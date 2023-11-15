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Штормовое предупреждение: как работает Керченская переправа
Штормовое предупреждение: как работает Керченская переправа - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Штормовое предупреждение: как работает Керченская переправа
В среду Керченская паромная переправа работает в штатном режиме несмотря на штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
2023-11-15T09:35
2023-11-15T09:35
2023-11-15T09:59
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
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"Согласно прогнозу Росгидромета, 15 ноября в утренние часы действует штормовое предупреждение в связи с ветром 12-15 м/с и волной 1,3-1,5 м", - говорится в сообщении.После второго теракта на Крымском мосту с 17 июля по Керченской переправе паромы перевезли 189 773 пассажира и 61 754 автомобиля. За последние сутки выполнено 15 рейсов.Всего же с 9 октября 2022 года по 14 ноября текущего года через пролив из порта Керчь в порт Кавказ и обратно переправлены 390 830 пассажиров и 223 757 фур. В общей сложности паромы выполнили 6 546 рейсов.Как напомнили в Росморречфлоте, сейчас Керченская переправа перевозит грузовые автомобили, как правило, речь о фурах со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости. Кроме того, морем переправляют рейсовые пассажирские автобусы.Также водители могут воспользоваться альтернативными маршрутами, которые проходят через новые российские субъекты. По транспортному переходу через Керченский пролив разрешено проезжать исключительно легковым автомобилям общей массой до 3,5 тонн. На Крымском мосту обязательно проходят досмотр.Ранее сообщалось, что очередей на Крымском мосту утром во вторник нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Автодорожная часть Крымского моста полностью восстановленаСухопутный коридор в Крым: перевозчик оценил безопасностьЧасть сухопутного пути в Крым начали ремонтировать досрочно
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, порт крым, порт кавказ, керченский пролив, транспорт, крым, тамань, кубань, новости крыма, морской транспорт, инфографика
Штормовое предупреждение: как работает Керченская переправа
Керченская паромная переправа в среду работает в штатном режиме - Росморречфлот
09:35 15.11.2023 (обновлено: 09:59 15.11.2023)
В среду Керченская паромная переправа работает в штатном режиме несмотря на штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 15 ноября в утренние часы действует штормовое предупреждение в связи с ветром 12-15 м/с и волной 1,3-1,5 м", - говорится в сообщении.
После второго теракта
на Крымском мосту с 17 июля по Керченской переправе паромы перевезли 189 773 пассажира и 61 754 автомобиля. За последние сутки выполнено 15 рейсов.
Всего же с 9 октября 2022 года по 14 ноября текущего года через пролив из порта Керчь в порт Кавказ и обратно переправлены 390 830 пассажиров и 223 757 фур. В общей сложности паромы выполнили 6 546 рейсов.
Как напомнили в Росморречфлоте, сейчас Керченская переправа перевозит грузовые автомобили, как правило, речь о фурах со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости. Кроме того, морем переправляют рейсовые пассажирские автобусы.
Также водители могут воспользоваться альтернативными маршрутами, которые проходят через новые российские субъекты. По транспортному переходу через Керченский пролив разрешено проезжать исключительно легковым автомобилям общей массой до 3,5 тонн. На Крымском мосту обязательно проходят досмотр.
Ранее сообщалось
, что очередей на Крымском мосту утром во вторник нет.
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