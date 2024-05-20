https://crimea.ria.ru/20240520/v-dzhankoyskom-rayone-kryma-voda-iz-pod-krana-budet-neprigodna-dlya-pitya-1137397458.html
В Джанкойском районе Крыма вода из-под крана будет непригодна для питья
В Джанкойском районе Крыма вода из-под крана будет непригодна для питья - РИА Новости Крым, 20.05.2024
В Джанкойском районе Крыма вода из-под крана будет непригодна для питья
Водопроводная вода станет непригодной для использования в поселке Красногвардейское Джанкойского района Крыма во вторник, 21 мая. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T07:17
2024-05-20T07:17
2024-05-20T07:06
новости крыма
вода крыма
водоснабжение
вода в крыму
новости
красногвардейское
красногвардейский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/02/1121616999_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_4fc7aff45515f63ef79ab39e5ad52110.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Водопроводная вода станет непригодной для использования в поселке Красногвардейское Джанкойского района Крыма во вторник, 21 мая. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".Предприятие приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует иметь запас питьевой воды на период проведения работ.В апреле Джанкойский филиал "Воды Крыма" проводил дезинфекцию резервуаров чистой воды. В январе проводили дезинфекцию скважины и водопроводных сетей в селе Ровное Красногвардейского района. В феврале дополнительно очищали и обеззараживали воду в Ленинском районе полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории на два дня отключат воду – причины и датыРаботы на миллиард: в Ялте построят новые водоочистные сооруженияСтроительство гидротоннеля под горой Ай-Петри в Крыму практически завершено
красногвардейское
красногвардейский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/02/1121616999_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_994d3b57488ddaaa2fd165d497573fa2.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, вода крыма, водоснабжение, вода в крыму, новости, красногвардейское, красногвардейский район
В Джанкойском районе Крыма вода из-под крана будет непригодна для питья
Вода будет непригодна для питься в поселке Красногвардейское из-за дезинфекции водопровода