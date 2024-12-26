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В Крыму рассмотрят введение эвтаназии для агрессивных бродячих животных

В Крыму рассмотрят введение эвтаназии для агрессивных бродячих животных - РИА Новости Крым, 26.12.2024

В Крыму рассмотрят введение эвтаназии для агрессивных бродячих животных

Вопрос эвтаназии для агрессивных бродячих животных в Крыму будет вынесен на широкое общественное обсуждение, после чего будет принято соответствующее решение... РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T21:52

2024-12-26T21:52

2024-12-26T21:52

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Вопрос эвтаназии для агрессивных бродячих животных в Крыму будет вынесен на широкое общественное обсуждение, после чего будет принято соответствующее решение. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель комитета крымского парламента по экологии и природным ресурсам Светлана Шабельникова.Она напомнила, что принятый в 2023 году федеральный закон дал субъектам РФ возможность принимать собственные положения о регулировании численности бродячих животных. Некоторые регионы уже одобрили эвтаназию немотивированно агрессивных или больных особей. В Крыму этот вопрос вынесут на общественное обсуждение, заверила Шабельникова.С 2020 года в соответствии с федеральным законом начала действовать норма о запрете эвтаназии агрессивных животных без владельцев. В 2023 году, согласно внесенным поправкам, субъекты РФ получили право самостоятельно определять, к какой мере прибегнуть: содержать собаку в приюте или усыплять. Решение об эвтаназии приняли в Бурятии, Забайкальском крае и Республике Алтай.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эвтаназию бездомных животных признали исключительной меройНужно относиться с добром: крымчане высказались о бездомных животныхБездомные собаки в Крыму: как уменьшают численность и сколько это стоит

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, животные, приюты животных, общество, государственный совет рк (госсовет), новости крыма