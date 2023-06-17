https://crimea.ria.ru/20230617/sanitarnaya-zona-na-ukraine-gde-ostanovyatsya-rossiyskie-voyska-1129428970.html

"Санитарная зона" на Украине: где остановятся российские войска

"Санитарная зона" на Украине: где остановятся российские войска - РИА Новости Крым, 17.06.2023

"Санитарная зона" на Украине: где остановятся российские войска

Украино-польская граница должна стать российско-польской по итогам СВО и создания "санитарной зоны" на Украине, если иного пути обеспечить безопасность России,... РИА Новости Крым, 17.06.2023

2023-06-17T08:28

2023-06-17T08:28

2023-06-17T08:28

радио "спутник в крыму"

сво

мнения

игорь шатров

политика

украина

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Украино-польская граница должна стать российско-польской по итогам СВО и создания "санитарной зоны" на Украине, если иного пути обеспечить безопасность России, учитывая ее новые государственные границы и вражеский профашистский режим в Киеве, не существует. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Президент РФ Владимир Путин допустил создание на Украине "санитарной зоны" для защиты России от обстрелов со стороны ВСУ. Российский лидер подчеркнул, что такие меры могут быть приняты в перспективе в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.По словам Шатрова, ситуация на поле боя в зоне СВО складывается сегодня таким образом, что российские войска успешно противостоят так называемому контрнаступлению ВСУ. "Но рано или поздно мы просто обязаны будем – это цель любой военной операции – перейти в активную фазу (наступления - ред.) и обеспечить безопасность. Это значит, что мы не должны допускать возможности, чтобы артиллерия и различные другие средства поражения дальнего действия достигали территории Российской Федерации", – сказал Шатров."Потому что до тех пор, пока на западе от России будет находиться агрессивное, вооруженное, руководимое профашистским режимом государство, никакого покоя нашим приграничным территориям не будет. И если даже на ограниченной территории – одной условной Львовской области он сохранится, нам не будет от этого спокойнее. Этот режим будет постоянной угрозой территории Российской Федерации", – отметил эксперт.Шатров подчеркнул, что основная задача России для достижения целей СВО – уничтожить режим, "не обязательно уничтожать это государство". Но поскольку в нынешней ситуации кардинальные перемены на Украине произойти не могут, иного пути, как двигаться российским войскам дальше на запад, нет."В этом государстве должны произойти кардинальные перемены: к власти должны прийти другие люди. Могут ли они сейчас прийти? Нет. Может быть, под давлением российских вооруженных сил со временем сложатся такие условия, что эти другие силы придут к власти и свергнут режим Зеленского. А пока это нынешняя польско-украинская граница, а в будущем польско-российская", – заключил Шатров.Читайте также на РИА Новости Крым:У ВСУ нет шансов в контрнаступлении – ПутинМедведев обозначил границы санитарной зоны безопасности России Когда закончится СВО на Украине – мнение

https://crimea.ria.ru/20230614/yakov-kedmi-kakim-budet-mir-posle-svo-1129364453.html

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сво, мнения, игорь шатров, политика, украина, обстрелы всу