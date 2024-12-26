Снимала корабли ЧФ: в Севастополе осудили местную жительницу
В Севастополе за фотографии кораблей Черноморского флота посадили местную жительницу
17:22 26.12.2024 (обновлено: 17:24 26.12.2024)
© Fotolia / Africa StudioМолоток судьи
© Fotolia / Africa Studio
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе к 15 годам заключения приговорили 58-летнюю местную жительницу. Она признана виновной в государственной измене, сообщает прокуратура Севастополя.
"Установлено, что осужденная была завербована агентом спецслужбы Украины. В период с 2006 года по 2014 год она работала в Севастопольской городской администрации, а он – в администрации Нахимовского района города. В 2015 году мужчина переехал на постоянное место жительства в Одесскую область, но продолжил поддерживать отношения с подсудимой", - говорится в сообщении.
В марте 2023 года по его указанию она вела наблюдение и фотосъемку кораблей Черноморского флота РФ. Данные об их дислокации гражданка передавала иностранной разведке.
Расследование по делу проводил следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.
"Севастопольский городской суд с учетом мнения государственного обвинителя признал гражданку виновной и назначил ей наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 200 тыс. рублей", - сообщили в прокуратуре.
Ранее ФСБ предотвратила покушения на высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны РФ. Был установлен житель Москвы, завербованный украинскими спецслужбами. Он проводил разведку по местам жительства и работы сотрудников Минобороны и членов их семей.
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