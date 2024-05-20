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На правом берегу Днепра уничтожен склад ВСУ и гаубица США
На правом берегу Днепра уничтожен склад ВСУ и гаубица США - РИА Новости Крым, 20.05.2024
На правом берегу Днепра уничтожен склад ВСУ и гаубица США
Артиллеристы-десантники из состава российской группировки войск "Днепр" уничтожили склад ВСУ и гаубицу производства США на правом берегу Днепра в Херсонской... РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T07:59
2024-05-20T07:59
2024-05-20T07:59
министерство обороны рф
новости сво
группировка войск "днепр"
херсонская область
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Артиллеристы-десантники из состава российской группировки войск "Днепр" уничтожили склад ВСУ и гаубицу производства США на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что расчеты российских десантников вели стрельбу по целям с закрытых огневых позиций на расстоянии 28 км, используя 152-мм буксируемые гаубицы 2А36 "Гиацинт-Б"."Обнаружение противника, а также дальнейшую корректировку огня гаубиц производили с помощью средств воздушной разведки БПЛА Zala подразделений беспилотной авиации", – уточняется в сообщении.Также в ведомстве сообщили, что штурмовые отряды 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск заняли опорный пункт на Донецком направлении СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России громит ВСУ и продвигается в Харьковской области и Донбассе Более 100 дронов ВСУ и 12 ракет ATACMS уничтожены за сутки
https://crimea.ria.ru/20240502/morpekhi-dnepra-unichtozhili-diversantov-na-ostrove-v-khersonskoy-oblasti-1136981141.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, группировка войск "днепр", херсонская область, вооруженные силы россии, потери всу
На правом берегу Днепра уничтожен склад ВСУ и гаубица США
Российские артиллеристы-десантники уничтожили склад и гаубицу ВСУ на правом берегу Днепра
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Артиллеристы-десантники из состава российской группировки войск "Днепр" уничтожили склад ВСУ и гаубицу производства США на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Артиллеристы ВДВ уничтожили буксируемую гаубицу ВСУ М-777 и полевой склад боеприпасов на правом берегу Днепра в Херсонской области", – сказано в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что расчеты российских десантников вели стрельбу по целям с закрытых огневых позиций на расстоянии 28 км, используя 152-мм буксируемые гаубицы 2А36 "Гиацинт-Б".
"Обнаружение противника, а также дальнейшую корректировку огня гаубиц производили с помощью средств воздушной разведки БПЛА Zala подразделений беспилотной авиации", – уточняется в сообщении.
Также в ведомстве сообщили, что штурмовые отряды 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск заняли опорный пункт на Донецком направлении СВО.
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