https://crimea.ria.ru/20221110/otkazhetsya-li-sevastopol-ot-avtomobilnogo-tonnelya-v-bomboubezhische-1125193358.html

Откажется ли Севастополь от автомобильного тоннеля в "бомбоубежище"

Откажется ли Севастополь от автомобильного тоннеля в "бомбоубежище" - РИА Новости Крым, 10.11.2022

Откажется ли Севастополь от автомобильного тоннеля в "бомбоубежище"

Старое бомбоубежище в Севастополе, на месте которого местные власти анонсировали ранее строительство автомобильного тоннеля, не включено в перечень гражданских... РИА Новости Крым, 10.11.2022

2022-11-10T19:37

2022-11-10T19:37

2022-11-10T12:58

севастополь

городская среда

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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Старое бомбоубежище в Севастополе, на месте которого местные власти анонсировали ранее строительство автомобильного тоннеля, не включено в перечень гражданских защитных сооружений города. Об этом РИА Новости Крым сообщил замначальника управления – начальник отдела ГО и защиты от ЧС департамента общественной безопасности Олег Торубаров. В дептрансе сообщили, что ждут финансирования проекта.В июне этого года власти Севастополя заявили о намерении построить автомобильный тоннель на месте бывшего бомбоубежища внутри возвышенности, отделяющей центр города от Карантинной балки и транспортной артерии, ведущей в разрастающийся "приморский" Гагаринский район – для улучшения логистики и разгрузки машинопотока. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что проект реализуют за счет льготного инфраструктурного кредита, который предоставит правительство России. Предварительно речь шла о 3,5 млрд рублей.В августе в департаменте транспорта Севастополя сообщали РИА Новости Крым, что проектирование будет вестись "с нуля", подрядчик определен и "идет процедура заключения государственного контракта". Глава дептранса Павел Иено анонсировал старт разработки амбициозного проекта до конца года.В конце октября стало известно, что контракт еще не заключен. "При выделении финансирования будет заключаться контракт на проектирование", – сообщили в дептрансе.В департаменте общественной безопасности города статус старого объекта прокомментировал начальник отдела ГО и защиты от ЧС Олег Торубаров. По его словам, такого термина, как "бомбоубежище" в законодательстве РФ не существует – есть объекты гражданской обороны: убежища, противорадиационные укрытия и просто укрытия. И "старого бомбоубежища", о котором идет речь, в списке нет.Он также напомнил, что полный список защитных объектов города, в соответствии с требованиями МЧС, является информацией ограниченного доступа и опубликован не будет.

https://crimea.ria.ru/20220822/v-sevastopole-proverili-ubezhischa-1124246357.html

севастополь

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2022

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, городская среда