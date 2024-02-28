https://crimea.ria.ru/20240228/kogda-dostroyat-novyy-vodovod-v-evpatorii-1135258634.html
Когда достроят новый водовод в Евпатории
Когда достроят новый водовод в Евпатории - РИА Новости Крым, 27.02.2024
Когда достроят новый водовод в Евпатории
Строительная готовность нового водовода в Евпатории составляет 30 процентов, полностью завершить объект планируют в 2025 году, сообщает минстрой Крыма. РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-28T06:39
2024-02-28T06:39
2024-02-27T23:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Строительная готовность нового водовода в Евпатории составляет 30 процентов, полностью завершить объект планируют в 2025 году, сообщает минстрой Крыма.По данным профильного министерства, протяженность водовода составит 12,128 км, производительность - 4 тысячи кубометров в час. Комплекс включит водопроводную насосную станцию и резервуар чистой воды объемом 12 тысяч "кубов", подземные накопительные емкости хозяйственно-бытовых и дождевых стоков, склад для кислородных баллонов и трансформаторную подстанцию.Стройка ведется по программе Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Стоимость контракта превышает 2 млрд рублей.Прокуратура Крыма ранее через суд добилась ремонта изношенного на 90% магистрального водовода Евпатории. Читайте также на РИА Новости Крым:На сколько сократились потери воды в Симферополе после замены водоводовНовая сеть водоотведения появится в Старом городе СимферополяЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверить
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РИА Новости Крым
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Когда достроят новый водовод в Евпатории
Новый водовод в Евпатории достроят до конца 2025 года - минстрой Крыма