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Когда достроят новый водовод в Евпатории - РИА Новости Крым, 27.02.2024
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Когда достроят новый водовод в Евпатории
Когда достроят новый водовод в Евпатории - РИА Новости Крым, 27.02.2024
Когда достроят новый водовод в Евпатории
Строительная готовность нового водовода в Евпатории составляет 30 процентов, полностью завершить объект планируют в 2025 году, сообщает минстрой Крыма. РИА Новости Крым, 27.02.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Строительная готовность нового водовода в Евпатории составляет 30 процентов, полностью завершить объект планируют в 2025 году, сообщает минстрой Крыма.По данным профильного министерства, протяженность водовода составит 12,128 км, производительность - 4 тысячи кубометров в час. Комплекс включит водопроводную насосную станцию и резервуар чистой воды объемом 12 тысяч "кубов", подземные накопительные емкости хозяйственно-бытовых и дождевых стоков, склад для кислородных баллонов и трансформаторную подстанцию.Стройка ведется по программе Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Стоимость контракта превышает 2 млрд рублей.Прокуратура Крыма ранее через суд добилась ремонта изношенного на 90% магистрального водовода Евпатории. Читайте также на РИА Новости Крым:На сколько сократились потери воды в Симферополе после замены водоводовНовая сеть водоотведения появится в Старом городе СимферополяЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверить
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РИА Новости Крым
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96
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Когда достроят новый водовод в Евпатории

Новый водовод в Евпатории достроят до конца 2025 года - минстрой Крыма

06:39 28.02.2024
 
© Минстрой КрымаНовый водовод в Евпатории достроят до конца 2025 года - минстрой Крыма
Новый водовод в Евпатории достроят до конца 2025 года - минстрой Крыма
© Минстрой Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Строительная готовность нового водовода в Евпатории составляет 30 процентов, полностью завершить объект планируют в 2025 году, сообщает минстрой Крыма.
"Техническая готовность объекта – 30%. На сегодняшний день специалистами ведутся работы по строительству линейной части водопровода с устройством камер и резервуаром чистой воды. К настоящему моменту строители уже проложили порядка девяти километров труб. Ввести в эксплуатацию новый водовод, который обеспечит качественной водой всю Евпаторию, планируется до конца 2025 года", - сказано в сообщении.
По данным профильного министерства, протяженность водовода составит 12,128 км, производительность - 4 тысячи кубометров в час. Комплекс включит водопроводную насосную станцию и резервуар чистой воды объемом 12 тысяч "кубов", подземные накопительные емкости хозяйственно-бытовых и дождевых стоков, склад для кислородных баллонов и трансформаторную подстанцию.
Стройка ведется по программе Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Стоимость контракта превышает 2 млрд рублей.
Прокуратура Крыма ранее через суд добилась ремонта изношенного на 90% магистрального водовода Евпатории.
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