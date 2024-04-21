https://crimea.ria.ru/20240421/raboty-na-milliard-v-yalte-postroyat-novye-vodoochistnye-sooruzheniya-1136735063.html

Работы на миллиард: в Ялте построят новые водоочистные сооружения

Работы на миллиард: в Ялте построят новые водоочистные сооружения - РИА Новости Крым, 21.04.2024

Работы на миллиард: в Ялте построят новые водоочистные сооружения

В Ялте построят новые водоочистные сооружения стоимостью более миллиарда рублей, подрядчик определен соответствующим распоряжением главы Крыма Сергея Аксенова. РИА Новости Крым, 21.04.2024

2024-04-21T16:30

2024-04-21T16:30

2024-04-21T16:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В Ялте построят новые водоочистные сооружения стоимостью более миллиарда рублей, подрядчик определен соответствующим распоряжением главы Крыма Сергея Аксенова.Отмечается, что речь идет о проектно-изыскательских работах на сумму 42,6 млн рублей, а также о строительстве объекта стоимостью более 987,9 млн рублей. Предельный срок исполнения работ – 30 ноября 2027 года. Авансовый платеж составляет 2,06% от цены контракта. Заказчиком выступает Инвестиционно-строительное управление Крыма.Ранее сообщалось, что строительство гидротоннеля под плато горы Ай-Петри, по которому на Южный берег пойдет вода, практически завершено. Строительство ведется в рамках федеральной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". На выполнение работ было выделено 8,4 миллиарда рублей, на данный момент объект готов на 94%.По новому гидротоннелю вода из Счастливенского водохранилища будет поступать в Ялту самотеком, без насосных станций. Сейчас на объекте выполняется подключение к существующим водоводам, пусконаладочные работы и благоустройство территории. Все работы будут завершены в июне 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал уделить особое внимание очистным сооружениям в КрымуАкватория Крыма станет чище: новые очистные не сбрасывают стоки в мореТрубы и траншеи: как ремонтируют магистральный водовод в Сакском районе

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, водоснабжение, водовод, юбк, новости крыма, очистные сооружения