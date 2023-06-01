https://crimea.ria.ru/20230601/kogda-zakonchitsya-svo-na-ukraine--mnenie-1129131686.html

Когда закончится СВО на Украине – мнение

Когда закончится СВО на Украине – мнение - РИА Новости Крым, 01.06.2023

Когда закончится СВО на Украине – мнение

Специальная военная операция на Украине продлится ровно до того момента, пока Запад во главе с США не прекратят помогать киевскому режиму, а это рано или поздно РИА Новости Крым, 01.06.2023

2023-06-01T19:47

2023-06-01T19:47

2023-06-01T19:47

мнения

украина

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сша

александр харченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Специальная военная операция на Украине продлится ровно до того момента, пока Запад во главе с США не прекратят помогать киевскому режиму, а это рано или поздно произойдет, как произошло с боевиками в южных провинциях Сирии. Такое мнение высказал военный корреспондент РИА Новости Александр Харченко."Южные провинции Сирии – Дераа, Эль-Кунейтра – с 2011 по 2018 годы их точно так же накачивали оружием, деньгами, и они стояли, и сирийская армия не могла пройти и ста метров вперед. Но в один момент западные кураторы собирают полевых командиров и говорят: уважаемые товарищи боевики, мы, конечно, вас очень любим, но отныне вы должны полагаться только на свои силы, мы умываем руки. И через месяц все сопротивление в южных провинциях Сирии было закончено", – сказал Харченко на форуме "Какая Украина нам нужна?" на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".Военкор рассказал, что общался с сирийскими боевиками после того, как они сдались и прекратили сопротивление. По их словам, через три-четыре года после начала боевых действий они начали понимать, что являются лишь инструментом в руках США, которые давали им ровно столько оружия, чтобы сдерживать сирийскую армию, но не переходить в масштабное наступление.По словам Харченко, после Сирии Украине для него "прочитанная книга", поскольку Запад в обоих случаях работает по одним шаблонам."Украина не сможет нас победить, пока наша оборонка в три смены гонит продукцию на фронт. Украине надо осознать, что они не более чем инструмент. В любом случае мы будем воевать до тех пор, пока западным кураторам это не надоест. Потом, как и в случае с повстанцами в Сирии, им скажут: "хватит, нам это надоело", – полагает военкор.При этом он считает большой ошибкой недооценивать противника, поскольку в украинской армии очень высокий уровень мотивации, помноженный на неограниченные поставки западного оружия. Это, в частности, показали бои за Артемовск, где военные ВСУ, несмотря на отсутствие всяких шансов удержаться в городе, фактически "стояли насмерть", отметил Харченко.Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.На данный момент почти полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области, приазовская часть Запорожской и незначительная часть Харьковской областей. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".Читайте также на РИА Новости Крым:Как скрипач из Крыма стал оператором беспилотника и что думает об СВО"Остров поддержки V": как буряты в Крыму помогают бойцам СВОВведет ли НАТО свои войска на Украину – мнение

https://crimea.ria.ru/20230531/v-odesse-unichtozhen-posledniy-boevoy-korabl-vms-ukrainy-1129100859.html

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мнения, украина, всу (вооруженные силы украины), новости, сво, россия, поставки западного оружия украине, сша, александр харченко