https://crimea.ria.ru/20240519/armiya-rossii-gromit-vsu-i-prodvigaetsya-v-kharkovskoy-oblasti-i-donbasse-1137396137.html

Армия России громит ВСУ и продвигается в Харьковской области и Донбассе

Армия России громит ВСУ и продвигается в Харьковской области и Донбассе - РИА Новости Крым, 19.05.2024

Армия России громит ВСУ и продвигается в Харьковской области и Донбассе

Подразделения российских войск продолжают продвижение в глубину обороны противника в ДНР, Харьковской и Запорожской областях. За сутки ВСУ потеряли 1860... РИА Новости Крым, 19.05.2024

2024-05-19T14:40

2024-05-19T14:40

2024-05-19T14:41

министерство обороны рф

новости сво

потери всу

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

харьковская область

ситуация в донбассе: новости и комментарии

события в донбассе

херсонская область

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/13/1137388621_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_ff3ac618174241cdd1ee8db03ad726b2.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Подразделения российских войск продолжают продвижение в глубину обороны противника в ДНР, Харьковской и Запорожской областях. За сутки ВСУ потеряли 1860 боевиков и значительное количество техники, в том числе иностранного производства. Об этом сообщили в Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике "Иностранного легиона" и бригадам теробороны в районах Лукьянцы, Веселое и Радгоспное Харьковской области.Отражены пять контратак штурмовых групп в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Тихое Харьковской области. Потери ВСУ составили до 230 боевиков, танк, две боевые бронемашины, 10 пикапов, самоходка "Гвоздика" и РСЗО "Град"."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение противнику в районе Торское ДНР. ВСУ потеряли до 440 боевиков, три гаубицы М777 производства США, гаубицу "МСТА-Б" и два самоходки "Гвоздика", – сообщили в оборонном ведомстве.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Антоновки и Белогоровки ДНР. Также отражена атака штурмовой группы ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. Противник лишился более 680 боевиков, двух танков, двух БМП и 10 автомобилей.В ходе контрабатарейной борьбы поражена самоходка "Гвоздика", гаубица "Д-30", три 105 мм гаубицы L-119 производства Великобритании и 105 мм орудие М119 производства США. Уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение противнику в районе Евгеновки, Новоалександровки, Розовки и Новгородского ДНР. А также отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ в районе Шум, Нетайлово, Новокалиново, Уманского и Соловьево ДНР. Противник потерял до 345 боевиков, две боевые бронемашины, два автомобиля и гаубица "МСТА-Б".Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Великой Новоселки и Макаровки ДНР.Пресечены две контратаки штурмовых групп ВСУ в районе Урожайного и Старомайорского ДНР. Противник потерял до 105 боевиков, две БМП, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и самоходку "Гвоздика".Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе Веселого Херсонской области и Работино Запорожской области.Потери ВСУ составили до 60 боевиков, пять автомобилей, гаубица М777 производства США, гаубица "Д-20" и гаубица "Д-30".Читайте также на РИА Новости Крым:Более 100 дронов ВСУ и 12 ракет ATACMS уничтожены за суткиНад Крымом уничтожены 9 ракет ATACMSВСУ потеряли более 1700 боевиков за сутки

харьковская область

херсонская область

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), харьковская область, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, херсонская область, запорожская область, поставки западного оружия украине