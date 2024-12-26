В Крыму рассмотрят введение эвтаназии для агрессивных бродячих животных
В Крыму вопрос эвтаназии для бродячих животных вынесут на общественное обсуждение – власти
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБродячая собака
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Вопрос эвтаназии для агрессивных бродячих животных в Крыму будет вынесен на широкое общественное обсуждение, после чего будет принято соответствующее решение. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель комитета крымского парламента по экологии и природным ресурсам Светлана Шабельникова.
"Приюты работают, но в них много агрессивных собак, которых невозможно выпустить после отлова и стерилизации в их привычную среду обитания. Они годами находятся в клетках, приюты переполняются. Нет ни средств, ни возможностей дальше увеличивать количество мест", – пояснила депутат.
Она напомнила, что принятый в 2023 году федеральный закон дал субъектам РФ возможность принимать собственные положения о регулировании численности бродячих животных. Некоторые регионы уже одобрили эвтаназию немотивированно агрессивных или больных особей. В Крыму этот вопрос вынесут на общественное обсуждение, заверила Шабельникова.
"На последнем заседании мы фактически положили начало общественных обсуждений. Мы выйдем к общественности, будем в социальных сетях обсуждать. Хотим услышать мнение каждого по этому вопросу", – сказала глава профильного комитета Госсовета РК.
С 2020 года в соответствии с федеральным законом начала действовать норма о запрете эвтаназии агрессивных животных без владельцев. В 2023 году, согласно внесенным поправкам, субъекты РФ получили право самостоятельно определять, к какой мере прибегнуть: содержать собаку в приюте или усыплять. Решение об эвтаназии приняли в Бурятии, Забайкальском крае и Республике Алтай.
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