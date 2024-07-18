https://crimea.ria.ru/20240718/evtanaziyu-bezdomnykh-zhivotnykh-priznali-isklyuchitelnoy-meroy-1138955361.html

Эвтаназию бездомных животных признали исключительной мерой

Эвтаназию бездомных животных признали исключительной мерой - РИА Новости Крым, 18.07.2024

Эвтаназию бездомных животных признали исключительной мерой

Эвтаназия безнадзорных животных признана исключительной мерой в случае их опасности для человека. Такое решение принял Конституционный суд России, пишет РИА... РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T10:52

2024-07-18T10:52

2024-07-18T10:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Эвтаназия безнадзорных животных признана исключительной мерой в случае их опасности для человека. Такое решение принял Конституционный суд России, пишет РИА Новости.Отмечается, что умерщвлять животных из-за загруженности приютов или в качестве оптимизации расходования бюджетных средств запрещено. Постановление по делу о проверке конституционности положений закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" принято в четверг.Как отметил суд, в стране предусмотрены универсальные принципы обращения с животными без владельцев. Это отлов, вакцинация, чипирование, возврат здоровых неагрессивных животных в места отлова, передача их новым владельцам или содержание в приютах.При этом для более эффективной защиты жизни здоровья людей регионы РФ получили право устанавливать и собственный порядок обращения с безнадзорными животными.Год назад депутаты Госдумы приняли поправки в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными", которые предоставили регионам новые полномочия в части регулирования численности безнадзорных животных. За это время несколько регионов разрешили их эвтаназию.В Крыму с 2017 года действует программа регулирования численности животных без владельцев в части их отлова, стерилизации и возврата в прежнюю среду обитания. С 2020 года было принято решение о помещении в приюты на постоянное содержание только тех животных, которые проявляют немотивированную агрессию по отношению к людям.Решение об эвтаназии животных в республике не принималось и не планируется, поскольку практически все контракты на регулирование их численности в муниципалитетах исполняются зоозащитными организациями, рассказала РИА Новости Крым первый заместитель председателя Госкомитета ветеринарии республики Анастасия Лисовская-Чудинович.Читайте также на РИА Новости Крым:Введут ли в Крыму эвтаназию для бродячих животныхВ Крыму готовятся ужесточить требования к владельцам собакСобаки-небарабаки: как жить в мире с бездомными животными

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россия, суд, закон и право, животные, приюты животных, закон об ответственном обращении с животными, новости