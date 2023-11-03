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Часть сухопутного пути в Крым начали ремонтировать досрочно - РИА Новости Крым, 03.11.2023
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Часть сухопутного пути в Крым начали ремонтировать досрочно
Часть сухопутного пути в Крым начали ремонтировать досрочно - РИА Новости Крым, 03.11.2023
Часть сухопутного пути в Крым начали ремонтировать досрочно
В Луганской Народной Республике и Херсонской области досрочно начали ремонт автодорог, запланированный на 2024 год - в том числе работы идут на участке... РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T12:09
2023-11-03T12:09
херсонская область
крым
луганская народная республика (лнр)
сухопутный коридор в крым
ремонт дорог
ремонт дорог в херсонской области
логистика
марат хуснуллин
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике и Херсонской области досрочно начали ремонт автодорог, запланированный на 2024 год - в том числе работы идут на участке сухопутного маршрута в Крым, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.Кроме того, работы стартовали на 83-м километре участка федеральной трассы Р-260 от Ростовской области до Луганска, включая обход столицы ЛНР до пересечения с трассой Р-150, соединяющей Белгород, Старобельск, Луганск, Донецк и Мариуполь. По словам Хуснуллина, ускорение темпов поможет быстрее интегрировать региональные дороги в единый транспортно-логистический каркас страны и повысит комфорт перемещений.Ранее в Запорожской области отремонтировали участок дороги между городами Приморск и Бердянск – это часть сухопутного коридора, ведущего в Крым. Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым: как вырос трафик и есть ли очередиСухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКОВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым
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херсонская область, крым, луганская народная республика (лнр), сухопутный коридор в крым, ремонт дорог, ремонт дорог в херсонской области, логистика, марат хуснуллин, новые регионы россии, общество, новости
Часть сухопутного пути в Крым начали ремонтировать досрочно

Хуснуллин: строители досрочно приступили к ремонту части сухопутного коридора в Крым

12:09 03.11.2023
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВ Херсонской области начали досрочно ремонтировать часть сухопутного коридора в Крым
В Херсонской области начали досрочно ремонтировать часть сухопутного коридора в Крым
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике и Херсонской области досрочно начали ремонт автодорог, запланированный на 2024 год - в том числе работы идут на участке сухопутного маршрута в Крым, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"В новых регионах досрочно начали работы на автодорогах, восстановление которых запланировано на следующий год. В Херсонской области, не дожидаясь следующего года, стали приводить в порядок 18 км участков автодороги от Перекопа до Чаплынки, которые не видели ремонта более 30 лет", - написал вице-премьер в Telegram-канале.
Кроме того, работы стартовали на 83-м километре участка федеральной трассы Р-260 от Ростовской области до Луганска, включая обход столицы ЛНР до пересечения с трассой Р-150, соединяющей Белгород, Старобельск, Луганск, Донецк и Мариуполь.
По словам Хуснуллина, ускорение темпов поможет быстрее интегрировать региональные дороги в единый транспортно-логистический каркас страны и повысит комфорт перемещений.
Ранее в Запорожской области отремонтировали участок дороги между городами Приморск и Бердянск – это часть сухопутного коридора, ведущего в Крым.
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Херсонская областьКрымЛуганская Народная Республика (ЛНР)Сухопутный коридор в КрымРемонт дорогРемонт дорог в Херсонской областиЛогистикаМарат ХуснуллинНовые регионы РоссииОбществоНовости
 
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