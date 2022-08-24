Автомобильный тоннель в центре Севастополя построят "с нуля"
Автомобильный тоннель в центре Севастополя построят без опоры на советские разработки
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваУлица Карантинная в Севастополе, где планируют построить автомобильный тоннель
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
СЕВАСТОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Проект автомобильного тоннеля, который призван соединить центр Севастополя с одним из сравнительно тихих жилых районов у Стрелецкого спуска, выполнят с нуля, без опоры на прежние советские разработки. Об этом РИА Новости Крым сообщили в департаменте транспорта развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Это будет проектирование с нуля. Ни на какие прежние разработки подрядчик опираться не будет", – сообщили в пресс-службе.
Подрядчиком определена компания "Юг СУ", сумму контракта назовут после его заключения, уточнили в ведомстве. Сейчас идет процедура заключения государственного контракта.
Известно, что проектирование амбициозного проекта, идея которого родилась еще в советское время, начнется уже в нынешнем году. Об этом на аппаратном совещании в правительстве заявил глава профильного департамента Павел Иено.
По словам местного жителя Олега Рапацкого, волонтера музейного комплекса "35-я береговая батарея", тоннель внутри возвышенности, отделяющей центральные улицы города от района Карантинной балки, существует уже больше 70 лет. Его строили в конце 50-х – начале 60-х годов как бомбоубежище.
"Я в нем был. Это сквозное бомбоубежище, которое идет сквозь гору, прямо под лестницей. У нынешней автозаправки и шиномонтажки – вход в штольню, как мы ее называли, выходит она к улице Генерала Петрова. Туда самосвальщики ГАЗ-51 заезжали целиком – вывозили грунт. Легковая машина вообще пройдет свободно, -0 рассказал Рапацкий. - Но, конечно, никто не будет там протискивать современные машины, все это сломают и пробьют тоннель, чтобы было нормальное двухстороннее движение".
Ранее в правительстве Севастополе сообщили о возрождении идеи строительства автомобильного тоннеля в центре города. В июне текущего года губернатор Михаил Развожаев сообщил, что проект реализуют на средства, которые правительство РФ предоставит Севастополю в долг на 15 лет. На тот момент речь шла о сумме 3,5 млрд рублей.
7 июня 2021, 20:03В центре Севастополя за 3,5 млрд построят автомобильный тоннель В Севастополе центр города хотят соединить тоннелем с одной из улиц-артерий, ведущих в дальний район. Проект осуществят на деньги, которое правительство России даст Севастополю в долг на 15 лет. Губернатор уже распорядился в кратчайшие сроки подготовить заявку на кредит в размере 3,5 млрд рублей.