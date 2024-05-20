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В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 20.05.2024
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В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 20.05.2024
В Севастополе отбой воздушной тревоги
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объявил отбой воздушной тревоги. Сирена была запущена в городе в 9 утра. РИА Новости Крым, 20.05.2024
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воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объявил отбой воздушной тревоги. Сирена была запущена в городе в 9 утра.Возобновлена работа морского и наземного общественного транспорта, который прекращал движение на время воздушной тревоги.Отмена воздушной тревогиВоздушная опасность снимается только после того, как военные дают соответствующий сигнал. В этом случае сирена выключится, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги.Сигналы объявления и отбоя тревоги различаются по визуальному и звуковому оформлению.
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, крым, атаки всу на крым, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), безопасность республики крым и севастополя, севастополь, воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев
В Севастополе отбой воздушной тревоги

В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

10:00 20.05.2024
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объявил отбой воздушной тревоги. Сирена была запущена в городе в 9 утра.
"Отбой воздушной тревоги", – написал губернатор.
Возобновлена работа морского и наземного общественного транспорта, который прекращал движение на время воздушной тревоги.

Отмена воздушной тревоги

Воздушная опасность снимается только после того, как военные дают соответствующий сигнал. В этом случае сирена выключится, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги.
Сигналы объявления и отбоя тревоги различаются по визуальному и звуковому оформлению.
 
НовостиКрымАтаки ВСУ на КрымОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольВоздушная тревога в СевастополеМихаил Развожаев
 
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