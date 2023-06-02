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Износ 90%: в Евпатории прокуратура добилась ремонта водовода через суд

Износ 90%: в Евпатории прокуратура добилась ремонта водовода через суд - РИА Новости Крым, 02.06.2023

Износ 90%: в Евпатории прокуратура добилась ремонта водовода через суд

Магистральный водовод Евпатории, износ которого превышает 90%, отремонтируют по решению суда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T13:24

2023-06-02T13:24

2023-06-02T14:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Магистральный водовод Евпатории, износ которого превышает 90%, отремонтируют по решению суда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.В ведомстве отмечают, что проверка показала 90%-й износ магистрального трубопровода. Это и является причиной многочисленных аварий на сетях, число которых растет, как и количество отключений кварталов города от водоснабжения из-за перманентных точечных ремонтов.В прокуратуре отметили, что несмотря на это, ГУП РК "Вода Крыма" никаких мер к капитальному и текущему ремонту трубопровода не принимает. Решить проблему помог суд.Суд первой инстанции в исковых требованиях прокурору отказал. Но тот не согласился и обжаловал решение. По итогам рассмотрения апелляции постановление суда первой инстанции было отменено."Заявление прокуратуры города удовлетворено. Исполнение решение суда контролируется надзорным ведомством", – заключили в прокуратуре.Крупные аварии на водоводе Евпатории происходят регулярно. В последний раз прорыв на магистральном водоводе произошел в районе села Прибрежное 25 мая. В результате давление в городской системе было снижено, вода поступала только на первые этажи.Аварийное отключение подстанции и силового трансформатора оставило город без воды и 4 мая. В феврале в результате прорыва водоводов без водоснабжения остались Евпатория и Красноперекопск, а также несколько сел Красноперекопского района. В связи с авариями проверку начали прокуратура Крыма и Следком.Тогда же в Евпатории из-за аварии без воды остались более 120 тысяч жителей, были приостановлены занятия в школах и детских садах.Читайте также на РИА Новости Крым:Вслед за водой пропал свет: авария обесточила часть ЕвпаторииЕвпатория осталась без водыАвария в Сакском районе: без газа почти 1300 абонентов

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