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Под горой Ай-Петри в Крыму пробурили тоннель длиной более 7 километров
Под горой Ай-Петри в Крыму пробурили тоннель длиной более 7 километров - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Под горой Ай-Петри в Крыму пробурили тоннель длиной более 7 километров
Строительство гидротоннеля под плато горы Ай-Петри, по которому на Южный берег пойдет вода, практически завершено. Он соединяет село Счастливое в Бахчисарайском РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T15:46
2024-04-11T15:46
2024-04-11T16:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Строительство гидротоннеля под плато горы Ай-Петри, по которому на Южный берег пойдет вода, практически завершено. Он соединяет село Счастливое в Бахчисарайском районе с Большой Ялтой, рассказал журналистам начальник участка подземных работ Александр Василенков.По его словам сейчас идет техническое оснащение и монтаж коммуникаций. Для контроля за тоннелем устанавливаются антисейсмические датчики.Сейчас на объекте демонтируют рельсы, по которым проходил сам комплекс для бурения и рабочие мини-поезда для перевозки грузов. Все составляющие этой маленькой подземной железной дороги промываются и укладываются для транспортировки. Теперь они будут служить на новом объекте, как до этого служили при строительства канализационного коллектора в Симферополе.Процесс не останавливается ни днем, ни ночью – трудятся в две смены, вахтовым методом, по 15 дней. Новый гидротоннель под землей соединяется с участком старого, проложенного еще в шестидесятых годах строителями Харьковского метрополитена.Строительство ведется в рамках федеральной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя". На выполнение работ было выделено 8,4 миллиарда рублей, на данный момент объект готов на 94%, уточнили в министерстве.По новому гидротоннелю вода из Счастливенского водохранилища будет поступать в Ялту самотеком, без насосных станций. Сейчас на объекте выполняется подключение к существующим водоводам, пусконаладочные работы и благоустройство территории. Все работы будут завершены в июне 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Трубы и траншеи: как ремонтируют магистральный водовод в Сакском районе Когда достроят новый водовод в ЕвпаторииНа сколько сократились потери воды в Симферополе после замены водоводов
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, ай-петри, строительство, водовод, вода в крыму, реализация фцп в крыму и севастополе, новости крыма, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), водохранилище, водохранилища крыма, ялта, видео
Под горой Ай-Петри в Крыму пробурили тоннель длиной более 7 километров
Строительство гидротоннеля под горой Ай-Петри в Крыму практически завершено
15:46 11.04.2024 (обновлено: 16:34 11.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Строительство гидротоннеля под плато горы Ай-Петри, по которому на Южный берег пойдет вода, практически завершено. Он соединяет село Счастливое в Бахчисарайском районе с Большой Ялтой, рассказал журналистам начальник участка подземных работ Александр Василенков.
"Строительство на завершающем этапе. Основной вид работ - проходка так называемым микротоннельным щитом - завершена. Тоннель протяженностью более 7 километров сооружался проходческим механизированным комплексом, средняя скорость была 15 метров в сутки", - объяснил он.
По его словам сейчас идет техническое оснащение и монтаж коммуникаций. Для контроля за тоннелем устанавливаются антисейсмические датчики.
Сейчас на объекте демонтируют рельсы, по которым проходил сам комплекс для бурения и рабочие мини-поезда для перевозки грузов. Все составляющие этой маленькой подземной железной дороги промываются и укладываются для транспортировки. Теперь они будут служить на новом объекте, как до этого служили при строительства канализационного коллектора в Симферополе.
Процесс не останавливается ни днем, ни ночью – трудятся в две смены, вахтовым методом, по 15 дней. Новый гидротоннель под землей соединяется с участком старого, проложенного еще в шестидесятых годах строителями Харьковского метрополитена.
"В полном объеме выполнены работы по реконструкции существующего недостроенного тоннеля протяженностью 1580 метров и по проходке нового тоннеля. Общая протяженность объекта инженерной инфраструктуры - 7 225,8 метров", - сообщили в пресс-службе министерства строительства РК.
Строительство ведется в рамках
федеральной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя". На выполнение работ было выделено 8,4 миллиарда рублей, на данный момент объект готов на 94%, уточнили в министерстве.
По новому гидротоннелю
вода из Счастливенского водохранилища будет поступать в Ялту самотеком, без насосных станций. Сейчас на объекте выполняется подключение к существующим водоводам, пусконаладочные работы и благоустройство территории. Все работы будут завершены в июне 2024 года.
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