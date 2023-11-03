https://crimea.ria.ru/20231103/chast-sukhoputnogo-puti-v-krym-nachali-remontirovat-dosrochno-1132541288.html

Часть сухопутного пути в Крым начали ремонтировать досрочно

Часть сухопутного пути в Крым начали ремонтировать досрочно - РИА Новости Крым, 03.11.2023

Часть сухопутного пути в Крым начали ремонтировать досрочно

В Луганской Народной Республике и Херсонской области досрочно начали ремонт автодорог, запланированный на 2024 год - в том числе работы идут на участке... РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T12:09

2023-11-03T12:09

2023-11-03T12:09

херсонская область

крым

луганская народная республика (лнр)

сухопутный коридор в крым

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ремонт дорог в херсонской области

логистика

марат хуснуллин

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике и Херсонской области досрочно начали ремонт автодорог, запланированный на 2024 год - в том числе работы идут на участке сухопутного маршрута в Крым, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.Кроме того, работы стартовали на 83-м километре участка федеральной трассы Р-260 от Ростовской области до Луганска, включая обход столицы ЛНР до пересечения с трассой Р-150, соединяющей Белгород, Старобельск, Луганск, Донецк и Мариуполь. По словам Хуснуллина, ускорение темпов поможет быстрее интегрировать региональные дороги в единый транспортно-логистический каркас страны и повысит комфорт перемещений.Ранее в Запорожской области отремонтировали участок дороги между городами Приморск и Бердянск – это часть сухопутного коридора, ведущего в Крым. Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым: как вырос трафик и есть ли очередиСухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКОВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым

херсонская область

крым

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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