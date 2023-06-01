https://crimea.ria.ru/20230601/vvedet-li-nato-svoi-voyska-na-ukrainu--mnenie-1129128797.html

Введет ли НАТО свои войска на Украину – мнение

Введет ли НАТО свои войска на Украину – мнение - РИА Новости Крым, 01.06.2023

Введет ли НАТО свои войска на Украину – мнение

НАТО и ее отдельные члены в лице Польши и Румынии не будет вводить свои войска на Украину, даже если российские войска в ходе специальной военной операции... РИА Новости Крым, 01.06.2023

2023-06-01T14:21

2023-06-01T14:21

2023-06-01T14:21

александр дугин

политика

нато

сво

россия

мнения

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. НАТО и ее отдельные члены в лице Польши и Румынии не будет вводить свои войска на Украину, даже если российские войска в ходе специальной военной операции дойдут до западноукраинских регионов. Такое мнение высказал политолог, философ и общественный деятель Александр Дугин.По словам Дугина, полноценное и масштабное вступление НАТО в конфликт против России резко повышает риски применения стратегического ядерного оружия, что является для Запада "абсолютно бессмысленным и нерациональным".Политолог также предположил, что в случае освобождения в ходе всей специальной военной операции всей территории Украины, включая Галичину, "воцарится долгий, сильный, процветающий мир.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддержка Украины будет продолжаться, пока это необходимо, но это "не делает Североатлантический альянс и его членов частью конфликта".Расширение НАТО на Восток опасно для самого альянса – эксперт >>Директор ФСБ России Александр Бортников на встрече в Минске заявил, что НАТО координирует диверсионно-террористическую деятельность украинских вооруженных формирований и спецслужб, пополняет ряды ВСУ иностранными наемниками и боевиками международных террористических организаций, а также осуществляет разведывательное и техническое обеспечение боевых вылазок украинских диверсантов и агентуры в отношении военных и гражданских объектов и критической инфраструктуры России и Беларуси.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин денонсировал Договор об обычных вооружениях в Европе Запад поддерживает желание Киева устроить геноцид в Крыму – Лавров Выборы в Турции и победа Эрдогана: какие уроки должна извлечь Россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дугин, политика, нато, сво, россия, мнения, украина