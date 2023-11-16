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В проливе метровые волны: как работает Керченская переправа в четверг
В проливе метровые волны: как работает Керченская переправа в четверг - РИА Новости Крым, 16.11.2023
В проливе метровые волны: как работает Керченская переправа в четверг
В четверг в Керченском проливе в четверг порывистый ветер, дождь и метровые волны, однако паромная переправа работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
2023-11-16T09:30
2023-11-16T09:30
2023-11-16T10:10
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Сутками ранее в проливе действовало штормовое предупреждение, однако паромы выполнили 10 рейсов. Всего с момента запуска морского сообщения после первого теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года через пролив в обе стороны перевезено 392 714 пассажиров и 224 743 грузовика. Паромами совокупно выполнено 6 568 рейсов.На данный момент Керченская переправа перевозит грузовые автомобили со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости. Кроме того, морем переправляют рейсовые пассажирские автобусы.Также водители могут воспользоваться альтернативными маршрутами, которые проходят через новые российские субъекты. По транспортному переходу через Керченский пролив разрешено проезжать исключительно легковым автомобилям общей массой до 3,5 тонн. На Крымском мосту обязательно проходят досмотр.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым: перевозчик оценил безопасностьЧто происходит на Крымском мосту в четверг утромВ Крыму объявлено новое штормовое предупреждение
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В проливе метровые волны: как работает Керченская переправа в четверг
Керченская паромная переправа в четверг работает в штатном режиме
09:30 16.11.2023 (обновлено: 10:10 16.11.2023)
В четверг в Керченском проливе в четверг порывистый ветер, дождь и метровые волны, однако паромная переправа работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.