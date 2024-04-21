Работы на миллиард: в Ялте построят новые водоочистные сооружения
В Ялте построят новые водоочистные сооружения за миллиард рублей - распоряжение
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСооружения биологической очистки сточных вод водоочистной станции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В Ялте построят новые водоочистные сооружения стоимостью более миллиарда рублей, подрядчик определен соответствующим распоряжением главы Крыма Сергея Аксенова.
"Определить Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО-БЛОК №345" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого реконструкция ВОС Ялта в поселке Васильевка со строительством блока фильтров с ценой контракта 1 030 537 775 рублей", - сказано в документе на официальном портале правительства республики.
Отмечается, что речь идет о проектно-изыскательских работах на сумму 42,6 млн рублей, а также о строительстве объекта стоимостью более 987,9 млн рублей. Предельный срок исполнения работ – 30 ноября 2027 года. Авансовый платеж составляет 2,06% от цены контракта. Заказчиком выступает Инвестиционно-строительное управление Крыма.
Ранее сообщалось, что строительство гидротоннеля под плато горы Ай-Петри, по которому на Южный берег пойдет вода, практически завершено. Строительство ведется в рамках федеральной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". На выполнение работ было выделено 8,4 миллиарда рублей, на данный момент объект готов на 94%.
По новому гидротоннелю вода из Счастливенского водохранилища будет поступать в Ялту самотеком, без насосных станций. Сейчас на объекте выполняется подключение к существующим водоводам, пусконаладочные работы и благоустройство территории. Все работы будут завершены в июне 2024 года.
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