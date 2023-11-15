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Штормовое предупреждение: как работает Керченская переправа

Штормовое предупреждение: как работает Керченская переправа - РИА Новости Крым, 15.11.2023

Штормовое предупреждение: как работает Керченская переправа

В среду Керченская паромная переправа работает в штатном режиме несмотря на штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

2023-11-15T09:35

2023-11-15T09:35

2023-11-15T09:59

керченская паромная переправа

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"Согласно прогнозу Росгидромета, 15 ноября в утренние часы действует штормовое предупреждение в связи с ветром 12-15 м/с и волной 1,3-1,5 м", - говорится в сообщении.После второго теракта на Крымском мосту с 17 июля по Керченской переправе паромы перевезли 189 773 пассажира и 61 754 автомобиля. За последние сутки выполнено 15 рейсов.Всего же с 9 октября 2022 года по 14 ноября текущего года через пролив из порта Керчь в порт Кавказ и обратно переправлены 390 830 пассажиров и 223 757 фур. В общей сложности паромы выполнили 6 546 рейсов.Как напомнили в Росморречфлоте, сейчас Керченская переправа перевозит грузовые автомобили, как правило, речь о фурах со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости. Кроме того, морем переправляют рейсовые пассажирские автобусы.Также водители могут воспользоваться альтернативными маршрутами, которые проходят через новые российские субъекты. По транспортному переходу через Керченский пролив разрешено проезжать исключительно легковым автомобилям общей массой до 3,5 тонн. На Крымском мосту обязательно проходят досмотр.Ранее сообщалось, что очередей на Крымском мосту утром во вторник нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Автодорожная часть Крымского моста полностью восстановленаСухопутный коридор в Крым: перевозчик оценил безопасностьЧасть сухопутного пути в Крым начали ремонтировать досрочно

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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