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Введет ли НАТО свои войска на Украину – мнение - РИА Новости Крым, 01.06.2023
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Введет ли НАТО свои войска на Украину – мнение
Введет ли НАТО свои войска на Украину – мнение - РИА Новости Крым, 01.06.2023
Введет ли НАТО свои войска на Украину – мнение
НАТО и ее отдельные члены в лице Польши и Румынии не будет вводить свои войска на Украину, даже если российские войска в ходе специальной военной операции... РИА Новости Крым, 01.06.2023
2023-06-01T14:21
2023-06-01T14:21
александр дугин
политика
нато
сво
россия
мнения
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. НАТО и ее отдельные члены в лице Польши и Румынии не будет вводить свои войска на Украину, даже если российские войска в ходе специальной военной операции дойдут до западноукраинских регионов. Такое мнение высказал политолог, философ и общественный деятель Александр Дугин.По словам Дугина, полноценное и масштабное вступление НАТО в конфликт против России резко повышает риски применения стратегического ядерного оружия, что является для Запада "абсолютно бессмысленным и нерациональным".Политолог также предположил, что в случае освобождения в ходе всей специальной военной операции всей территории Украины, включая Галичину, "воцарится долгий, сильный, процветающий мир.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддержка Украины будет продолжаться, пока это необходимо, но это "не делает Североатлантический альянс и его членов частью конфликта".Расширение НАТО на Восток опасно для самого альянса – эксперт &gt;&gt;Директор ФСБ России Александр Бортников на встрече в Минске заявил, что НАТО координирует диверсионно-террористическую деятельность украинских вооруженных формирований и спецслужб, пополняет ряды ВСУ иностранными наемниками и боевиками международных террористических организаций, а также осуществляет разведывательное и техническое обеспечение боевых вылазок украинских диверсантов и агентуры в отношении военных и гражданских объектов и критической инфраструктуры России и Беларуси.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин денонсировал Договор об обычных вооружениях в Европе Запад поддерживает желание Киева устроить геноцид в Крыму – Лавров Выборы в Турции и победа Эрдогана: какие уроки должна извлечь Россия
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александр дугин, политика, нато, сво, россия, мнения, украина
Введет ли НАТО свои войска на Украину – мнение

Политолог Дугин: для НАТО нет резона рисковать и вводить свои войска на Украину

14:21 01.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. НАТО и ее отдельные члены в лице Польши и Румынии не будет вводить свои войска на Украину, даже если российские войска в ходе специальной военной операции дойдут до западноукраинских регионов. Такое мнение высказал политолог, философ и общественный деятель Александр Дугин.
"Глубоко убежден, что НАТО напрямую не вступит в этот конфликт, потому что для нее и Запада это не имеет никаких резонов. Думаю, даже Польша и Румыния (свои войска) туда не отправят, потому что они и так такого достигли уже и достигнут еще, даже если мы освободим Львов, что это не будет их поражением", - сказал эксперт на форуме "Какая Украина нам нужна?" на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".
По словам Дугина, полноценное и масштабное вступление НАТО в конфликт против России резко повышает риски применения стратегического ядерного оружия, что является для Запада "абсолютно бессмысленным и нерациональным".
Политолог также предположил, что в случае освобождения в ходе всей специальной военной операции всей территории Украины, включая Галичину, "воцарится долгий, сильный, процветающий мир.
"Запад останется при своем, он будет ломать нас изнутри, будет ломать нас из-за огромного количества очень странных граждан, которые окажутся внутри нашего государства. Запад просто, потирая руки, продолжит нас уничтожать, но уже без горячих фаз. Вызовы будут огромные, тем не менее, военный мир будет нам на какое-то время гарантирован", - пояснил Дугин.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддержка Украины будет продолжаться, пока это необходимо, но это "не делает Североатлантический альянс и его членов частью конфликта".
Расширение НАТО на Восток опасно для самого альянса – эксперт >>
Директор ФСБ России Александр Бортников на встрече в Минске заявил, что НАТО координирует диверсионно-террористическую деятельность украинских вооруженных формирований и спецслужб, пополняет ряды ВСУ иностранными наемниками и боевиками международных террористических организаций, а также осуществляет разведывательное и техническое обеспечение боевых вылазок украинских диверсантов и агентуры в отношении военных и гражданских объектов и критической инфраструктуры России и Беларуси.
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