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Снимала корабли ЧФ: в Севастополе осудили местную жительницу

Снимала корабли ЧФ: в Севастополе осудили местную жительницу - РИА Новости Крым, 26.12.2024

Снимала корабли ЧФ: в Севастополе осудили местную жительницу

В Севастополе к 15 годам заключения приговорили 58-летнюю местную жительницу. Она признана виновной в государственной измене, сообщает прокуратура Севастополя. РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T17:22

2024-12-26T17:22

2024-12-26T17:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе к 15 годам заключения приговорили 58-летнюю местную жительницу. Она признана виновной в государственной измене, сообщает прокуратура Севастополя.В марте 2023 года по его указанию она вела наблюдение и фотосъемку кораблей Черноморского флота РФ. Данные об их дислокации гражданка передавала иностранной разведке.Расследование по делу проводил следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.Ранее ФСБ предотвратила покушения на высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны РФ. Был установлен житель Москвы, завербованный украинскими спецслужбами. Он проводил разведку по местам жительства и работы сотрудников Минобороны и членов их семей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт против топ-менеджера предприятия ОПК предотвратили в Подмосковье Задержан исполнитель теракта в отношении Игоря КирилловаЖителя Ялты арестовали за передачу Украине сведений о ВС РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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