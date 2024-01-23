https://crimea.ria.ru/20240123/na-skolko-sokratilis-poteri-vody-v-simferopole-posle-zameny-vodovodov-1134401483.html
На сколько сократились потери воды в Симферополе после замены водоводов
На сколько сократились потери воды в Симферополе после замены водоводов - РИА Новости Крым, 23.01.2024
На сколько сократились потери воды в Симферополе после замены водоводов
Замена водоводов позволила на 20% снизить объем потребляемой Симферополем воды при учете полного обеспечения города ресурсом. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T15:35
2024-01-23T15:35
2024-01-23T15:42
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Директор "Воды Крыма" Максим Новик
Директор "Воды Крыма" Максим Новик
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Замена водоводов позволила на 20% снизить объем потребляемой Симферополем воды при учете полного обеспечения города ресурсом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор "Воды Крыма" Максим Новик.Это происходит на фоне роста численности населения города и подключения новых микрорайонов. Новик отметил, что за три года была проведена заменена 47 км сетей в Симферополе. Работы велись на наиболее важных водоводах, которые распределяют ресурс по микрорайонам.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 60 километров теплотрасс в Крыму требуют заменыЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьВласти Севастополя назвали самую большую проблему города в зимний период
https://crimea.ria.ru/20240123/kogda-v-evpatorii-otremontiruyut-problemnye-vodovody-1134401190.html
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симферополь, новости крыма, крым, максим новик, вода крыма, вода в крыму, водоснабжение
На сколько сократились потери воды в Симферополе после замены водоводов
Ремонт водоводов в Симферополе позволяет экономить до 20% объема поставляемой воды
15:35 23.01.2024 (обновлено: 15:42 23.01.2024)