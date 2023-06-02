https://crimea.ria.ru/20230602/iznos-90-v-evpatorii-prokuratura-dobilas-remonta-vodovoda-cherez-sud-1129148767.html
Износ 90%: в Евпатории прокуратура добилась ремонта водовода через суд
Износ 90%: в Евпатории прокуратура добилась ремонта водовода через суд - РИА Новости Крым, 02.06.2023
Износ 90%: в Евпатории прокуратура добилась ремонта водовода через суд
Магистральный водовод Евпатории, износ которого превышает 90%, отремонтируют по решению суда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T13:24
2023-06-02T13:24
2023-06-02T14:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Магистральный водовод Евпатории, износ которого превышает 90%, отремонтируют по решению суда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.В ведомстве отмечают, что проверка показала 90%-й износ магистрального трубопровода. Это и является причиной многочисленных аварий на сетях, число которых растет, как и количество отключений кварталов города от водоснабжения из-за перманентных точечных ремонтов.В прокуратуре отметили, что несмотря на это, ГУП РК "Вода Крыма" никаких мер к капитальному и текущему ремонту трубопровода не принимает. Решить проблему помог суд.Суд первой инстанции в исковых требованиях прокурору отказал. Но тот не согласился и обжаловал решение. По итогам рассмотрения апелляции постановление суда первой инстанции было отменено."Заявление прокуратуры города удовлетворено. Исполнение решение суда контролируется надзорным ведомством", – заключили в прокуратуре.Крупные аварии на водоводе Евпатории происходят регулярно. В последний раз прорыв на магистральном водоводе произошел в районе села Прибрежное 25 мая. В результате давление в городской системе было снижено, вода поступала только на первые этажи.Аварийное отключение подстанции и силового трансформатора оставило город без воды и 4 мая. В феврале в результате прорыва водоводов без водоснабжения остались Евпатория и Красноперекопск, а также несколько сел Красноперекопского района. В связи с авариями проверку начали прокуратура Крыма и Следком.Тогда же в Евпатории из-за аварии без воды остались более 120 тысяч жителей, были приостановлены занятия в школах и детских садах.Читайте также на РИА Новости Крым:Вслед за водой пропал свет: авария обесточила часть ЕвпаторииЕвпатория осталась без водыАвария в Сакском районе: без газа почти 1300 абонентов
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крым, евпатория, прокуратура республики крым, вода в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма
Износ 90%: в Евпатории прокуратура добилась ремонта водовода через суд
В Евпатории суд обязал министерство ЖКХ найти деньги на ремонт главного водовода
13:24 02.06.2023 (обновлено: 14:31 02.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Магистральный водовод Евпатории, износ которого превышает 90%, отремонтируют по решению суда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
В ведомстве отмечают, что проверка показала 90%-й износ магистрального трубопровода. Это и является причиной многочисленных аварий на сетях, число которых растет, как и количество отключений кварталов города от водоснабжения из-за перманентных точечных ремонтов.
В прокуратуре отметили, что несмотря на это, ГУП РК "Вода Крыма" никаких мер к капитальному и текущему ремонту трубопровода не принимает. Решить проблему помог суд.
"Прокурором города предъявлено исковое заявление в суд об обязании ГУП РК "Вода Крыма" выполнить капитальный ремонт водовода, министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым - выделить денежные средства для проведения ремонтных работ", – сообщили в надзорном ведомстве.
Суд первой инстанции в исковых требованиях прокурору отказал. Но тот не согласился и обжаловал решение. По итогам рассмотрения апелляции постановление суда первой инстанции было отменено.
"Заявление прокуратуры города удовлетворено. Исполнение решение суда контролируется надзорным ведомством", – заключили в прокуратуре.
Крупные аварии на водоводе Евпатории происходят регулярно. В последний раз прорыв на магистральном водоводе
произошел в районе села Прибрежное 25 мая. В результате давление в городской системе было снижено, вода поступала только на первые этажи.
Аварийное отключение
подстанции и силового трансформатора оставило город без воды и 4 мая.
В феврале в результате прорыва водоводов без водоснабжения остались Евпатория
и Красноперекопск
, а также несколько сел Красноперекопского района. В связи с авариями проверку начали
прокуратура Крыма и Следком.
Тогда же в Евпатории из-за аварии
без воды остались более 120 тысяч жителей, были приостановлены занятия
в школах и детских садах.
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