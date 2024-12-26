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В Крыму рассмотрят введение эвтаназии для агрессивных бродячих животных - РИА Новости Крым, 26.12.2024
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В Крыму рассмотрят введение эвтаназии для агрессивных бродячих животных
В Крыму рассмотрят введение эвтаназии для агрессивных бродячих животных - РИА Новости Крым, 26.12.2024
В Крыму рассмотрят введение эвтаназии для агрессивных бродячих животных
Вопрос эвтаназии для агрессивных бродячих животных в Крыму будет вынесен на широкое общественное обсуждение, после чего будет принято соответствующее решение... РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T21:52
2024-12-26T21:52
радио "спутник в крыму"
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животные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Вопрос эвтаназии для агрессивных бродячих животных в Крыму будет вынесен на широкое общественное обсуждение, после чего будет принято соответствующее решение. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель комитета крымского парламента по экологии и природным ресурсам Светлана Шабельникова.Она напомнила, что принятый в 2023 году федеральный закон дал субъектам РФ возможность принимать собственные положения о регулировании численности бродячих животных. Некоторые регионы уже одобрили эвтаназию немотивированно агрессивных или больных особей. В Крыму этот вопрос вынесут на общественное обсуждение, заверила Шабельникова.С 2020 года в соответствии с федеральным законом начала действовать норма о запрете эвтаназии агрессивных животных без владельцев. В 2023 году, согласно внесенным поправкам, субъекты РФ получили право самостоятельно определять, к какой мере прибегнуть: содержать собаку в приюте или усыплять. Решение об эвтаназии приняли в Бурятии, Забайкальском крае и Республике Алтай.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эвтаназию бездомных животных признали исключительной меройНужно относиться с добром: крымчане высказались о бездомных животныхБездомные собаки в Крыму: как уменьшают численность и сколько это стоит
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крым, животные, приюты животных, общество, государственный совет рк (госсовет), новости крыма
В Крыму рассмотрят введение эвтаназии для агрессивных бродячих животных

В Крыму вопрос эвтаназии для бродячих животных вынесут на общественное обсуждение – власти

21:52 26.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБродячая собака
Бродячая собака - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Вопрос эвтаназии для агрессивных бродячих животных в Крыму будет вынесен на широкое общественное обсуждение, после чего будет принято соответствующее решение. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель комитета крымского парламента по экологии и природным ресурсам Светлана Шабельникова.
"Приюты работают, но в них много агрессивных собак, которых невозможно выпустить после отлова и стерилизации в их привычную среду обитания. Они годами находятся в клетках, приюты переполняются. Нет ни средств, ни возможностей дальше увеличивать количество мест", – пояснила депутат.
Она напомнила, что принятый в 2023 году федеральный закон дал субъектам РФ возможность принимать собственные положения о регулировании численности бродячих животных. Некоторые регионы уже одобрили эвтаназию немотивированно агрессивных или больных особей. В Крыму этот вопрос вынесут на общественное обсуждение, заверила Шабельникова.

"На последнем заседании мы фактически положили начало общественных обсуждений. Мы выйдем к общественности, будем в социальных сетях обсуждать. Хотим услышать мнение каждого по этому вопросу", – сказала глава профильного комитета Госсовета РК.

С 2020 года в соответствии с федеральным законом начала действовать норма о запрете эвтаназии агрессивных животных без владельцев. В 2023 году, согласно внесенным поправкам, субъекты РФ получили право самостоятельно определять, к какой мере прибегнуть: содержать собаку в приюте или усыплять. Решение об эвтаназии приняли в Бурятии, Забайкальском крае и Республике Алтай.
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