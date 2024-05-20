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В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 20.05.2024
В Севастополе отбой воздушной тревоги
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объявил отбой воздушной тревоги. Сирена была запущена в городе в 9 утра. РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T10:00
2024-05-20T10:00
2024-05-20T10:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объявил отбой воздушной тревоги. Сирена была запущена в городе в 9 утра.Возобновлена работа морского и наземного общественного транспорта, который прекращал движение на время воздушной тревоги.Отмена воздушной тревогиВоздушная опасность снимается только после того, как военные дают соответствующий сигнал. В этом случае сирена выключится, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги.Сигналы объявления и отбоя тревоги различаются по визуальному и звуковому оформлению.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, крым, атаки всу на крым, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), безопасность республики крым и севастополя, севастополь, воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объявил отбой воздушной тревоги. Сирена была запущена в городе в 9 утра.
"Отбой воздушной тревоги", – написал губернатор.
Возобновлена работа морского и наземного общественного транспорта, который прекращал движение на время воздушной тревоги.
Отмена воздушной тревоги
Воздушная опасность снимается только после того, как военные дают соответствующий сигнал. В этом случае сирена выключится, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги.
Сигналы объявления и отбоя тревоги различаются по визуальному и звуковому оформлению.