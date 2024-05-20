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В Севастополе отбой воздушной тревоги

В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 20.05.2024

В Севастополе отбой воздушной тревоги

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объявил отбой воздушной тревоги. Сирена была запущена в городе в 9 утра. РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T10:00

2024-05-20T10:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объявил отбой воздушной тревоги. Сирена была запущена в городе в 9 утра.Возобновлена работа морского и наземного общественного транспорта, который прекращал движение на время воздушной тревоги.Отмена воздушной тревогиВоздушная опасность снимается только после того, как военные дают соответствующий сигнал. В этом случае сирена выключится, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги.Сигналы объявления и отбоя тревоги различаются по визуальному и звуковому оформлению.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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