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В Крыму оценили будущее Харьковской области

В Крыму оценили будущее Харьковской области - РИА Новости Крым, 20.05.2024

В Крыму оценили будущее Харьковской области

Будущее Харьковской области возможно только в составе Российской Федерации, где ее ждет светлое будущее. Такое мнение РИА Новости высказал глава парламента... РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T09:28

2024-05-20T09:28

2024-05-20T10:23

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Будущее Харьковской области возможно только в составе Российской Федерации, где ее ждет светлое будущее. Такое мнение РИА Новости высказал глава парламента Крыма Владимир Константинов.С начала минувшей недели группировка российских войск "Север" активно продвигается в глубину обороны ВСУ в Харьковской области.В субботу, 18 мая, в Минобороны России сообщили об освобождении еще одного, 13-го по счету, населенного пункта в Харьковской области – села Старица в Волчанском районе. Днем ранее в военном ведомстве заявляли, что в течение недели ВС РФ освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области. В их числе: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. Отмечалось при этом, что ВС РФ продолжают продвигаться в глубину обороны противника. По словам главы администрации региона Виталия Ганчева, российские подразделения контролируют также запад и север приграничного города Волчанск.Генштаб ВСУ на днях признал, что под натиском российской армии украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть фактически отступить.В июне 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Москва рассмотрит вопрос создания на Украине санитарной зоны, если ВСУ продолжат наносить удары по территории России. Тогда, комментируя слова президента, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров высказал мнение, что "санитарная зона" для безопасности РФ пройдет по польской границе на Украине. Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России громит ВСУ и продвигается в Харьковской области и Донбассе Планов по взятию Харькова у России нет – Путин Крым потребует от Украины компенсировать ущерб от обстрелов

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владимир константинов, харьковская область, мнения, новости сво, украина, россия, крым