https://crimea.ria.ru/20231114/krymskiy-most-aktualnaya-informatsiya-na-utro-vtornika-1132767038.html

Крымский мост: актуальная информация на утро вторника

Крымский мост: актуальная информация на утро вторника - РИА Новости Крым, 14.11.2023

Крымский мост: актуальная информация на утро вторника

Очередей на Крымском мосту утром во вторник нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T08:05

2023-11-14T08:05

2023-11-14T08:05

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

крым

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Очередей на Крымском мосту утром во вторник нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Поскольку для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилисты должны пройти обязательный досмотр транспортных средств, в дни пиковых нагрузок перед пунктами контроля могут скапливаться очереди. Для увеличения пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов. Проезд по мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Периодически Крымский мост в целях безопасности закрывают для проезда. Эти меры временные. Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Добраться из Крыма на материк и обратно также можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.

https://crimea.ria.ru/20231107/zheleznaya-doroga-v-krym-cherez-novye-regiony-uprostit-logistiku---aksenov-1132619802.html

крымский мост

крым

керчь

тамань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань