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Под горой Ай-Петри в Крыму пробурили тоннель длиной более 7 километров

Под горой Ай-Петри в Крыму пробурили тоннель длиной более 7 километров - РИА Новости Крым, 11.04.2024

Под горой Ай-Петри в Крыму пробурили тоннель длиной более 7 километров

Строительство гидротоннеля под плато горы Ай-Петри, по которому на Южный берег пойдет вода, практически завершено. Он соединяет село Счастливое в Бахчисарайском РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T15:46

2024-04-11T15:46

2024-04-11T16:34

крым

ай-петри

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Строительство гидротоннеля под плато горы Ай-Петри, по которому на Южный берег пойдет вода, практически завершено. Он соединяет село Счастливое в Бахчисарайском районе с Большой Ялтой, рассказал журналистам начальник участка подземных работ Александр Василенков.По его словам сейчас идет техническое оснащение и монтаж коммуникаций. Для контроля за тоннелем устанавливаются антисейсмические датчики.Сейчас на объекте демонтируют рельсы, по которым проходил сам комплекс для бурения и рабочие мини-поезда для перевозки грузов. Все составляющие этой маленькой подземной железной дороги промываются и укладываются для транспортировки. Теперь они будут служить на новом объекте, как до этого служили при строительства канализационного коллектора в Симферополе.Процесс не останавливается ни днем, ни ночью – трудятся в две смены, вахтовым методом, по 15 дней. Новый гидротоннель под землей соединяется с участком старого, проложенного еще в шестидесятых годах строителями Харьковского метрополитена.Строительство ведется в рамках федеральной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя". На выполнение работ было выделено 8,4 миллиарда рублей, на данный момент объект готов на 94%, уточнили в министерстве.По новому гидротоннелю вода из Счастливенского водохранилища будет поступать в Ялту самотеком, без насосных станций. Сейчас на объекте выполняется подключение к существующим водоводам, пусконаладочные работы и благоустройство территории. Все работы будут завершены в июне 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Трубы и траншеи: как ремонтируют магистральный водовод в Сакском районе Когда достроят новый водовод в ЕвпаторииНа сколько сократились потери воды в Симферополе после замены водоводов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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