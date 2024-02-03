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Жителям 17 сел в Крыму на три дня запретили пить воду из крана - причина
Жителям 17 сел в Крыму на три дня запретили пить воду из крана - причина - РИА Новости Крым, 03.02.2024
Жителям 17 сел в Крыму на три дня запретили пить воду из крана - причина
В Ленинском районе полуострова будут дополнительно очищать и обеззараживать воду. С 3 по 5 февраля жителей 17 населенных пунктов региона просят не употреблять... РИА Новости Крым, 03.02.2024
2024-02-03T07:33
2024-02-03T07:33
2024-02-03T07:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Ленинском районе полуострова будут дополнительно очищать и обеззараживать воду. С 3 по 5 февраля жителей 17 населенных пунктов региона просят не употреблять воду из-под крана в пищу. Об этом сообщает "Вода Крыма"."В связи с ухудшением качества поступающей исходной воды (по показателю – цветность), в период с третьего по пятое февраля Ленинским филиалом "Воды Крыма" будут проводиться работы по дополнительной очистке и обеззараживанию на Ленинском блоке фильтровальных станций", - говорится в сообщении Telegram-канала предприятия."После дезинфекции перед употреблением воду необходимо в течение 10 минут пропустить через водопроводный кран. Ее можно использовать после ее отстаивания и кипячения", - уточняется в сообщении.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ленинский район, крым, вода крыма, вода в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма
Жителям 17 сел в Крыму на три дня запретили пить воду из крана - причина
В Ленинском районе Крыма с 3 по 5 февраля будут обеззараживать воду
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Ленинском районе полуострова будут дополнительно очищать и обеззараживать воду. С 3 по 5 февраля жителей 17 населенных пунктов региона просят не употреблять воду из-под крана в пищу. Об этом сообщает "Вода Крыма".
"В связи с ухудшением качества поступающей исходной воды (по показателю – цветность), в период с третьего по пятое февраля Ленинским филиалом "Воды Крыма" будут проводиться работы по дополнительной очистке и обеззараживанию на Ленинском блоке фильтровальных станций", - говорится в сообщении Telegram-канала предприятия.
Не рекомендуется употреблять воду из-под крана в указанный период жителям сел Ленинское, Останино, Виноградное, Романово, Марфовка, Вулкановка, Кирово, Краногорка, Луговое, Ерофеево, Уварово, Южное, Батальное, Семисотка, Королево, Ильичево, а также поселка Ленино.
"После дезинфекции перед употреблением воду необходимо в течение 10 минут пропустить через водопроводный кран. Ее можно использовать после ее отстаивания и кипячения", - уточняется в сообщении.