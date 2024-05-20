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Крымский творог: какой самый вкусный и популярный

Крымский творог: какой самый вкусный и популярный - РИА Новости Крым, 20.05.2024

Крымский творог: какой самый вкусный и популярный

Творог в Крыму производится преимущественно из местного молока по разным технологиям, но самый популярный – с жирностью 5%. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T08:23

2024-05-20T08:23

2024-05-20T08:23

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Творог в Крыму производится преимущественно из местного молока Творог в Крыму производится преимущественно из местного молока audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Творог в Крыму производится преимущественно из местного молока по разным технологиям, но самый популярный – с жирностью 5%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный технолог крымского предприятия по производству молочных продуктов Лариса Шаповалова.По словам Шаповаловой, хотя с недавних пор местные предприятия сотрудничают с молочными фермами из новых регионов, творог в Крыму производится преимущественно из местного, крымского молока. "Сейчас новые территории РФ подключились. Там много ферм, частично мы начали с ними работать, и приходит молоко оттуда. Но все равно большая часть молока – местное. Крымское молоко всегда считалось самым лучшим. Потому что из-за особенностей нашего климата немножко сама органолептика молока другая", – рассказала Шаповалова.Производится творог из цельного и обезжиренного молока. Их объединяют до получения так называемой нормализованной смеси. В зависимости от того, какова доля того или иного молока, творог приобретает разную жирность, говорит специалист.Если цельного молока больше – получается самый жирный творог: 9%, 18%. Когда больше обезжиренного молока – от 0%, который употребляет определенный круг покупателей, до 8%. Самый же популярный – золотая середина в линейке нежирного и классического.По консистенции творог в Крыму тоже отличается. Есть пастообразный, с коротким сроком реализации – до 7 суток. А есть зерненный, который проходит две термические обработки – сроки его хранения чуть больше, отметила специалист. Но какой бы продукт ни был – это всегда высокое качество, и проверки его происходят регулярно, сказала представитель предприятия."Россельхоз нас контролирует, мониторит. В этом плане все очень жестко", – подытожила Шаповалова.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стали производить больше яиц и молока Сезон лечения кумысом: как в Крыму доят кобыл и делают целебный напиток До 30%: в Крыму пообещали снижение цен на основные продукты питания

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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