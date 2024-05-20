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На Крымском мосту очередь: сколько автомобилей ждут проезда - РИА Новости Крым, 20.05.2024
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На Крымском мосту очередь: сколько автомобилей ждут проезда
На Крымском мосту очередь: сколько автомобилей ждут проезда - РИА Новости Крым, 20.05.2024
На Крымском мосту очередь: сколько автомобилей ждут проезда
Более 100 автомобилей ожидают проезда через Крымский мост, который был закрыт для движения автотранспорта в понедельник утром. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T11:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Более 100 автомобилей ожидают проезда через Крымский мост, который был закрыт для движения автотранспорта в понедельник утром. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по Крымскому мосту было перекрыто в 9 утра. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Спустя час проезд открыли.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для движения автомобилей. Это связано с необходимостью обеспечения безопасности. Ограничения вводятся временно, после чего движение возобновляется в штатном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост открыт На Ялтинской трассе организуют реверсивное движениеРемонт дороги на Ай-Петри: когда будут перекрывать движение
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крымский мост, крым, новости крыма, керчь, тамань, логистика, транспорт
На Крымском мосту очередь: сколько автомобилей ждут проезда

Очередь на Крымский мост после перекрытия проезда достигла 110 автомобилей

11:25 20.05.2024 (обновлено: 11:26 20.05.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Более 100 автомобилей ожидают проезда через Крымский мост, который был закрыт для движения автотранспорта в понедельник утром. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 11:00 в очереди со стороны Тамани находится 50 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи стоят 60 автомобилей", - говорится в сообщении.
Движение по Крымскому мосту было перекрыто в 9 утра. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Спустя час проезд открыли.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для движения автомобилей. Это связано с необходимостью обеспечения безопасности. Ограничения вводятся временно, после чего движение возобновляется в штатном режиме.
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