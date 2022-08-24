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Автомобильный тоннель в центре Севастополя построят "с нуля" - РИА Новости Крым, 24.08.2022
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Автомобильный тоннель в центре Севастополя построят "с нуля"
Автомобильный тоннель в центре Севастополя построят "с нуля" - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Автомобильный тоннель в центре Севастополя построят "с нуля"
Проект автомобильного тоннеля, который призван соединить центр Севастополя с одним из сравнительно тихих жилых районов у Стрелецкого спуска, выполнят с нуля,... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T07:57
2022-08-24T07:57
севастополь
городская среда
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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Проект автомобильного тоннеля, который призван соединить центр Севастополя с одним из сравнительно тихих жилых районов у Стрелецкого спуска, выполнят с нуля, без опоры на прежние советские разработки. Об этом РИА Новости Крым сообщили в департаменте транспорта развития дорожно-транспортной инфраструктуры города."Это будет проектирование с нуля. Ни на какие прежние разработки подрядчик опираться не будет", – сообщили в пресс-службе.Подрядчиком определена компания "Юг СУ", сумму контракта назовут после его заключения, уточнили в ведомстве. Сейчас идет процедура заключения государственного контракта.Известно, что проектирование амбициозного проекта, идея которого родилась еще в советское время, начнется уже в нынешнем году. Об этом на аппаратном совещании в правительстве заявил глава профильного департамента Павел Иено.По словам местного жителя Олега Рапацкого, волонтера музейного комплекса "35-я береговая батарея", тоннель внутри возвышенности, отделяющей центральные улицы города от района Карантинной балки, существует уже больше 70 лет. Его строили в конце 50-х – начале 60-х годов как бомбоубежище.Ранее в правительстве Севастополе сообщили о возрождении идеи строительства автомобильного тоннеля в центре города. В июне текущего года губернатор Михаил Развожаев сообщил, что проект реализуют на средства, которые правительство РФ предоставит Севастополю в долг на 15 лет. На тот момент речь шла о сумме 3,5 млрд рублей.
https://crimea.ria.ru/20220823/v-sevastopole-rekonstruiruyut-ulitsy-na-myse-khrustalnom-1124257804.html
https://crimea.ria.ru/20210607/V-tsentre-Sevastopolya-za-35-mlrd-postroyat-avtomobilnyy-tonnel--1119658394.html
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Анна Петрова
Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
севастополь, городская среда
Автомобильный тоннель в центре Севастополя построят "с нуля"

Автомобильный тоннель в центре Севастополя построят без опоры на советские разработки

07:57 24.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваУлица Карантинная в Севастополе, где планируют построить автомобильный тоннель
Улица Карантинная в Севастополе, где планируют построить автомобильный тоннель - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Проект автомобильного тоннеля, который призван соединить центр Севастополя с одним из сравнительно тихих жилых районов у Стрелецкого спуска, выполнят с нуля, без опоры на прежние советские разработки. Об этом РИА Новости Крым сообщили в департаменте транспорта развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Это будет проектирование с нуля. Ни на какие прежние разработки подрядчик опираться не будет", – сообщили в пресс-службе.
Подрядчиком определена компания "Юг СУ", сумму контракта назовут после его заключения, уточнили в ведомстве. Сейчас идет процедура заключения государственного контракта.
Мыс Хрустальный в Севастополе
Вчера, 17:23
В Севастополе реконструируют улицы на мысе Хрустальном
Известно, что проектирование амбициозного проекта, идея которого родилась еще в советское время, начнется уже в нынешнем году. Об этом на аппаратном совещании в правительстве заявил глава профильного департамента Павел Иено.
По словам местного жителя Олега Рапацкого, волонтера музейного комплекса "35-я береговая батарея", тоннель внутри возвышенности, отделяющей центральные улицы города от района Карантинной балки, существует уже больше 70 лет. Его строили в конце 50-х – начале 60-х годов как бомбоубежище.
"Я в нем был. Это сквозное бомбоубежище, которое идет сквозь гору, прямо под лестницей. У нынешней автозаправки и шиномонтажки – вход в штольню, как мы ее называли, выходит она к улице Генерала Петрова. Туда самосвальщики ГАЗ-51 заезжали целиком – вывозили грунт. Легковая машина вообще пройдет свободно, -0 рассказал Рапацкий. - Но, конечно, никто не будет там протискивать современные машины, все это сломают и пробьют тоннель, чтобы было нормальное двухстороннее движение".
Ранее в правительстве Севастополе сообщили о возрождении идеи строительства автомобильного тоннеля в центре города. В июне текущего года губернатор Михаил Развожаев сообщил, что проект реализуют на средства, которые правительство РФ предоставит Севастополю в долг на 15 лет. На тот момент речь шла о сумме 3,5 млрд рублей.
Улица Большая Морская в Севастополе - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня 2021, 20:03
В центре Севастополя за 3,5 млрд построят автомобильный тоннель В Севастополе центр города хотят соединить тоннелем с одной из улиц-артерий, ведущих в дальний район. Проект осуществят на деньги, которое правительство России даст Севастополю в долг на 15 лет. Губернатор уже распорядился в кратчайшие сроки подготовить заявку на кредит в размере 3,5 млрд рублей.
 
СевастопольГородская среда
 
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