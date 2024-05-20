https://crimea.ria.ru/20240520/na-krymskom-mostu-ochered-skolko-avtomobiley-zhdut-proezda-1137416714.html

На Крымском мосту очередь: сколько автомобилей ждут проезда

На Крымском мосту очередь: сколько автомобилей ждут проезда - РИА Новости Крым, 20.05.2024

На Крымском мосту очередь: сколько автомобилей ждут проезда

Более 100 автомобилей ожидают проезда через Крымский мост, который был закрыт для движения автотранспорта в понедельник утром. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T11:25

2024-05-20T11:25

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крымский мост

крым

новости крыма

керчь

тамань

логистика

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Более 100 автомобилей ожидают проезда через Крымский мост, который был закрыт для движения автотранспорта в понедельник утром. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по Крымскому мосту было перекрыто в 9 утра. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Спустя час проезд открыли.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для движения автомобилей. Это связано с необходимостью обеспечения безопасности. Ограничения вводятся временно, после чего движение возобновляется в штатном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост открыт На Ялтинской трассе организуют реверсивное движениеРемонт дороги на Ай-Петри: когда будут перекрывать движение

крымский мост

крым

керчь

тамань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, новости крыма, керчь, тамань, логистика, транспорт