https://crimea.ria.ru/20231114/krymskiy-most-aktualnaya-informatsiya-na-utro-vtornika-1132767038.html
Крымский мост: актуальная информация на утро вторника
Крымский мост: актуальная информация на утро вторника - РИА Новости Крым, 14.11.2023
Крымский мост: актуальная информация на утро вторника
Очередей на Крымском мосту утром во вторник нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 14.11.2023
2023-11-14T08:05
2023-11-14T08:05
2023-11-14T08:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Очередей на Крымском мосту утром во вторник нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Поскольку для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилисты должны пройти обязательный досмотр транспортных средств, в дни пиковых нагрузок перед пунктами контроля могут скапливаться очереди. Для увеличения пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов. Проезд по мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Периодически Крымский мост в целях безопасности закрывают для проезда. Эти меры временные. Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Добраться из Крыма на материк и обратно также можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
https://crimea.ria.ru/20231107/zheleznaya-doroga-v-krym-cherez-novye-regiony-uprostit-logistiku---aksenov-1132619802.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань
Крымский мост: актуальная информация на утро вторника
Крымский мост свободен для проезда