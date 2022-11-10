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Откажется ли Севастополь от автомобильного тоннеля в "бомбоубежище" - РИА Новости Крым, 10.11.2022
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Откажется ли Севастополь от автомобильного тоннеля в "бомбоубежище"
Откажется ли Севастополь от автомобильного тоннеля в "бомбоубежище" - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Откажется ли Севастополь от автомобильного тоннеля в "бомбоубежище"
Старое бомбоубежище в Севастополе, на месте которого местные власти анонсировали ранее строительство автомобильного тоннеля, не включено в перечень гражданских... РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T19:37
2022-11-10T12:58
севастополь
городская среда
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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Старое бомбоубежище в Севастополе, на месте которого местные власти анонсировали ранее строительство автомобильного тоннеля, не включено в перечень гражданских защитных сооружений города. Об этом РИА Новости Крым сообщил замначальника управления – начальник отдела ГО и защиты от ЧС департамента общественной безопасности Олег Торубаров. В дептрансе сообщили, что ждут финансирования проекта.В июне этого года власти Севастополя заявили о намерении построить автомобильный тоннель на месте бывшего бомбоубежища внутри возвышенности, отделяющей центр города от Карантинной балки и транспортной артерии, ведущей в разрастающийся "приморский" Гагаринский район – для улучшения логистики и разгрузки машинопотока. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что проект реализуют за счет льготного инфраструктурного кредита, который предоставит правительство России. Предварительно речь шла о 3,5 млрд рублей.В августе в департаменте транспорта Севастополя сообщали РИА Новости Крым, что проектирование будет вестись "с нуля", подрядчик определен и "идет процедура заключения государственного контракта". Глава дептранса Павел Иено анонсировал старт разработки амбициозного проекта до конца года.В конце октября стало известно, что контракт еще не заключен. "При выделении финансирования будет заключаться контракт на проектирование", – сообщили в дептрансе.В департаменте общественной безопасности города статус старого объекта прокомментировал начальник отдела ГО и защиты от ЧС Олег Торубаров. По его словам, такого термина, как "бомбоубежище" в законодательстве РФ не существует – есть объекты гражданской обороны: убежища, противорадиационные укрытия и просто укрытия. И "старого бомбоубежища", о котором идет речь, в списке нет.Он также напомнил, что полный список защитных объектов города, в соответствии с требованиями МЧС, является информацией ограниченного доступа и опубликован не будет.
https://crimea.ria.ru/20220822/v-sevastopole-proverili-ubezhischa-1124246357.html
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2022
Анна Петрова
Анна Петрова
Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
севастополь, городская среда
Откажется ли Севастополь от автомобильного тоннеля в "бомбоубежище"

В правительстве Севастополя рассказали о судьбе автомобильного тоннеля в "бомбоубежище"

19:37 10.11.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБомбоубежища на линии разграничения в Донецкой области
Бомбоубежища на линии разграничения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
Все материалы
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Старое бомбоубежище в Севастополе, на месте которого местные власти анонсировали ранее строительство автомобильного тоннеля, не включено в перечень гражданских защитных сооружений города. Об этом РИА Новости Крым сообщил замначальника управления – начальник отдела ГО и защиты от ЧС департамента общественной безопасности Олег Торубаров. В дептрансе сообщили, что ждут финансирования проекта.
В июне этого года власти Севастополя заявили о намерении построить автомобильный тоннель на месте бывшего бомбоубежища внутри возвышенности, отделяющей центр города от Карантинной балки и транспортной артерии, ведущей в разрастающийся "приморский" Гагаринский район – для улучшения логистики и разгрузки машинопотока.
Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что проект реализуют за счет льготного инфраструктурного кредита, который предоставит правительство России. Предварительно речь шла о 3,5 млрд рублей.
В августе в департаменте транспорта Севастополя сообщали РИА Новости Крым, что проектирование будет вестись "с нуля", подрядчик определен и "идет процедура заключения государственного контракта". Глава дептранса Павел Иено анонсировал старт разработки амбициозного проекта до конца года.
В конце октября стало известно, что контракт еще не заключен. "При выделении финансирования будет заключаться контракт на проектирование", – сообщили в дептрансе.
В департаменте общественной безопасности города статус старого объекта прокомментировал начальник отдела ГО и защиты от ЧС Олег Торубаров. По его словам, такого термина, как "бомбоубежище" в законодательстве РФ не существует – есть объекты гражданской обороны: убежища, противорадиационные укрытия и просто укрытия. И "старого бомбоубежища", о котором идет речь, в списке нет.
"В соответствии с учетными данными – а мы являемся органом, который ведет учет объектов гражданской обороны – в перечне данных объектов такой объект не числится", – сказал Торубаров, отметив, что вопрос строительства здесь чего-либо не относится к его сфере деятельности.
Он также напомнил, что полный список защитных объектов города, в соответствии с требованиями МЧС, является информацией ограниченного доступа и опубликован не будет.
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