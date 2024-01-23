Рейтинг@Mail.ru
На сколько сократились потери воды в Симферополе после замены водоводов - РИА Новости Крым, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240123/na-skolko-sokratilis-poteri-vody-v-simferopole-posle-zameny-vodovodov-1134401483.html
На сколько сократились потери воды в Симферополе после замены водоводов
На сколько сократились потери воды в Симферополе после замены водоводов - РИА Новости Крым, 23.01.2024
На сколько сократились потери воды в Симферополе после замены водоводов
Замена водоводов позволила на 20% снизить объем потребляемой Симферополем воды при учете полного обеспечения города ресурсом. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T15:35
2024-01-23T15:42
симферополь
радио "спутник в крыму"
новости крыма
крым
максим новик
вода крыма
вода в крыму
водоснабжение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/18/1132283814_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_7e8b8f25bd179d05e10a6bdeb608a35c.jpg
Директор "Воды Крыма" Максим Новик
Директор "Воды Крыма" Максим Новик
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Замена водоводов позволила на 20% снизить объем потребляемой Симферополем воды при учете полного обеспечения города ресурсом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор "Воды Крыма" Максим Новик.Это происходит на фоне роста численности населения города и подключения новых микрорайонов. Новик отметил, что за три года была проведена заменена 47 км сетей в Симферополе. Работы велись на наиболее важных водоводах, которые распределяют ресурс по микрорайонам.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 60 километров теплотрасс в Крыму требуют заменыЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьВласти Севастополя назвали самую большую проблему города в зимний период
https://crimea.ria.ru/20240123/kogda-v-evpatorii-otremontiruyut-problemnye-vodovody-1134401190.html
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/18/1132283814_106:0:1066:720_1920x0_80_0_0_07a769e0fce6933635a0971b12a7b751.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, новости крыма, крым, максим новик, вода крыма, вода в крыму, водоснабжение
На сколько сократились потери воды в Симферополе после замены водоводов

Ремонт водоводов в Симферополе позволяет экономить до 20% объема поставляемой воды

15:35 23.01.2024 (обновлено: 15:42 23.01.2024)
 
© РИА Новости КрымВодовод
Водовод - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Замена водоводов позволила на 20% снизить объем потребляемой Симферополем воды при учете полного обеспечения города ресурсом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор "Воды Крыма" Максим Новик.
Директор "Воды Крыма" Максим Новик
15:35

"За последние три года благодаря замене водоводов удалось на 20% сократить объем подачи воды на Симферополь при полном обеспечении всех потребителей", – сказал Новик.

Это происходит на фоне роста численности населения города и подключения новых микрорайонов. Новик отметил, что за три года была проведена заменена 47 км сетей в Симферополе. Работы велись на наиболее важных водоводах, которые распределяют ресурс по микрорайонам.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Более 60 километров теплотрасс в Крыму требуют замены
Честные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверить
Власти Севастополя назвали самую большую проблему города в зимний период
Строительство тракта водоподачи в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
15:19Радио "Спутник в Крыму"
Когда в Евпатории отремонтируют проблемные водоводы
 
Радио "Спутник в Крыму"СимферопольНовости КрымаКрымМаксим НовикВода КрымаВода в КрымуВодоснабжение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:59Клиентов крупнейшего в Крыму провайдера оставят без связи на всю ночь
17:46При обстреле Донецка пострадали двое спасателей, позже один скончался
17:39Стали известны все номинанты на "Оскар-2024"
17:21Путин обещал подумать над сознанием государственной продуктовой сети
16:55Всем стоять смирно – работают шмели: в теплицах Крыма опыляют помидоры
16:28Путин: многодетные семьи – это опора России
16:01Сергей Карякин откроет шахматные школы в новых регионах России
15:47Взрыв на заводе миноборонпрома Азербайджана - что известно
15:43Двум крымчанам грозит 20 лет колонии за покушение на сбыт марихуаны – ФСБ
15:35На сколько сократились потери воды в Симферополе после замены водоводов
15:19Когда в Евпатории отремонтируют проблемные водоводы
15:09Новый город на Арабатской стрелке – Сальдо рассказал о ходе строительства
14:55Семья из Крыма зажжет огонь семейного очага "Сердце России"
14:41В Крыму растет заболеваемость ОРВИ и гриппом среди школьников
14:16Крым вошел в топ-5 Национального туристического рейтинга России
14:08Громадные потери ВСУ: уничтожены почти 800 боевиков, оружие и техника
14:02В Крыму стало меньше краж, грабежей и разбоев
13:54РНКБ в 2023 году выдал бизнесу 19 млрд рублей по льготным госпрограммам
13:29В Крыму ОРВИ "закрыла" на карантин группы в садах и классы в школах
13:21Высокоточный удар нанесен по объектам ВПК Украины
Лента новостейМолния