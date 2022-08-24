https://crimea.ria.ru/20220824/avtomobilnyy-tonnel-v-tsentre-sevastopolya-postroyat-s-nulya--1124266949.html

Автомобильный тоннель в центре Севастополя построят "с нуля"

Автомобильный тоннель в центре Севастополя построят "с нуля" - РИА Новости Крым, 24.08.2022

Автомобильный тоннель в центре Севастополя построят "с нуля"

Проект автомобильного тоннеля, который призван соединить центр Севастополя с одним из сравнительно тихих жилых районов у Стрелецкого спуска, выполнят с нуля,... РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T07:57

2022-08-24T07:57

2022-08-24T07:57

севастополь

городская среда

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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Проект автомобильного тоннеля, который призван соединить центр Севастополя с одним из сравнительно тихих жилых районов у Стрелецкого спуска, выполнят с нуля, без опоры на прежние советские разработки. Об этом РИА Новости Крым сообщили в департаменте транспорта развития дорожно-транспортной инфраструктуры города."Это будет проектирование с нуля. Ни на какие прежние разработки подрядчик опираться не будет", – сообщили в пресс-службе.Подрядчиком определена компания "Юг СУ", сумму контракта назовут после его заключения, уточнили в ведомстве. Сейчас идет процедура заключения государственного контракта.Известно, что проектирование амбициозного проекта, идея которого родилась еще в советское время, начнется уже в нынешнем году. Об этом на аппаратном совещании в правительстве заявил глава профильного департамента Павел Иено.По словам местного жителя Олега Рапацкого, волонтера музейного комплекса "35-я береговая батарея", тоннель внутри возвышенности, отделяющей центральные улицы города от района Карантинной балки, существует уже больше 70 лет. Его строили в конце 50-х – начале 60-х годов как бомбоубежище.Ранее в правительстве Севастополе сообщили о возрождении идеи строительства автомобильного тоннеля в центре города. В июне текущего года губернатор Михаил Развожаев сообщил, что проект реализуют на средства, которые правительство РФ предоставит Севастополю в долг на 15 лет. На тот момент речь шла о сумме 3,5 млрд рублей.

https://crimea.ria.ru/20220823/v-sevastopole-rekonstruiruyut-ulitsy-na-myse-khrustalnom-1124257804.html

https://crimea.ria.ru/20210607/V-tsentre-Sevastopolya-za-35-mlrd-postroyat-avtomobilnyy-tonnel--1119658394.html

севастополь

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2022

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, городская среда