https://crimea.ria.ru/20240518/rossiyskie-voyska-osvobodili-selo-staritsa-v-kharkovskoy-oblasti-1137379467.html
Российские войска освободили село Старица в Харьковской области
Российские войска освободили село Старица в Харьковской области - РИА Новости Крым, 18.05.2024
Российские войска освободили село Старица в Харьковской области
Подразделения российской группировки войск "Север" освободили село Старица в Волчанском районе Харьковской области и продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ... РИА Новости Крым, 18.05.2024
2024-05-18T13:26
2024-05-18T13:26
2024-05-18T13:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск "Север" освободили село Старица в Волчанском районе Харьковской области и продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Российские военные на данном направлении нанесли поражение живой силе и технике трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Ветеринарное Харьковской области, Мирополье и Локня Сумской области, а также отразили четыре контратаки противника в районах населенных пунктов Липцы, Тихое и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.Минобороны России накануне сообщило, что Вооруженные силы РФ за неделю освободили 12 населенных пунктов Харьковской области: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья. Подразделения группировки продолжают продвижение в глубину обороны противника. Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что российские войска в Харьковской области в ходе наступления создают санитарную зону безопасности, чтобы обезопасить от обстрелов приграничные регионы России. По его словам, бойцы группировки "Север" добиваются успехов в боях в Харьковской области, "каждый день двигаются строго по плану". При этом планов по взятию Харькова у России нет, добавил президент. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее заявил о расширении российскими войсками зоны боевых действий в Харьковской области почти на 70 километров, и о том, что это вынуждает украинскую армию задействовать дополнительные резервы. По его словам, российские подразделения "сосредоточили основные усилия на направлении Стрелечья – Липцы", а также на освобождении Волчанска, "с дальнейшим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления в тыл ВСУ". Читайте также на РИА Новости Крым: ВСУ лишились 9500 боевиков и 18 полевых складов боеприпасов В НАТО признали существенное ухудшение ситуации для ВСУ Заходят патрули РФ и обеспечивают контроль – обстановка под Харьковом
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Российские войска освободили село Старица в Харьковской области
Группировка "Север" освободила населенный пункт Старица в Харьковской области – Минобороны
13:26 18.05.2024 (обновлено: 13:39 18.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск "Север" освободили село Старица в Волчанском районе Харьковской области и продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в результате активных действий освобожден населенный пункт Старица Харьковской области и продолжено продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.
Российские военные на данном направлении нанесли поражение живой силе и технике трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Ветеринарное Харьковской области, Мирополье и Локня Сумской области, а также отразили четыре контратаки противника в районах населенных пунктов Липцы, Тихое и Волчанск Харьковской области.
Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
Минобороны России накануне сообщило, что Вооруженные силы РФ за неделю освободили 12 населенных пунктов Харьковской области: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья.
Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил
, что российские войска в Харьковской области в ходе наступления создают санитарную зону безопасности, чтобы обезопасить от обстрелов приграничные регионы России.
По его словам, бойцы группировки "Север" добиваются успехов в боях в Харьковской области, "каждый день двигаются строго по плану". При этом планов по взятию Харькова у России нет, добавил президент.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее заявил о расширении российскими войсками зоны боевых действий
в Харьковской области почти на 70 километров, и о том, что это вынуждает украинскую армию задействовать дополнительные резервы.
По его словам, российские подразделения "сосредоточили основные усилия на направлении Стрелечья – Липцы", а также на освобождении Волчанска, "с дальнейшим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления в тыл ВСУ".
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