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Как всем миром ведут воду в Ялту: по колено в воде, по уши в грязи

Как всем миром ведут воду в Ялту: по колено в воде, по уши в грязи - РИА Новости Крым, 31.03.2023

Как всем миром ведут воду в Ялту: по колено в воде, по уши в грязи

Маленький паровозик подкатывается ко входу медленно и как будто обреченно. РИА Новости Крым, 31.03.2023

2023-03-31T19:41

2023-03-31T19:41

2023-03-31T19:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Маленький паровозик подкатывается ко входу медленно и как будто обреченно."Если вы думаете, что это так же быстро, как в метро, – то вы ошибаетесь. В горе так не получится, - это главный инженер компании-подрядчика Андрей Булыгин отговаривает журналистов ехать в тоннель, где сейчас идут работы. – Там примерно четыре с половиной километра, но поезд идет минут сорок туда и столько же обратно".И вообще там тесно, темно и везде вода с грязью – это он подыскивает аргументы.Ура, классная картинка, надо ехать! – это журналисты, у которых с рождения шило в одном месте.Ну надо так надо. Колея в тоннеле одна, чтобы доставить нас в недра, пришлось останавливать производственные процессы. Но все это мы узнаем потом, а пока усаживаемся в технологический мини-поезд. Внутри там тесновато, садимся локоть к локтю, колени упираются в противоположную стенку. Кто-то шутит: а чай в железных подстаканничках принесут? А вай-фая нету? Как пройти в вагон-ресторан? Обратите внимание, какой шикарный вид из окна!За грязным окошком – длиннющий тротуар из железа, если так можно назвать подвесную дорожку шириной сантиметров тридцать. Да уж, "крымская Мория" тесновата. Диаметр тоннеля всего три с половиной метра. Нам объясняют, что строители ходят на работу именно по этой узкой дорожке, это нам, вип-персонам, состав подали. Вообще-то по рельсам вывозят только вагонетки с грунтом, который получается в результате бурения. А мы едем смотреть, как во глубине ай-петринских руд строят будущий водовод для снабжения жителей Большой Ялты.Полчаса мы любуемся тюбингами – бетонными фрагментами, из которых складываются кольца тоннеля. Одно такое кольцо состоит из шести закругленных тюбингов весом в полторы тонны каждый. Когда паровозик останавливается, на "перрон" приходится в буквальном смысле взбираться – он на метр выше вагона. Все вокруг действительно грязное: над нами с километр горы, в которой очень много грунтовых вод. Они просачиваются сквозь бетон, смешиваются с грязью и оставляют следы повсюду: на нашем вагончике, на всем оборудовании, на одежде, обуви... Иногда что-то капает за шиворот, но это уже мелочи.Большая дырка в горе Ай-ПетриНа крепость самого гидротоннеля это никак не влияет, говорит он: за бетонные кольца нагнетается специальный раствор, который затвердевает, и в результате получается очень мощная и надежная конструкция."Мы идем щитом, - пытается объяснить гуманитариям главный инженер. - Микротоннельный щит разбуривает впереди себя породу, и по конвейерной ленте этот грунт выдается на тележки и вывозится наружу. На его место устанавливается сразу бетонное кольцо, состоящее из нескольких частей – тюбингов, которые скрепляются между собой резиновыми прокладками и специальными пластиковыми штуцерами".Так это слышат все нормальные люди."Шаи-Хулуд – это "владыка вечности", великий червь, пожирающий пески Арракиса… " - слышит в это время журналист с дипломом филолога в анамнезе, фанатеющий от миров "Дюны" Фрэнка Герберта. Но в отличии от владык вечности, погибающих в воде, тоннелепроходческий щит жидкости не боится, а вот работать способен действительно вечно. Наверное. Во всяком случае, трудится он днем и ночью, останавливаясь только на плановый ремонт."Во время остановки происходит консервация всех узлов, то есть растворную линию надо продувать, консервировать, проводить много технологических процессов для остановки, - объясняет главный механик по горному оборудованию Максим Бадаев. - Останавливаться, конечно, можно, но это долгий и трудоемкий процесс, поэтому в основном мы работаем без праздников и выходных".В день щит проходит от семи до 12 метров, расстояние зависит от плотности породы. Здесь есть и самые твердые скальные, и мягкие глинистые грунты.Каждое пятое кольцо в тоннеле пронумеровано. Это делается для навигационного прибора, который показывает водителю щита, куда ехать: вверх-вниз, вира-майна. Кроме того, в цифрах "зашифрована" информация, кто и когда это кольцо ставил – для отчетности и чтобы потом было с кого спросить. Но есть и надписи чисто человеческие, никакой машине не понятные, - названия городов, откуда родом строители водовода.Тоннель идет с естественным уклоном, на каждое кольцо – 5 миллиметров. Это сделано для того, чтобы вода по будущему водоводу шла самотеком, без гидронасосов."А вот там видите, такая синяя штучка? – показывает бригадир. - Это мишень, их три штуки. Это когда машинист кольцо "проезжает", он начинает "стрелять" лазерными лучами по этим призмам. Они показывают, куда надо подвернуть".Это странное слово – маркшейдерПравильное направление под землей помогают задать люди редкой профессии – маркшейдеры, то есть горные геодезисты. Существуют целые маркшейдерские службы, благодаря которым тоннели прокладываются и выходят четко в том месте, где заложено проектом. Сейчас для этого используются сложное современное лазерное оборудование, а вот как это решалось раньше? Люди же как-то рыли подземные ходы, когда не было всей этой автоматики."А все очень просто, - рассказывает маркшейдер по образованию Алексей Булыгин. - Снаружи вешали две веревочки, маркшейдер по этим веревочкам определял и задавал направление. Да, там ошибка получалась больше, конечно, но этой технологии уже сотни лет".Именно так в шестидесятых годах строился старый водовод, по которому и сейчас получают воду жители Южного берега Крыма. Работали в нем харьковские метростроевцы, о чем сейчас напоминает буковка "М" на входе. Две бригады шли навстречу друг другу, устроив между собой социалистическое соревнование. В те времена это был тяжелый труд - никаких тоннелепроходческих щитов у метростроевцев не было. А был так называемый буро-взрывной метод: породу взрывали или бурили вручную, дробили молотками и вывозили на поверхность. Поэтому стройка шла долго - с 1959 по 1964 год.Новый гидротоннель прокладывают параллельно старому. За полтора километра до поселка Виноградное в Большой Ялте подземная трасса соединится со старым тоннелем, который уже реконструировали и приготовили для "встречи".Ялтинский водовод в цифрах"Цель этого объекта - обеспечение бесперебойного водоснабжения городского округа Ялта, - говорит Михаил Войнов, представитель заказчика - ГКУ "Инвестиционно-строительное управление Республики Крым". - Бюджет проекта - 8 млрд 850 млн рублей. Государственный контракт подразумевает проведение проектно-изыскательских работ, которые завершились в 2021 году, и строительно-монтажные работы, которые сейчас у нас ведутся".Мощность нового водовода – 100 тысяч кубов в сутки, это в два раза больше, чем было у старого.Общая протяженность подземного коридора - 7,2 км, из них около полутора километров – участок старого гидротоннеля. Длина новой подземной трассы по проекту – 5,64 км, из них четыре с половиной уже готовы.Завершение всех работ планируется в 2024 году.Почему все города одинаковыеУ главного инженера компании Андрея Булыгина очень пестрая биография. Закончил горный университет в Питере, работал на шахте в Воркуте, в Хабаровске, и вот теперь с холодного Севера перебрался на Юг. Объясняет нам, теплолюбивым крымчанам, что такое зимник."Мы работали в поселке Пеледуй в Якутии, на реке Лене, знаете такой? А туда добраться можно или по реке, или по зимнику. Это когда река замерзает, то из города Ленска до Пеледуя ездят по льду на такси. А в такси там только Ленд Крузеры сотые работают, потому что другая машина просто не пройдет".Ставрополь, Санкт-Петербург, Новороссийск, Сочи – это лишь небольшая часть городов России, где работали эти люди. Они строят подземные ходы для канализации, водо- и газопроводов. В Симферополе их компания работала на строительстве канализационного коллектора. Там было легче, рассказывает машинист проходческого комплекса Владимир Санкин: глубина небольшая, его "кабина" находилась наверху. На солнышке, улыбается он.В Крыму ребята уже третий год. Что видели здесь интересного? – спрашиваю."Да мы света солнечного пятнадцать дней не видим, - отвечает бригадир Алексей Ермаков. – Уходим в тоннель, когда еще темно, возвращаемся – уже темно. А под землей все города одинаковые".Работа не останавливается ни днем, ни ночью. График очень простой: две недели через две работают "питерская" и "тульская" смены. Главный "фримен", управляющий "механическим червем", Владимир Санкин – туляк, который затесался среди питерцев. Он родом из города Киреевска под Тулой, "это там, где недавно БПЛА упал", - объясняет. Такая вот примета нового времени. Как прочитал новость – сразу своим позвонил, чтобы успокоиться.- По семье скучаете?- Да что сейчас скучать? Интернет есть, по видеосвязи каждый день видимся. А раньше сын до двух лет меня не узнавал. Ну сейчас ему уже десять, вроде запомнил папку, - шутит Владимир.- И вам нравится такая работа?- Я ее просто знаю. Многие боятся проходческим комплексом управлять, а мне не страшно. Это как у всех, наверное, - когда получается, то люблю. А когда не получается или ломается что-то, то не очень.Зарплата у Владимира, как и у всех здесь, зависит от выработки. Когда идет твердая порода или вода хлещет – получает мало, от ста тысяч. В самый хороший месяц – двести пятьдесят. В Туле таких зарплат нет, так что приходится кататься по стране.Пусть так и будет, желаем мужикам на прощанье. До 24-го года поработайте, раз надо. А там берите жен – и к нам отдыхать. К яркому крымского солнышку, которого до сих пор вы так мало видели.Читайте также на РИА Новости Крым:Откажется ли Севастополь от автомобильного тоннеля в "бомбоубежище"Тоннель Симферополь – Севастополь на Ялтинском кольце откроют в июлеКоллектор глубокого заложения в Симферополе за 11 млрд готов на 70%

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Ирина Камышева

Ирина Камышева

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Камышева

крым, ялта, вода в крыму, водное хозяйство крыма, общество, авторы