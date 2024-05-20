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В Джанкойском районе Крыма вода из-под крана будет непригодна для питья - РИА Новости Крым, 20.05.2024
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В Джанкойском районе Крыма вода из-под крана будет непригодна для питья
В Джанкойском районе Крыма вода из-под крана будет непригодна для питья - РИА Новости Крым, 20.05.2024
В Джанкойском районе Крыма вода из-под крана будет непригодна для питья
Водопроводная вода станет непригодной для использования в поселке Красногвардейское Джанкойского района Крыма во вторник, 21 мая. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T07:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Водопроводная вода станет непригодной для использования в поселке Красногвардейское Джанкойского района Крыма во вторник, 21 мая. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".Предприятие приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует иметь запас питьевой воды на период проведения работ.В апреле Джанкойский филиал "Воды Крыма" проводил дезинфекцию резервуаров чистой воды. В январе проводили дезинфекцию скважины и водопроводных сетей в селе Ровное Красногвардейского района. В феврале дополнительно очищали и обеззараживали воду в Ленинском районе полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории на два дня отключат воду – причины и датыРаботы на миллиард: в Ялте построят новые водоочистные сооруженияСтроительство гидротоннеля под горой Ай-Петри в Крыму практически завершено
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новости крыма, вода крыма, водоснабжение, вода в крыму, новости, красногвардейское, красногвардейский район
В Джанкойском районе Крыма вода из-под крана будет непригодна для питья

Вода будет непригодна для питься в поселке Красногвардейское из-за дезинфекции водопровода

07:17 20.05.2024
 
© РИА Новости КрымВода
Вода - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Водопроводная вода станет непригодной для использования в поселке Красногвардейское Джанкойского района Крыма во вторник, 21 мая. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".
"21.05.24 с 09:00 до 16:00 в пгт. Красногвардейское по ул. Киевской и ул. 50 лет Октября будет производиться дезинфекция водонапорной башни и водопроводных сетей. В указанный промежуток времени вода к употреблению непригодна", – сказано в сообщении.
Предприятие приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует иметь запас питьевой воды на период проведения работ.
В апреле Джанкойский филиал "Воды Крыма" проводил дезинфекцию резервуаров чистой воды. В январе проводили дезинфекцию скважины и водопроводных сетей в селе Ровное Красногвардейского района. В феврале дополнительно очищали и обеззараживали воду в Ленинском районе полуострова.
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