктах временного размещения нет необходимости", – в оперштабе.Ранее в крымском гидрометцентре сообщали, о неустойчивом характере погоды на полуострове: дождях, местами сильных.Читайте также на РИА Новости Крым:В проливе метровые волны: как работает Керченская переправа в четвергЕще два дня шторма: ливни и ветер задержатся в Крыму до четвергаКак Ялта готовится к борьбе с зимней непогодой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сочи, погода, новости, россия, краснодарский край, стихия