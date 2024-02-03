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Жителям 17 сел в Крыму на три дня запретили пить воду из крана - причина

Жителям 17 сел в Крыму на три дня запретили пить воду из крана - причина - РИА Новости Крым, 03.02.2024

Жителям 17 сел в Крыму на три дня запретили пить воду из крана - причина

В Ленинском районе полуострова будут дополнительно очищать и обеззараживать воду. С 3 по 5 февраля жителей 17 населенных пунктов региона просят не употреблять... РИА Новости Крым, 03.02.2024

2024-02-03T07:33

2024-02-03T07:33

2024-02-03T07:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Ленинском районе полуострова будут дополнительно очищать и обеззараживать воду. С 3 по 5 февраля жителей 17 населенных пунктов региона просят не употреблять воду из-под крана в пищу. Об этом сообщает "Вода Крыма"."В связи с ухудшением качества поступающей исходной воды (по показателю – цветность), в период с третьего по пятое февраля Ленинским филиалом "Воды Крыма" будут проводиться работы по дополнительной очистке и обеззараживанию на Ленинском блоке фильтровальных станций", - говорится в сообщении Telegram-канала предприятия."После дезинфекции перед употреблением воду необходимо в течение 10 минут пропустить через водопроводный кран. Ее можно использовать после ее отстаивания и кипячения", - уточняется в сообщении.

ленинский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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